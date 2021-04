Földrészeken átívelő garázskoncertet szervezett Mándoki László

Virtuális világszínpadon adták elő a Mandoki Soulmates sztárjai a formáció tavaly megjelent, dupla lemezét. Az online performansz húsvétkor debütált Mándoki csapatának YouTube-felületén.

Az Indexnek nyilatkozott is a Németországban élő zenész. Így fogalmazott:

Soulmates hagyomány, hogy karácsony előtt egy nappal megkeressük egymást, és ha fizikailag nem is lehetünk együtt, de legalább telefonon beszélgetünk egy jót. Legutóbb is így történt, ezúttal a Covid-19 volt a fő téma, hiszen akkor már csaknem egy éve nem voltunk úton, nem álltunk színpadon. A pandémia rengeteg új törésvonalat hozott létre a világban – embereket vesztünk el, fiatalok életéből esnek ki fontos hónapok, lassan évek, az idősebbek számára pedig még fájóbb a még hátralévő kreatív életszakaszból ellopott idő.

A beszélgetés közben kiderült számukra, hogy mindannyian úgy érzik, tartoznak a közönségnek azért, hogy évtizedeken át a tenyerükön hordta őket. Eldöntötték tehát hogy csinálnak valami személyeset, összehoznak egy igazi koncertet a legújabb lemezünk alapján, ha virtuálisan is.

A munkát idén januárban kezdték el. Mándoki mint producer, szétosztotta a kottákat, megbeszélték ki-mit, játszik.

Nem volt egyszerű dolog technikailag megoldani, hiszen mindenki otthonról játszotta fel a saját részét, észak-skóciai kastélyból, és dél-kaliforniai tengerparti házból is jöttek a szólamok. Sőt, mivel úgy döntöttünk, hogy globális választ adunk a világjárványra, indiai, kínai, orosz, japán közreműködőket is felkértünk.

Valódi koncertprodukciót hoztak létre, tehát egy időben játszott mindenki, csak nem ugyanazon a színpadon. Nem cseréltek ki szólamokat, nem játszottak újra semmit, minden úgy szól, ahogyan élőben eljátszották.

A koncert húsvét óta már látható a Mandoki Soulmates YouTube-csatornáján.

A Soulmates zenészei a részvételt és az összes munkát ingyen vállalták. Ahogyan Mándoki mondta:

Ez a mi mély meghajlásunk a közönség előtt, meghálálva mindazt, amit tőlük kaptunk a hosszú évtizedek alatt. Ez a zene arról is szól, hogyan jövünk ki a járvány okozta válságból. Nem lesz könnyű, hiszen biztos, hogy a pandémia után is sorra jönnek a problémák, amikkel szembe kell néznünk.

Leslie Mandoki Tony Carey-vel és a müncheni Soulmates-zenekarával a Starnbergi-tó melletti stúdiójában koordinálta a munkát. Videón keresztül csatlakoztak hozzájuk a Soulmates zenésztársak Los Angelesből, New Yorkból, Bostonból Miamiből, Nashvilleből, Londonból és Berlinből. A produkció kiegészül tokiói, sanghaji, pekingi, delhi és moszkvai zenészekkel is. A magyar előadókat Szakcsi Lakatos Béla képviseli. A koncert a tavaly megjelent – Living in The Gap + Hungarian Pictures – dupla album alapján készült.