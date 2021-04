YouTube-diszkó – 16. hét

Ti már hiányoztatok saját magatoknak? Ha nem, a héten megtehetitek Leander miséjén. Ezen kívül gyorstalpaló biológia és csillagászati kurzus Denizzel, magányos Fluor Tomi, gázoló Curtis és nagyképű T. Danny az eheti YouTube diszkóban

BSW - MOKAMBO GANG (km. T. Danny, Lmen Prala)

Bebasztam az ajtót, dik mi a fasz, megjöttem, dik mi a fasz?!



Itt a magyar popzene Avengers-e, ez lesz abból, ha összeállnak a YouTube legnépszerűbb rap előadói. Mokambo Gang, így hívják magukat, és legfőbb szuperképességük, hogy drága autókkal pózolnak.

Több lett a gond - de több lett a pénz

Ezt halljuk Matyitól. Azt eddig is tudtuk, hogy a törpök élete nem csak játék és mese, és ma már az sem titok, hogy egy Lamborghinivel is sok a gond: nagyon alacsonyan ülünk benne, nehéz kilátni, nem könnyű a ki- és beszállás, sokat fogyaszt, drága szervizelni, és nem nyílik a túlságosan hosszú ajtó, ha túl kicsi oldal távolsággal parkol be mellénk valaki. Szóval gyerünk, érzékenyítésre fel, és értsük meg, hogy a sok pénz igenis sok felelősséggel jár. Lefordítva ezt Avengers nyelvre: a szupererő szuper felelősséggel jár.

Nem így T. Danny, akit nem zavar ennyire a sok gazdagsággal járó kellemetlenség:

„Dolgozok, beszedek sok gázsit, túl magas vagyok hozzád, hozz sámlit

Persze, aki ilyen magas és ilyen sikeres, ennyit bőven megengedhet magának. Talán még többet is:

Hogyha azt hiszed, csak az arcom nagy, kérdezd meg a barátnődet, hogy miért sántít!

Gaben a józanság nyelvét beszéli, és rendet tesz a fejekben:

Mindenki basztat, kérdik: dik, hol van az Astra? De most tényleg eladtad a faszba? - Nagy faszt! - Leadtam a vasba

Bizony, egy bizonyos szint alatt nem megyünk egy bizonyos szint fölé. Ezen kívül rendet tesz a fejekben az influenszerkedéssel kapcsolatban is:

Ez meló erre senki nem gondol - az a hülye aki pénzért nem posztol Faszfej!

Ez egy megkapó és elfogadható válasz, amit nyugodtan magukra tetováltathatnak azok, akik emiatt kárognak.

Lmen Prala teszi fel a pontot az i-re, és ő járja be a legnagyobb utat a szövegben is. megint teljesen érthetetlen szavaktól indulunk:

Kokotta putto, kokotta putto, és hegyeken-völgyeken át... Mokambo Gang - a kinder kommandót szopatom le A nevetek kollabból lett, félted a bulót, de mutó, hol a bullet? Fuck!

végül eljutunk a tételmondatig, miért is kell a pénz a rappernek:

Pralából apuka lett!

Essemm x Giaj x 4tress x Fiatal Veterán x Curtis - BENNE VAGYOK

Olcsóbb autó, olcsóbb zene, olcsóbb klip. Persze nem kell megijedni, hiszen nem járhat mindenki Lamboval. Pláne, mert ez az 5 előadó be sem férne. Ők csak és kizárólag egy pokoli vörös furgon rakterében férnek el. És annyira, de annyira gonoszak, hogy maszkkal takarják az arcukat. Sőt, egyikük, ha viszket a kobakja, gépfegyverrel vakarja. Csak óvatosan, láttunk már karón varjút.

Az ilyenkor szokásos vagánykodáson kívül (én már akkor, amikor te még sehol, bezzeg a régi jó dolgokból nem maradt semmi stb.) előkerül egy izgalmas téma:

Emlékszel még T Hogy mennyire büszkék is voltunk Amikor az első 1 milliós nézettséget Csak magunkkal hoztuk? Az új gyerekeknek nem a zeneszeretet A pénzért kezdik el A kibaszott lóvés hirdetés Haver, az tudod úgy nem siker

Nehéz megmondani, hogy mitől népszerű egy videó. Nyilván meg kell tolni valamennyire, hogy beinduljon, de, ha túltolja az ember, akkor a klip nem a trendingben landol (lsd. Majkáék új klipje hiába érte el az egymilliót egy nap alatt, nem került a trendingbe. Valószínűleg túl lett tolva.)

A zenében sok változatosság nincs, közel 5 percen keresztül hallgatjuk ugyanazt a négy ütemet. De nem csak ez a négy ütem utal a belsőégésű motorra, hanem Curtis M. Richárdot megszégyenítő ars poeticája is:

Tudod, te fasz, mert ilyen a szektám 4000-es benzinnel gázol a Mergám Úgyis a fejed a fejfán Amit ti sikernek hívtok, nekem egy átlagos szerdám

WELLHELLO & LUCA - SZOMORÚ SÉTA

Aki eddig nem ismerte Lucát, most jól figyeljen. Egyrészt, mert eléggé le van maradva, másrészt, mert kevés egyszerre mikrofon- és kamera képes énekesnő van itthon, abból pedig még kevesebb, aki a nemzetközi aktuális trendeknek is meg tud felelni. Luca ilyen, tessék még most rajongani érte, before it was too cool, hogy később ne lehessen mondani, hogy „én már akkor szerettem, amikor”. Én szóltam.

A Szomorú séta a Wellhello második száma az új albumról, ami, úgy néz ki, jóval melankolikusabb lesz, mint amit eddig megszokhattunk a zenekartól. A mosolygós elektro-funkot felváltja a szomorú r’n’b hip-hop. Ezúttal nem a rakpartnak kell elbírnia a szerelmeket, hanem a padoknak a magányunk súlyát. Ma éjjel nem a házunk felé gurulunk együtt, hanem egyedül járom a sötét utcákat. Ebbe a nyárba már egy insta effektes kép sem fér bele, mert már el is futott:

a kapcsolatunk: elfutott nyár hogyan is állunk, nem tudom már

Fluorra visszakerült a sapka, de maradt az a közvetlenség, ami az előző számban is megvolt. Megint ő van a középpontban, Diaz ezúttal is csak kíséri (mint énekes, hiszen, mint zeneszerző, vagy hangmérnök, hallatszik a keze munkája) sőt, még az éneklős részeket is átengedte Tamásnak, és ebből, illetve az új hangszerelésből tisztán érezzük, hogy egy új korszak kezdődik zenekar életében. Nekik már nem apu veszi meg a várost.

Leander – Magamnak Hiányzom

Hónapok óta nem láthattunk a trendingben metált. És eléggé hiányzott is. Ahogy a Leander is saját magának.

Templom belső, nappal. Szemben az oltárral, totál. Egy minden bizonnyal magányos fiatal férfi ül az egyik padban és imádkozik. Kéz közeli. Arc közeli.

Zene: akusztikus gitár. Átvágunk egy gyertyára, majd körsvenk a fiatal férfi körül, akiről kiderül, hogy teljesen egyedül (illetve egy szál gyertya társaságában) tartózkodik a templomban. Arc közeli. A férfi eléggé kivan.

Mennyi értelmetlen perc Semmi nem maradt bennem

Az első refrénre a fiatal férfi beül az oltár elé, és gitárral kíséri magát. A kamera kivariózik. Hoppá, közben a fiatal férfi továbbra is ott ül a padban egyedül, ezek szerint saját magát hallgatja. Több, mint valószínű, hogy ikrek, vagy egy génmanipulációs kísérlet szerencsétlen melléktermékei.

A második refrén alatt vészjóslóan sokat látjuk az orgonát, és a fiatal férfi a karzat felé sétál. Kéz közeli, ahogy végigsimítja az orgona klaviatúráját.

01:41-nél égszakadás-földindulás, berobban az orgona, a dobok, és velük együtt egy olyan templomi gitárszóló, amit maga Slash is megirigyelhetne (lsd. November rain).

02:37-nél az áriázás is megérkezik, imitt-amott hörgésbe forduló sorvégekkel.

Nagyon jól építkezik a hangszerelés, szép íve van a számnak, és, bár semmi olyat nem hallunk, amire ne lett volna alkalmunk az elmúlt harminc évben, ennek a stílusnak nem is ez a dolga. Sokkal inkább az, hogy megmutassa, hogy az erős embereknek is vannak érzelmeik. Vagy, hogy az érzelmes emberek is erősek.

Deniz és Orsovai Reni - Hogy vagy?

Folyton azt kérdezik, hogy vagy, hogy vagy? ettől sose legyen rosszabb, rosszabb ettől.

Jól indul a szám, hegyezem a fülem, milyen finomságok várnak még rám a szövegben. Akad szépen, senki se aggódjon. Mélyenszántó, magvas gondolatokkal folytatódik:

Megszületünk tiszta lappal és úgy hívnak ember a szívem egy hurrikán a szemeim tenger

Érdekes, elgondolkodtató, újszerű metaforák. Aztán arról értekezik Dr. Deniz, hogy mekkora mázli, hogy pont erre a bolygóra születtünk, hiszen kezdhettük volna az életünket „több milliárd bolygó rideg és kihalt tájain”. Távol álljon tőlem, hogy tudományos vitába szálljak Denizzel, de itt, úgy érzem, vannak bepótolandó biológiai és csillagászati ismeretek. De aztán kiderül, hogy ez a sok bullshit csak azért kell, hogy kontextust teremtsen ahhoz, hogy teljes erővel sajnálhassuk őt.

amíg egy januári reggelen össze nem estem azt hittem ennyi volt, hogy lebénulok és vége a kórház folyosón beültettek a tolószékbe rájöttem megesik, hogy legyőznek

A kikényszerített együttérzéstől vizenyős tekintettel, füleimből kortizolt spriccelve, homlokomból oxitocint izzadva várom a refrént, hogy vajon Deniz túlélte-e a sors kegyetlen leckéjét. Spoiler: túl.

Én sem születtem szuperhősnek hiába a színpad engem is legyőznek erős a szellem a test mégis gyenge az élet egy tánc a lábunk alatt meg penge

Még ő sem. És ha ő sem, akkor senki. Az élet ezúttal egy tánc (lehetne még utazás, játék, körforgás, fejezet stb.), a lábunk alatt meg penge. Itt Pengére, a szuperhősre gondol? Akkor bizony vigyázni kellene, nehogy vámpírölés közben bennünket is ketté vágjon. Vagy borotva pengére gondol a költő? Egy szálra vajon? Vagy 3 pengés eldobható borotvára? Vagy nagyon sok kicsi pengére? Bármelyikről is legyen szó, megoldást kell találnunk a lét elviselhetetlen nehézségére: Esetleg egy vastag talpú cipő?

Nem gonosz az élet csak néha nehezek a leckék a legnagyobb hiba ha nem élvezed minden percét

Most már teljesen meg vagyok zavarodva. Hogy lehet élvezni egy olyan táncot, ráadásul minden percét, ami borotvapengék, vagy vámpírölő szuperhős fölött történik? Legyünk tehát hálásak, hogy a Földre születtünk, és nem a Jupiterre, hiszen ez egy „mennyország”, de közben valaki pengékkel metszegeti a talpunk a kötelező táncolás közben, és nekünk ezt még élveznünk is kell, különben hibát követünk el. Köszi, akkor részemről inkább a Jupiteren választom azt a pár másodpercet, amíg szét nem robban a testem. Ott legalább nem szól Deniz.