YouTube-diszkó 19. hét

Variációk nyári slágerekre: egyidőben jelent meg a nyár legjobb és leggagyibb dala, ráadásul majdnem ugyanarra az alapra készültek. A Follow The Flow túl van a matek érettségin, elkészültek, mint a mateklecke, tehát matekoznak orrba szájba. Sofi megmutatja, hogy kell középszerűt csinálni, a Road pedig, hogy hogy kell jót. Az ellentétek hete a YouTubeon.

Pápai Joci x T.Danny - Ne ébressz fel!

Pápai Joci megírta 2021 nyarának slágerét. Igen, az időjárással is mázlija van, mert pont a pár napos korai nyarat csípte el, és igen, a legforróbb rapper, T. Danny is kellett hozzá. Aki mondjuk nagyrészt csak ücsörög, de azt hogy, hölgyeim és uraim! Kevesen tudnak ilyen vagányan ülni és sorvégeket bekiabálni. Sőt, még énekel is a rap mellett! De vissza Jocihoz, akinek sikerült az, ami keveseknek szokott a mainstreamben. Ugyanis elengedte, hogy fullba nyomja a kretént, és képes volt hátrébb húzódni az agarakkal. Nem akarta megváltani az egész országot, csak simán egy feel good slágert akart írni annak minden kötelező elemével, mégpedig: nincs túlhangszerelve, nincs túlmagyarázva, nincs túlerőlködve, nincs túljátszva. Könnyű feladatnak tűnik, pedig talán ez a legnehezebb.

Ehhez persze Somogyvári Dániel hangszerelése is kellett, és egy olyan klip, ami szépen meséli el, hogy „attól vagyunk királyok, hogy nem vagyunk királyok”.

A zene kicsit reggaeton, kicsit 90-es évek, kicsit kétezres, a klip is kicsit modern, kicsit retró, az egész nagyon jó arányérzékkel lett összepuzzle-özve. A szöveget is sikerült úgy megírni, hogy pont ne mondjon semmit, de pont ne is legyen zavaró. Ilyen semmilyen szöveget bizony nagy dolog írni.

Még ne ébressz fel Hisz egyet álmodunk Álmodunk ketten Bárhol tévedsz is el Én várok rád Várok rád, hidd el

Soha rosszabb nyári slágert.

LAKITS X LUIS X RCZ - SZERETLEK

Na ebben a számban viszont minden gagyizás benne van, ami az előzőből hiányzik, és semmi sincs benne, amitől az előző jó. Pedig pontosan ugyanazt a receptet követte Lakits X Luis X Rcz (mióta divat a leírhatatlan és kimondhatatlan nevek használata a magyar popzenében?), mint Pápai Jociék. De, ahogy a mondás tartja, nincs az a tökéletes gulyásleves, amit egy csipetnyi szarral el ne lehetne rontani. Itt sikerült beletenni azt a csipetnyit. Sőt, meg is szaladt, inkább evőkanálnyi lett.

Ugyanaz a reggae gitár az alapja a számnak, de már maga a gitárhangzás is tolakodó, ahogy minden más is annyira lett túltolva, hogy pont a feel good summer hit faktor tűnt el belőle. Ilyen, amikor valaki fullba nyomja a kretént.

Érdemes összehallgatni a „Ne ébressz fel” c. számmal, mert vagy összekeverték egymás demóit, vagy ugyanattól az előadótól lopták mindketten a dalt.

A Szeretlek a magyar poptörténelem egyik legkellemetlenebb autotune-os ó-zásával indul, idézek egész pontosan a szövegből:

oh-oh-ohoh-oh-oh oh-oh-oh-ohoh-ohohoh mennyire szeretlek!? oh-oh-ohoh-oh-oh oh-oh-oh-ohoh-ohohoh mennyire szeretlek!?

Ha már a szövegnél tartunk: ez sem lesz az addiktológiai ápolók köpenyére hímezve:

Egy éjszaka, egy buli, mikor megláttalak téged, Az ilyen palikat, mint én, te mind hülyének nézed. Kettőt láttam belőled, de mind a kettő tetszett, Ahogy táncolt az a forma, egy perc alatt megvett.

Ezek szerint, ha én „mennyire” szeretlek téged, akkor neked kötelességed elfogadni, hogy én bizony nem tudok megváltozni miattad. Hiszen a képletben te valójában nem is szerepelsz. Csak annyira, hogy szép csöndben csináld, amit mondok, és ne szólj be:

Akkor még nem hittem, hogy ő lesz majd a minden, Aki mindig segít majd, ha rottyon vagyok itt benn, Aki nem szól rám, ha néha picit túltolom az estét, Aki minden éjjel adja, ha kívánom a testét.

Tehát én bulizhatok felelőtlenül, égethetem mindkét végén a gyertyát, te viszont ülj otthon a sötétben, egy mukkot se merj szólni se akkor, ha részegen üvöltve berúgom az ajtót, se akkor, ha épp rád mászni támad kedvem. Ha én kívánlak, lesz szex. A te kívánalmaidról ezúttal, bébi, nem esik szó. Nem baj, ugye? De mit is képzelsz magadról, hisz eleve rosszul vagy bekötve, érted?

Így lett Istenem és még én sem értem őt, De mondd meg most őszintén, hogy ki ért meg egy nőt? Ha meg nem is értem, egész konkrét viselkedési kódexem azért van a számára: Motiválsz, a sírból is, ha kell, életre keltesz, Társaságban úrinő, de az ágyban perverz.

Túl forró ez a téma nekem, ráadásul szeretettel zsarol, megaláz és kényszerít, miközben nyári slágernek álcázza magát. Szerencsére, ha slágert ennyire nem sikerül írni, a nőkön való uralkodás sem fog menni.

Follow The Flow - Matek

A Follow The Flowt ezúttal a matek érettségi árja ragadja el, és fehér köpenyben egy kutatólaborban dolgoznak valamin. Nem, nem Karikó Katalin keze alatt a koronavírus elleni vakcinán. Ennél sokkal önzőbb érdekek vezérlik őket. A tökéletes nőt kotyvasztják, mint három modern, fehér galléros Frankenstein. Meg is történik a baj, úgy néz ki, a tökéletes nő nem igazán stabil, és a 12. másodpercben fel is robban. Lesz nemulass a doktoranduszoknak! Mindenki nyugodjon le a francba, a nő és a klip is stabilizálódik, és igazi tudományos-fantasztikus számot kapunk, egészen kiváló szöveggel. A srácok ugyanis matekoznak orrba szájba:

Ahogy nézlek minden szögből Keresem a megoldást rád Hogyan lesz két ismeretlenből A végén egy pár A kedvenc mértani testem a gömb Beléd kockulok, mert nincs nálad különb Ezek körzővel szerkesztett idomok - végem Gyere, legyünk két halmaz metszetében

Vicces, okos, áthallásos, szerethető. Ráadásul végre egy szöveg, ami (pl. Az előző számmal ellentétben) nem tárgyiasít, ami nem kihasznál, ami nem támaszt indokolatlanul magas elvárásokat:

Nem kell kacsacsőr, egy nő, csak legyen nő

És, hogy mi a matek az egész mögött? Csak annyi, hogy készüljünk a legjobbra és számítsunk a még jobbra. A jó matematikus ugyanis lusta, ahogy a tanárok mondják, de bármilyen lusta is, mindig legyen kéznél egy jó kifogás, ha rajtakapják a szertárban:

Ha kérdik, csak korrepetállak Téged matekból

02:18-nál életre kel a hármas osztású modern Dr. Frankenstein torzszülöttje, a tökéletes nő. De nem tudnak a kockák maradéktalanul örülni, mert egyből jön egy ufó, és, mint a sicc, felszippantják a lányt az űrhajójukba. Biztos vagyok benne, hogy Pataky Attila adta le a drótot. Attis egyik fénylény haverja rá is megy a csajra, és ujjaznak egyet a klip utolsó képkockáján.

A romantika bizony nem csak a humán beállítottságúaké. A kockáké ugyanúgy. Kit érdekel, hogy a kordnadrág és a szűtyő, vagy a kockás ing és a szemüveg kerül le. A lényeg, hogy érezzünk valamit:

Kész vagyok tőled, mint a mateklecke

SOFI - JÁTÉK

Legyen az átlagos az új tökéletes! Legyen az éppen elegendő az új maximum! Legyen a semmilyen az új valamilyen! Ennek a konformista forradalomnak pedig legyen a vezéralakja Sofi. A Játék pedig legyen a forradalom himnusza, és fogalmazzunk meg egy kiáltványt, amely segít irányt mutatni a popzene jövőjének középszerűsítéséhez:

A zene nem lehet túl markáns. Fontos, hogy elegendően lapos legyen, a hangszerelését tekintve nem lehet lopni 5 évnél frissebb megoldásokat (pl. csak és kizárólag 808-as dobokat szabad használni.)! A hangzás legyen tompa, olcsó hatású, a szöveget semmiképpen se lehessen érteni! A szövegben szerepeljenek a következő szavak és kifejezések: válasz, szív, játék, te, keresem, ölelés, érzelem, vágy, szomorú nyár, lélek, köddé válni, nélküled, sodródni az árral, fájdalom! A klip törzsanyaga a Füvészkertben legyen felvéve, emellett legyen néhány háztetős kép, és egy-két kabriós snitt! Igény szerint kiegészíthető a Kisoroszi szigetcsúccsal. A smink legyen túlzó és közönséges! A ruhán mindig legyen egy kis leopárd minta, de legalább legyen strasszos, csillogós! A körmöket a Crystal nails támogassa!

ROAD - IGAZI TESTVÉR

Nincs itt semmi látnivaló. De azért ne tessék tovább haladni! Ugyanis a klip valóban semmi komoly, a zene viszont elég komolyra sikerült. Persze nem úgy értem, hogy komolyzene lenne.

Szemben Sofival a Road tudja, hogy hogyan kell megszólalni egy zenekarnak, hogyan kell hangszerelni, felépíteni egy számot úgy, hogy akkor se legyen unalmas, ha szigorú metálról van szó. Ezen kívül azt is tudja, hogyan kell világszínvonalúan beállítani egy frizurát és méltósággal headbangelni hozzá (Daron Malakiant megszégyenítő módon).

Egy biztos: még mindig érdemes a Roadra odafigyelni:

Az, aki hallja - Mondja el Aki már érti - Rám figyel

Ez folyt a héten a YouTube-on. Jóval kevesebb zene volt a trendingben, mint szokott, úgy látszik, mindenki a nyárra tartogatja a bombákat. Szóval majd akkor ráérünk felrobbanni.