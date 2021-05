L.L. Juniorék szerint a rajság nem más, mint genetika. ByeAlex pontosan ezt igazolja, mert tíz évvel lemaradva másol valakit, aki tíz évvel lemaradva másolt másvalakit. Közben Mr. Busta Kis Grófónak áll, és így hozza össze élete számát, Dzsúdló pedig csípőből villant olyan lazaságot, hogy a fal adja a másikat. Ez folyik ezen a héten a YouTube-on.

L.L. Junior x G.w.M. – Genetika 1.0

– Ó, bátyja, hova hoztál? – Gyere, öcsém, már nincs sok hátra. – Felmegyünk a legmagasabb szintre, gyere! – Dzsassz!

Így kezdődik L.L. Junior és G.w.M. legújabb klipje, és valóban, hova vitte a bátyja, csak nem a Csomolungmára? De bizony oda! És ezzel megtörtént a leghihetetlenebb képzettársítás: magyar rapperek a Csomolungmán! Ráadásul palack és minden felszerelés nélkül, egy egyszerű dzsekiben. Mindig van feljebb.

Ahogy beindul a grúv, a két főhős visszaköltözik a városba, biztosan jól átfagytak a csúcson, egy vízipipa mellett mesélik el, hogy...

Ami nekünk természetes, neked az a rajság, Italokat hozatok, hagy mulasson a bandám, És amiről te álmodozol, nekünk az valóság, Ami nálunk genetika, neked az a rajság.

Ezek szerint a rajság valami, amit nem lehet tanulni. Van, aki rajnak születik, és van, aki gyíknak. Vagy ki tudja, mi a raj ellentéte. Ekkorra már kiderült, hogy sem Junior, sem G.w.M. nem hisznek a behaviorizmusban, ha rajságról van szó, de még ennél is továbbmennek, és az intézményrendszer is kap egy jókora pofont (itt szó szerint idézek a szöveg hűsége és hitelessége jegyében):

Nincsen diplomám, De meghallgatott az ország, Nincsen koronám, Mégis királynak hív sok kissrác.

És a sok kissrác között van egy, aki különösen fontos G.w.M. szívének, mégpedig a fia.

Családom lett, amit akartam, Aranyban fürdetem a fiamat, nem a bajban.

Tiszta szívből kívánom, hogy minél kevesebb bajban kelljen fürdetnie a kisfiát, de az arany is roppant kényelmetlen lehet szegény kisfiúnak, tekintve, hogy 1064,43 °C az olvadáspontja, szóval hacsak nem úgy úsztatja a fiát, ahogy Dagobert bácsi ugrik fejest az arany pénzérmék közé (ami szintén roppant balesetveszélyes a valóságban), akkor fel kell hevítenie azt a sok aranyat, ezer fok felett pedig túl hosszú fürdő egészségügyileg nem javallott.

Junior versszaka sokkal jobban összeszedett szövegben is, tempóban is, hangszínben is, öreg róka nem vén róka, de a rutin nagyon érződik. A szöveg egyértelműen legjobb két sora:

Néha menőzöm, de sokszor van úgy is, hogy elbújnék, Mintha egy Ferrarival egy 30-as zónában lassan gurulnék.

Régi álmomat váltja valóra, mégpedig azt, hogy azok, akiknek drága autójuk van, lassan és méltóságteljesen közlekedjenek, feltartva a többi, pórias Suzukit, akik aztán levillogva, legyorsulva, leszorítva és büntetőfékezve haladhassanak tovább.

A rajnak születni vs. nem rajnak születni kérdésre ez a szám nekem a következő választ adta:

Hiába születik Juniour rajnak, azért énekelni, rappelni, beatboxolni, szöveget írni csak meg kellett tanulnia. Szóval genetika vs. behaviorizmus 1:1.

ByeAlex és a Slepp – Berúgni

ByeAlex 2021-ben úgy gondolta, hogy utánozza a tíz évvel ezelőtti Tankcsapdát, aki a szintén tíz évvel azelőtti amerikai skatepunkot utánozta. De a bab bizony nincs húsból, a kerítés sincs kolbászból, az új belépők számára minden hústartalom kiveszett 2021-re a stílusból, így maradt egy laktóz-, glutén- és amúgy mindenmentes fairtrade raw vegán készítmény, amit véres hurkának akarnak eladni. Egészség, jóétvágy.

A klip egy aranyos intróval indul, ahol a tagok arról vallanak, miért kezdtek el zenélni, majd odáig húzzák fel, hogy Alex kimondjon egy káromkodást, egy valódi csúnya szót, ezzel szekrénybe akasztva a bölcsészszütyőt és elővéve a szegecses övet. Talán valami ilyesmiről szólhat az előző szám, hogy rajnak születni kell?

A klip is a kétezres évforduló deszkás punk világát idézi: ruhák, közönség, alulról vett zenekar stb. Minden adott lenne ahhoz, hogy legalább stílusgyakorlatnak eladható legyen ez a vegán véres hurka, de Alex punkjába annyi erő szorult, mint a Gyalog galopp levágott kezű és lábú lovagjába.

Egész éjjel fent leszünk, Reggelre fájni fog a fejünk.

Csak keményen, ahol fát vágnak, ott bizony hullik a forgács.

Tudom, hogy faszfej vagyok, De nekem ne ugasson senki.

Ezt kéri Alex, de nyugodtan ugathatok, hiszen ő nem faszfej. Csak az akar lenni, méghozzá annyira, hogy közben fullba nyomja a kretént.

Én nem tudom elképzelni, hogy ehelyett a szám helyett ne inkább Alvin és a mókusokat hallgasson valaki, ha már mindenképp nosztalgiázni szeretne. Vagy Halász Juditot, ennél még az is keményebb.

MANUEL X M RICCH – Telepi srácok

Rögtön az elején muszáj leszögezni: Manuel nem telepi srác. A legkevésbé sem. A klip közepén már egy repülő szárnyán énekel, szóval nagyba van az úr. De láttunk már karón varjút, hadd mesélje el, honnan indult és hová jutott, mitől urbán egy műfaj, ha nem ettől, nem igaz?

A zenei alapot pont háromszázszor hallottuk eddig, de olyan hangulatosra sikerült, hogy ez senkit sem fog érdekelni. És Manuel is nagyon jól működik az alappal együtt. Érzi a stílust, jó a tempó és jól adja a flegmát, volna bőven mit tanulnia tőle ByeAlexnek vagányságból.

Ahogy kell, úgy flexel Manuel, és most nem úgy értem, hogy körfűrésszel fémet vagy csempét vág, ezzel szombat reggel 7-kor megadva a kegyelemdöfést az egész lakóközösségnek, hanem úgy, hogy kiteszi a kirakatba, mije van:

Pörög a boltom, egyszer építek egy házat Majd a Holdon.

Hajrá, támogatlak, tesó, veled vagyok, haljak meg!

Két perc után, amikor megtudtuk, hogy Manuel sosem érezte magát otthon a falujában, M Ricch ül a repülőgép pilótaszékébe, nem éppen az „iszik vagy vezet” elvet követve:

Ettől függetlenül töltök még egyet, Hisz valakinek el kell vinnie a terhet.

Vak vezet világtalant, srácok, én bizony be nem ülnék M Ricch mögé, de jól is tenném, hiszen pár másodperc vezetés után ugrálnak a műszerek, villog a piros fény, és minden bizonnyal zuhanni kezd a gép. Valaki szólhatna szegény Manuelnek, aki ekkor még mindig gyanútlanul énekel és gesztikulál a szárnyon. Katasztrófát sejtve, ökölbe szorult gyomorral nézem tovább a filmet.

Még meleg van idebent, nem kérek több idegent, Ki tudja, meddig mehet ez az egész, s leszünk mi fent.

Bevallom őszintén, hogy itt teljesen elvesztettem a fonalat. Azt értem, hogy zuhannak, és azt is, hogy valószínűleg befülledt a levegő a gép belsejében a sok hadonászástól, de honnan ez a hirtelen jött bezárkózás és az idegenek elutasítása? Hát ki akarna idegenként beszállni a zuhanó repülőtökbe, srácok?

De senki ne aggódjon, mert végül kiderül, hogy nem lefelé, hanem felfelé zuhannak, csúfot űzve nemcsak a telepi srácokból, akiket lent hagytak a gányban, de magából Newtonból is, és becsapódnak a Holdba, ahol már egy lakótelepi ház várja őket, ők pedig Toy Story-animációvá változnak.

Teszem a dolgom, Találkozunk fenn a Holdon.

Oké, tesikém, #otttali

MR.BUSTA – SZOMORODJ MEG * *

Mr. Busta ezzel a paródiaszámmal és -videóval Kis Grófónak szeretne beszólni, és rajta keresztül az egész magyar mulatós kultúrának. Már az intró modoroskodó beköszönéséből és a csillogós zakóból érezzük, hogy itt már csak a bohócorr és a bohóccipő hiányzik:

Hölgyeim és uraim! Soha el nem múló szeretettel, speciálba küldeném ezt a nótát mindenkinek, aki szereti, innen a sztárgyárból!

Egy művelődési ház öltözőjéből indul Mr. Busta, és megy a színpadra egy félplayback show-t nyomni, miközben jól odamond minden pávának:

Mint a pontyok, pont úgy tátogtok, Hogy hány ujjat mutatok, Nem látod, Úgy beálltatok, Vágod, Hogy a szöveget nem tudjátok. Eredeti flow-t hoztam nektek, hat láb mélyen szomorodsz meg.

Működik az alap, a szöveg, Busta karaktere, bár közben néhol furcsa érzések kavarogtak bennem, hogy szabad-e pont neki viccet csinálni egy másik kultúrából, de végül arra jutottam, hogy miért ne: még pont nem bántó, ráadásul egyik youtube-os popzenész piszkálja a másik youtube-os popzenészt, és így máris egy istállóban vannak, szabad a csók (és a pofon is). A legérdekesebb az egészben az, hogy miközben a roma mulatós műfajt próbálja meg parodizálni, az eddigi legjobb száma született belőle. Úgy látszik, mégis van mit tanulni azoktól, akikből viccet akarunk csinálni.

Dzsúdló – Állat ft. Berta’Lami

Kedves ByAlex! Látod, így kell jót csinálni. Így kell lazának lenni úgy, hogy közben okosak is maradunk. Így kell jó szöveget írni. Így kell megtalálni a fiatalok hangját úgy, hogy nem nyomjuk fullba a kretént. De beszéljünk inkább Dzsúdlóról, mert bőven megérdemli.

Azt még kéred? Már nem. Jobbnak tűnt, Mikor elkezdtem.

Ennek a számnak azonban nemcsak az eleje jó, hanem a közepe és a vége is. Az elején Dzsúdló beröffenti a hangulatot, ami végig magával ragad, közben mindig jön egy új szó, egy effekt, egy kiállás, ami szépen vezeti a figyelmünket, és egy pillanatra sem ereszt el.

Még utoljára lökj a falnak.

Ezt kéri Berta’Lami, mi pedig írjuk be a naptárunkba ceruzával, hogy „Berta’Lamit falhoz lökni”, de talán nem fogjuk elfelejteni, mert elég bomba énekesnő úgy, ahogy van. Tóth Andi és többiek, tessék felkötni a cicanadrágokat, itt az új generáció!

Büki Balázs rendező ezt a klipet is nagyon érzi, szép képeket látunk, amelyekben teljesen önazonosan, de mégis izgalmasan jelennek meg az előadók. Na, ez egy olyan produkció, amelyet bátran meg mernék mutatni egy külföldi barátomnak.

Mindenkinek saját Dzsúdlót!

Berobbant a nyár, jönnek föl a magyarok a YouTube-on, mint a talajvíz. Tényleg ennyivel jobbak a zenék, ha kisüt a nap? Jövő héten meglátjuk.