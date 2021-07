YouTube diszkó 26. hét: Maxi King vagy Disco pápa?

Juanita feltámadt poraiból, és felhevíti az amúgy sem hűvös fejű magyar reppereket, Lil Frakk úgy fekszik arccal a földön, mint még soha senki, Dé:Nash nem háromszor, de egyszer sem tudja visszaadni Döbrögi uraságnak, Hiro pedig pápa szeretne lenni, de nem biztos, hogy tud a Vatikán létezéséről. Ahogy forrósodik a nyár, úgy izzik a magyar pop a YouTube-on.

DR BRS x T. Danny x KKevin x Monkeyneck feat. Király Linda - Juanita

Tyson, Mohaman és Game akkor még ‘H’-val írt Huanitáját dolgozták fel színesebben, jobb csávókkal és jobb csajokkal, természetesen egy hatalmas villában a medenceparton. Nem csak a hangulat és a hőmérséklet, de a repsztárok is a legforróbbak. KKevin csap a lovak, mit lovak, inkább csődörök közé, és még a tőle megszokottnál is áthallásosabb a szövege:

Mi legyen Dani, vigyük haza mindet? Túl sok itt a lány, aki kigombolná az inget Meg is kívántam, mint egy Maxi Kinget Lehet, a gatyából a kígyó ma kitekintget

Még mielőtt #metoot kiáltanánk, nyugodjunk le a francba, ez egy ilyen stílus, ilyen buli, ilyen srác, hadd egyen egy kis Maxi Kinget, ha éhes.

Ezután a refrénnel a négy éve elhunyt Mohaman, azaz Meggyes Roland előtt tisztelegnek, majd T. Danny, aki megint mindenkinél magasabb egy fejjel, veszi át a mikrofont:

Indulok, ha belekezd a sípszó Nem adod magadat egyből, ettől lesz vadító Látom, hogy barátod van, de nekem ez taszító Tudom, beindulsz, ha beindul a Despacito

És valóban, még mindig igaz, amit állandóan mondok, hogy 2021-ben nincs magyar szám Despacito nélkül. Szerencsére itt csak a szövegben szerepel, talán az év legjobb rímjében, még, ha hallottuk is százszor, akkor is kiválóan működik. T. Danny és KKevin a két legjobb tempójú friss hús a magyar rap piacon, és szuperül működnek együtt. DR BRS öreg, de nem vén rókaként csúszik be közéjük a harmadik versszakra:

Csússzon a tequila, csússzon a rum Az ajtón az áll majd, hogy private room Fent vagy a listán, ez nem kérdéses Gyere édes, a Doktor éhes

De ne ragadjunk le csak a szövegnél! Örvendjünk, mert végre egy sokszor hallgatható nyári sláger, ami jól szól, tele van izgalmas részlettel és ízlésesen hangszerelt. Külön köszi érte, Monkeyneck.

Tkyd - Félember

A klipről Subb Bass Monster Négy ütem című videója jutott eszembe. Eseménytelen kispolgári szobabelső, szájszinkron, magyar valóság; és ennyi. Az egyetlen különbség, hogy az a klip jó, ez pedig nem. De nem is az a célja. Itt a videó nem szolgál másra, csak arra, hogy Tkyd hitelességét alátámassza. Arra pedig pont elég.

Rapsztárok születnek itt 30 szavas szókinccsel. Ó uram! Ilyenkor a tekintetem fordítsd el... Nem leszek néma többé, voltam az már sokáig. Lehugyoztátok a rapet, most benne állunk bokáig!

Hogy lássuk, nem a levegőbe beszél, rengeteg füzetlapot teleír kék tollal, és valóban egészen sok, különböző alakú szó szerepel rajtuk. De nem kell Columbo hadnagynak lenni, hogy megállapítsuk, Tkyd ért a szavakhoz. Elég csak a szövegre figyelni:

Messziről hozott a szél, nem hoztam mást magammal. Csak szavakkal teli a szám, de abból van egy kalappal. Kemény a korszak, ahol nekem kellett felnőni. Én gyúrtam nektek rakétát, de nem tudtátok fellőni.

Kifejezetten üdítő értelmes, valódi jelentést hordozó és művészi értékkel bíró mondatokat hallani a trendingben. Végre nem BMW típus neveket sorolnak, vagy rossz kiejtéssel üvöltik bután a mikrofonba, hogy dzsívíem mjuzik prodáksön.

A múlt lábnyoma még a padlón, Tkyd pedig létösszegez:

Bilincsbe vert az élet, letörtem, mert akartam. Akkora hold van bennem, hogy a fél napot kitakartam. A jelem bárpult, a horoszkópom elvonó. De az életem full sztereó, nem monó.

Egyenesen odáig megy a létösszegzésben, hogy már-már búcsúzik, és búcsúzóul itt hagy nekünk egy-két jótanácsot:

Köszönöm mindenkinek, aki ezalatt az idő alatt velem volt, mellettem volt, pártolt. De a legjobban azoknak köszönöm, akik ellenem fordultak, akik átvertek, átbasztak. Tőlük tanultam a legtöbbet! Két fontos pillanat van az életben: amikor megszületünk, és amikor rájövünk, hogy mire születtünk. És két fontos érzés, ami visz minket előre egész életünk során. Ez pedig nem más, mint a FÉLELEM ÉS az ÉLETERŐ!

Trú.

WELLHELLO FEAT. LIL FRAKK - CSODA, HOGY MÉG ÉLÜNK

Rozéfröccs délután három Be leszünk állva ezen a nyáron

Az új Wellhello album ötödik dala már nem szomorkodik, nem magányos esti sétát kísérő ballada, nem a lét elviselhetetlen könnyűségének monodrámája, hanem egyszerűen egy nyári sláger. És, mint ilyen, nyomokban ez is tartalmaz Despacitot. Nyugi, csak nyomokban, allergiás reakciót nem fog kiváltani.

Dupla vodkaszóda, így indul a nyár Újra futhatok valaki után

A szöveg az alkohol körül mozog, a klip pedig az Erzsébet tér körül. Ha nyár, akkor Gödör, akarom mondani, Akvárium, mindegy, a lényeg, hogy hozzák a kötelezőt.

A szám középrésze a legjobb nevű magyar előadóé, Lil Frakké, aki igen gusztusosan fekszik arccal a fűben, gondolom, prezentálandó, hogy fog kinézni a másnap. Kis frakk nem vén frakk, még bírja, hadd feküdjön.

02:18-nál egy hihetetlen, elképesztő, paparazzikus képre kapjuk fel a fejünket, Fluor Szabó Zsófival kamuenyeleg egy fa tövében, miközben bekiabálják, hogy ‘klikk’, vagy sokkal inkább ‘Blikk’, és mi már tudjuk is, hogy fogják sajtózni a klipet. Ehhez persze kell Szabó Zsófi mesteri színészi játéka is, senki nem tud ennyire dramatic chipmunk fejet vágni egy kamu lebukásnál.

Nem ezzel a számmal fognak Grammyt nyerni vagy forradalmat robbantani, de nem is ez a célja. Egyszerűen csak be akarják robbantani a nyarat. Hát akkor pukk.

Kár, hogy a másnap fáj De kellett ez már

Dé: Nash - Döbrögi

Vékony jégen táncol Dé:Nash. És nem azért, mert félreérthető, hogy esetleg fideszes lenne. Mindenki pontosan érti az iróniát, mindenki tudja már, ki ő, és mindenki megtanult az ő sorai között is olvasni. Inkább a minőség vékony jege repedezik alatta. Ugyanis egy vicc csak akkor működik hosszú távon, ha igazán jól meg van írva. Vagy egy repper esetében: ha jól szól a zene, jól reppel az előadó és jó a klip. Ennél a három lábú széknél azonban egy láb sem áll stabilan, ne csodálkozzon az ember fia, ha meg-megbillen, netán hátra esik, ha ráülne. De ezen lendüljünk túl, hagyjuk, hogy a neoősember altermagyar szittyarepper karaketere úgy nyűgözzön le, mintha először látnánk, hiszen egy újszülöttnek minden vicc új.

Újságíró kérem hagyjon Interjút nem szabad adnom Soros háza táján takarítgasson Mennem kell kisköcsög indul a jachtom

Bizony, ahányszor ezt hallottuk, a cinikus egymásra mutogatást, a pofánkba röhögést, a képmutatást! Jó, hogy végre dalban is elmondják, és csak úgy ömlik az összes többi sérelem, hogy Dunát, vagyis inkább Balatont lehetne velük rekeszteni.

Hízlaljunk szarrá az állam kasszán Landoljon inkább a jachtom tatján Ne szajkózd te is hogy korrupció Annyira unalmas már ez a szó

A Fidesz elleni összes kritika szerepel a szövegben, ami tök jól tudna működni, ha legalább egy pici művészi célja lenne. De sajnos ezt egyáltalán nem érezni. Rímeknek, időmértéknek, hangsúlyoknak se híre, se hamva, ezeket a gondolatokat pedig 12 éve mondjuk, olvassuk, kívülről fújjuk, nem értem, itt hol van a meglepetés. Hacsak nem az újságírók kameója az: Szily László kézből faragott pisztolya, Katz Dávid dulakodása, Hartmann Richárd és Czébely Beni vendégszereplései a klip legjobb pillanatai, de sajnos ettől még nem lesz kolbászból a szalonna.

Pedig hogy megérdemelné a jachtozó Szíjártó Péter, hogy saját számot kapjon, mondjuk egy Álomhajó feldolgozást. De ennél a mostaninál sokkal, de sokkal többet érdemelne:

Kastély a Balaton felvidéken Nemzeti érdek A jachtomon történnek a megbeszélések Nemzeti érdek Pihenje ki magát Szijjártó Péter Nemzeti érdek Az iskolád mostantól a spanok kezében Nemzeti érdek

Szuper, hogy Dé:Nash foglalkozik politikai és társadalmi témákkal. Szuper, hogy végre megéneklődnek a kínai beruházások, az egyetemi oktatás függetlenségének csorbítása, az uram-bátyám rendszer, a Balaton felvidék ledózerolása és beneresítése.

Csak az a kár, hogy sem a szám, sem a klip nem szuper. Ahhoz, hogy Dé:Nash vissza tudja adni Döbröginek, legalább háromszor ilyen erősen kellene ezt csinálni.

AK26 - DISCO PÁPA

Gyere velem Rómába Tudják, hogy ki a Disco pápa

Oké, hogy minden út Rómába vezet, de hogy lehet Rómát motorcsónakkal megközelíteni? Pontosabban a Vatikánt, gondolom, arra gondoltak, de arra csak a Batu kán rímelne, és akkor az egy teljesen más szöveg lenne. Nem baj, majd megírja valaki más.

Amúgy most, hogy Ferenc pápa már sokkal lazább, mint elődei voltak, most, hogy az ifjú pápa felteheti a lábát a sorozatban, miért ne lehetne Hiro az új pápa? Miért ne lehetne a pápának full body tetkója és full back tetkós csaja? Miért ne tölthetne whiskeyt a kólájába? Ráadásul nem csak a baj, de a pápa sem jár egyedül, meg is lenne a flotta és a sofőr is hozzá:

Mikor beül a Giaj az A8-asba Ha Polskival járnék, úgy sem hagynám abba

Másfél perc után kiderül, hogy az egymás után elraggázott szavak nem állnak össze egész mondatokká, az értelmet senki se keresse, különben csalódni fog, mint Giaj és Hiro, amikor nem engedik majd be őket a Vatikán múzeumba motorcsónakkal.

Beröffent a nyár, beröffent a bulimotor, akinek nem jutott hely rajta, szopórollerrel avászkodik utána. Jön fel a magyar pop, mint a talajvíz, vajon patakká duzzad jövő hétre, és úgy folyik tovább a YouTube-on?