Helyetted, kis virág, avagy a számok fontosak

A rock&roll számmisztikájában vannak a hírneves, négyes sorszámú lemezek, talán a legfontosabb a Led Zeppeliné, de hasonlóan kultikus a Black Sabbath-féle Vol. 4. is. Talán ezek az albumok is belejátszottak abba, hogy a Leander Kills is IV. számmal jelölje az új albumát, amely a múlt év végén, a Covid-járvány kellős közepén jelent meg.

A melodramatikus metált kínáló Leander Kills négyes sorszámot viselő albuma három, különböző színű (piros, fekete, ezüst) vinylformátumban jelent meg. A fekete borító – amelyen ezüstözött Leander-felirat olvasható – eszünkbe juttathatja a Metallica 1991-es Black albumát vagy az A/CDC 1980-as Back in Blackjét is, de ha mindenképpen az elődök nyomába szegődnénk, akkor legjobb, ha megállunk a System of A Down-dalnál, hiszen az ajtót berúgó nyitó felvétel, A karma mit akar ma kimondottan a System of a Down dallamíveit, hajlításait idézi.

Ennél sokkal fontosabb, hogy az album egy hét alatt aranylemez, májusban pedig már platinastátuszú lett, míg a Kicsiny falum klipjét már több mint 2 300 000-en nézték meg a YouTube-on. Tegye mindenki a fémszívére a kezét! Ki volt az, aki 2016 körül nagy összegben fogadott volna arra, hogy majd a Leander Kills lesz a Tankcsapda mellett a legnépszerűbb honi rockzenekar, hogy egyáltalán lesz olyan magyar metálformáció, amely néhány hét alatt lazán milliós nézettséget produkál a videós megosztókon?

Hogy mi a Magyar Televízióba hazajáró, vetélkedőkön gyakran induló Leander Kills titka? Először is a vállalt szentimentalizmus, ami ugye a metál egyik csodafegyvere, gondoljunk csak arra, hogy a legismertebb szerelmes dalokat ugyebár jórészt rockzenekarok (Scorpions, Whitesnake stb.) szerezték. De amikor a Még azt mondják, nem illik kezdetű dalt is feldolgozták a Buona sera című tételben, akkor eszünkbe jutott, hogy

a Leander Kills valójában a Péter Szabó Szilvia-féle NOX metál változata.

Nemcsak azért, mert maga a NOX is feldolgozta ezt a műdalból folklorizálódott népdalt, hanem mert a Leander-műsor attitűdjében van valami, ami rokonítható a lakossági folkkal. Persze nem akarunk igazságtalanok lenni, mert a Leander Kills egy vérprofi, komoly hangszeres kvalitásokkal rendelkező produkció, a számos hangszert ügyesen megszólaltató Köteles Leander kiváló hangú énekes, de az azért mégis csak szembetűnő, hogy ők A kis hercegből idéznek be („Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan”), addig a másik, szintén a 2010-es években feltűnt népszerű metálalakulat, az Apey & the Pea (már Lazarvs néven játszanak) inkább a Mágia és okkultizmus az európai gondolkodásban című alapműből.

Mindenre a koronát azonban nem is A kis herceg tette fel, hanem a Kicsiny falum átirata. A dalt sokan a 3+2 Halvány őszi rózsa című lakodalmasrock-lemezről ismerik, maga az album Aranymadár-díjas volt az egykori Jugoszláviában, az elismerés 1,5 millió eladott lemez után járt.

A mulatós zene a rockban tabunak számít, és persze a Beatrice is feldolgozta a Schneider Fánit és úttörődalokat is, de kizárólag poénból. Viszont a Kicsiny falum a Leander Kills lemezén komolyan van véve. A nagy érzelmi fesztávot bejáró témák hatásosak, a hősiesen vállalt, musicaleket idéző érzelmesség nemkülönben, és persze a komplex death metalba forduló váratlan váltások is. Volt ennek előzménye, hiszen az őskép a Queen Bohemian Rhapsodyja, sőt még a Muse is megenged magának ilyesmiket, így aztán azon sem csodálkozunk, hogy a Leander Kills esetében is – bár más esztétikai horizonton – működik. Minden Leander-album platina lett, övék a parancsoló érvényű siker, és ezek szerint van helye a metálban annak a sornak is, hogy „nyíljon néked az égi kertben boldogságvirág”. Oké, tényleg a maga módján lefegyverzően virtuóz a hangszeres játék, azzal pedig 2021-ben nem kell törődni, hogy a metálhoz közelebb áll a töviskoszorú, mint egy csokor halvány őszi rózsa.

Leander Kills IV.

Hear Hungary, 10 szám, 41 perc