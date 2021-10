Szia Lajos! Tőlünk Niagara, tőled sivatagos.

BSW - Gyere be velem (DUBAI GANG)

Gyere be. Bejött? Be is jött meg nem is. Hoztak is ajándékot, meg nem is. Volt is rajtuk ruha, meg nem is. Nagyon furcsa, hogy a magyar popban a dubai jelző eddig 100%-ban csak nőkre vonatkozott, és elég egyértelmű konnotációval. Most a Dubai nevet mossa tisztára (vagy mocskolja be) a BSW, hogy ezután minden más előadó zavarba jöjjön, ha dubaiozik.

Demcsák Zsuzsa konferálja fel a dalt:

„Összetört jet-skisek, konfliktus a repülőgépen, rendőrség. Botrányosra sikerült a BSW klipforgatása Dubaiban, ahol végül kidobták a zenészeket a villájukból. A Mokambo Gang tagjait végül ki is tiltották az országból.”

Még hogy az angol futball szurkolók nem szalonképesek?! Ők legalább nem driftelnek a tengerparton. De azért álljunk meg egy szóra. Összetört jet-skisek??? Ilyen messzire merészkedtek flexelgetéseik közben, hogy szegény ártatlan jet-ski sofőröket törnek össze? Remélem, hogy ők másra gondoltak, mint amire én. Ezen kívül ország-várost se nagyon játszanék Demcsák Zsuzsával, mert elég nagy lenne a kavarodás. Mindegy, a lényeg, hogy hatalmasban vannak mokambóék, legtöbben atlétában vagy félmeztelenül, bízom benne, hogy, legalább 50 faktoros fényvédőkrémet használtak. De lehet, hogy kaptak egy kis napszurit, mert tőlük szokatlan módon egyből egy bókkal indítanak:

Gyere, gyere be velem, gyere, gyere be velem! Annyira jó vagy és annyira tetszik a fejed! Gyere, gyere be velem, gyere, gyere be velem! Annyira jó vagy és annyira tetszik a fejed!

Minden nő álma, ez a bók: annyira tetszik a fejed. Szexi vagy nem? Fej 10, test 10, kisugárzás 0. De senki se aggódjon, Matyi egyből rendezi a sorokat, és kialakítja az erőviszonyokat:

Ha nem kapod be a pélót, majd bekapja más Szopesz té le muro goj de putyi muro kár de násh

Miközben GTA feliratok jelzik, hogy ők még annál is keményebbek, amit eddig gondoltunk, még egy mentőövet kapunk tőlük, hogyan is kell elképzelni őket meztelen valójukban:

Bokáig ér a faszom mikor leng Azt hallani rólad, hogy egy spúr vagy Rólunk meg azt hallani, hogy a faszunk túl nagy Ezek a faszfejek mindenhol odakúrnak

Azt már akkor tudjuk, hogy bokáig ér, amikor leng, de ugye „mit ér, mit ér két földteke, ha lóg az ember fél töke” (Kosztolányi Dezső). Ugyanitt az is kiderül, hogy esős vagy száraz évszak várható:

„ Ó, ez már hivatalos

Tőlünk a pina Niagara, tőled sivatagos Te fasszopó, ez már hivatalos Kutyák vagytok és csak sétáltat a Szia Lajos ("na szia”)

Ahogy a leírásból kiderül, elég nemzetközire sikerült a szereplőgárda:

Lmen Prala az Orosz, T. Danny a Dealer, K. Kevin a Seftes, Tusják Milán a Patkány, Rico A.K.A. Mr. Eric a Csempész, László Máté a Kölyök, Bozzai Dávid az Olasz, Mráz Kicsi G József az Agy, Trizner Lola, Bachorecz Zoltán a Szlovák, Nagy Adri, Berényi Dorina és a Local Dancing King…

Na szia Lajos.

Curtis - Piszkos kölyök

Curtisnek az áll a legjobban, ha a saját terepén hagyjuk focizni. Ezúttal (is) Újpesten. Leszakadt közterek és felpumpált gengszterek, üres üvegek és erőtől duzzadó sorok. Ilyen az élet Curtis szerint. És az élethez ezúttal meglepően jó háttérzene szól, Curtis pedig hol rapel, hol énekel, és az utóbbit is elég jól teszi. Ahogy azt is, hogy kiáll az elesettek mellett, segítő kezet nyújt azoknak, akik közül felemelkedett:

Széthullott családok, berúgott ajtók Kérik a jussukat, tartsd meg az aprót. Itt nőttünk hol a társad a fájdalom Egyenes háttal nem kell a szánalom.

Persze itt is összehord hetet-havat, pontosabban eget-Istent-szellőt, van itt minden, ami a Nagy Dalszövegíró Kézikönyv ajánlójában olvasható, de a lényeg itt nem a szemantika. Sokkal inkább a romantika.

Vérzik a szív, háborút vív, érezzük mindketten Lelkünk sír, a dallam hív, csak mi láttuk szebbnek Álmomban álmodtam róla, egy délibáb volt csupán Egy szellő mi hozzánk fújhat és majd megyünk egy csillag után…

Álmomban álmodtam róla, miközben néztem, megnéztem, és hallgatása közben meghallgattam. És a mondandómban azt mondom, hogy nem volt rossz sőt, Jimmy J. Hollywood és Mayer Zoltán HSC gyönyörű és életszagú klipjével együtt kifejezetten jó. Azt nem mondom, hogy Curtis for president, de a szegényeket megértő tárca nélküli miniszter még simán lehet.

Tóth Andi - Kímélj

Popzenei áttörést ért el a híres magyar kutató, Tóth Andi. A több éves szakmai múlttal rendelkező előadó sokat keresgélt, amíg rátalált a formulára. Hölgyeim és uraim, megérkezett a mumble sing, vagyis a motyogós éneklés! Igazi világszám! Többé nem számít, mi van belül, ha szép kívülről! Kit érdekel a szöveg, ha új orrkarikát villant Tóth Andi? Miért kéne értenünk a szavakat, ha közben ilyen szép fogak mozognak egy ilyen szép száj mögött?

Ráadásul Andi mellett két másik szép ember (és jó színész) is szerepel a klipben: Törőcsik Franciska és Kamarás Iván. Így már 2:0 a klipnek, még kevésbé érdekes a szöveg. Akit érdekel, elolvashatja a klip leírásában, sokkot azért nem fog kapni az esztétikai élménytől.

A klip a se veled se nélküled macska-egér játékát dolgozza fel. A tettlegességig fajuló viták és fürdőszobai kibékülések, a viszonzatlan nyakpuszik, telefonba beleolvasgatások jeleneteit látjuk. Közben Andi könnyezik, és mi érezzük, hogy ezekkel a könnyekkel együtt magyar nők ezreinek fájdalma csordogál. Közben a gonosz férfiak terabájtnyi szexképforgalmat bonyolítanak, majd, ha lebuknak, poharat és tányért törnek, és rátámadnak a nőre.

Majd viszonzatlan nyakpuszi újra. A nő pedig egy darabig még így is kitart, mint a frizura a londoni szitáló esőben, de később eltörik a mécses, amit egy zuhany alatt próbál eloltani. Szép ruhában.

A következő nap reggelén megint jön a viszonzatlan nyakpuszi, hiszen a hálátlan és tapintatlan férfi konzekvensen hálálkodik és tapogat. A nő pedig, beletörődve elnyomott sorsába, mint a kisegér, akinek a macska rálépett a farkára, marad. Tűr. Elvisel.

Négy láb jó, két láb rossz = nő jó, férfi rossz.

Rúzsa Magdolna - Karma

Interjú a vámpírnővel:

„Ma is csak a sivárság lesz terítéken, drága kuzin?”

kérdezi a kosztümös és gyönyörű vérszívó domina, Magdolna.

„Emberi lelkeket táncoltatunk”

Jön a zavart válasz, tompítandó a szemfoggal tapintható feszültséget.

„Mindig azt tesszük”

Jön a lekezelő riposzt, ami talán érthető úgy is, hogy mindig azt esszük. Lélekzabáló vámpír, a lélekdonor kivéreztetője, az éjszaka úrnője, toronyóra körül repkedő denevérek parancsolója, Drakulina.

A lovaskocsiból kilépő, majd kanapén kosztümben pózoló Magdolna a szöveggel a jelenbe sőt, a szombatba időutazik:

„Szombat van lüktet a város Ránk ez sose káros Pá-Páros mellékhatás!”

Ezzel együtt a zene is elektrósodik, hiába a bálteremben vonósnégyesre táncoló vámpírhad. Magdolna in da house.

„Valahol nyílik egy ajtó Óvj meg a bajtól, A szívemre ne tetoválj.”

Hiába a vérszomj, hiába a nyers, állatias, megveszett vágy, azért mindennek van egy határa. Kevés szívtetovált példát tudunk mondani, még a legelvetemültebb bodymodi művészek is megállnak a kígyós nyelv, hegyesre csiszolt fogak és homlokimplantátumok határánál.

„Ez a KARMA belefér Betakar ma a remény”

És engem megharapni ki akar ma? Alkar magasság fölött, fej alatt, pont a nyakamon, hogy kiszívja szép piros vérem? Sok táncnak kell lefolynia hozzá a kosztümös buliban.

Három percnél előkerül egy kis fiola, amelyben világoskék folyadék, minden bizonnyal kőrisbogárpor oldat lötyög, ebből csepegtet Magdolna, majd mindenki más is az italába, amitől összesúgnak az asztalnál a második kategóriás vámpírasszonyok. Koccintás után belekortyolnak, és kiderül, hogy bizony nem is kőrisbogárpor oldat lesz az, hanem dzsina. Az így össznépi öndzsináztatott társaságra pedig Magdolna rázárja az ajtót és kezdődhet a buli alkonyattól pirkadatig.

MISSH feat. Mauel - Ments meg

Szomorúak a lelki szegények. A summertime sadnesst felváltja az őszi popdepresszió, és Missh megéli érzelmi és kulturális mélységeit.

A főhős a klip legelején egy pisztollyal játszik, ez a kép úgy válik le a valóságról, mint egy, a kilencvenes években hanyagul felragasztott Spice Girls poszter. Majd sötétbe fade-el a kép, és ott minden bizonnyal fejbe lövi magát. Vagy csak vissza a Spice Girls korába. Aztán, mire újra kivilágosodik a kép, az ágyán ül és discmant hallgat, vagy kihajthatós telefonba beszél. A szoba pont olyan, amiben Jesse ülne a Breaking Badből, néhány sörösüveg, cigifüst, egy gitár és képernyőn át érezhető izzadságszag. Majd egy katódcsöves TV-ből Manuel mászik ki, akárcsak az A kör c. filmben, és valóban legalább annyira ijesztő.

Nem csak a képek, de a zene is távol áll minden, eddig általam ismert valóságtól. Lehet úgy kinézni, mint Travis Scott, vagy A$AP Rocky, de ez az egyszerűbb része. Az autotune kikapcsolása már jóval nehezebb, jó zenét csinálni, és jól rappelni vagy énekelni pedig csillagászati távolságra van Misshéktől. Ugyanez igaz Manuelre, aki jól levette Justin Bieber mozgását, de ennél azért több spenótot kellene enni. Például nem ártana megfigyelni, hogy az általa másolt előadóknak érteni-e a szövegét. Ez egy olyan műfajban, ahol a szánk segítségével hangokat formálunk, hogy a hallgatók ugyanarra tudjanak gondolni, amire az előadó, vagyis egy közösen, egyezményesen elfogadott jelrendszert használunk a feladó és a vevő között, amelynek segítségével mindketten ugyanúgy és időben egyszerre tudják értelmezni az üzenetet, azaz a nyelvet használni, azaz énekelni, nem árt, ha a magánhangzókon kívül mássalhangzókat is használnunk. Így például kiderül, hogy, ha erről a számról Manuel azt mondja, hogy ‘a’, akkor az azt jelenti, hogy „raj”, vagy inkább azt, hogy „szar”.

Kíváncsian várom, mi lesz ezután Dubai sorsa, sikerült-e tisztára mosni, mit rákentek az évtizedek. A következő hetekben biztosan kiderül, majd nézzetek vissza.