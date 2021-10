A The Rolling Stones 2021. október 13-án, a dalszöveggel kapcsolatban kialakult viták (rabszolgaság, erőszak, pedofília, kábszeres utalások) miatt levetette a turné dallistájáról a Brown Sugar című klasszikust, a rockzenekar egyik legnagyobb, 1971-es slágerét.

Nem csak a legendás brit rockegyüttes dalszövege verte ki a biztosítékot a kritikusoknál. A Daily Mail listát készített azokról a dalokról, amelyek provokatív, megkérdőjelezhető és illetlen szöveget tartalmaznak. Első rész.

Grease: Summer Nights, 1978

szexuális zaklatás

Sértő dalszöveg: ’Tell me more, tell me more / Did she put up a fight?’, ami annyit tesz: „Mesélj, mesélj, vajon ellenkezett?”

A milliók által imádott klasszikust először Sandy (Olivia Newton-John) és Danny (John Travolta) énekelte a Grease című 1978-as musicalben. Néhány hallgató azonban megkérdőjelezte a dalszöveget. Állításuk szerint a dal Travolta karakterét szexuális ragadozóként ábrázolja, akinek eszerint nem gond a szexuális zaklatás. A 2016-ban forgatott Grease: Live című produkcióból – amelyet a Fox csatorna vetített – ugyan eltávolítottak néhány ominózus sort az eredeti filmből, de a ’Did she put up a fight?’ rész azért megmaradt…

Tom Jones: Delilah, 1968

családon belüli erőszak

Sértő dalszöveg: ’I crossed the street to her house and she opened the door / She stood there laughing / I felt the knife in my hand and she laughed no more.’

A dal egy férfi történetét meséli el, aki elmegy egy ablak mellett, és észreveszi, hogy a szeretője, Delilah egy másik férfival szexel. A dühtől „elmegy az esze”, és megfogadja, hogy halálra szúrja őket.

A Walesi Nemzetközi Rögbi Szövetséget 2014-ben és 2016-ban már felszólították, hogy tiltsák ki a himnuszként használt dalt a mérkőzésekről. A szövetség akkor megvédte a dalt, mondván, rögbis berkekben a Delilah inkább a muzikalitása, mintsem a szövege miatt fontos.

Queen: Fat Bottomed Girls, 1978

gyermekek elleni szexuális visszaélés, túlsúlyos emberek lenézése

Sértő dalszöveg: ’I was just a skinny lad / Never knew no good from bad / But I knew love before I left my nursery / Left alone with big fat Fanny / She was such a naughty nanny / Hey big woman, you made a bad boy out of me.’

A brit zenekar muzsikája akár a testpozitív mozgalom himnusza is lehetne. A haragos zenei kritikusok azonban azt állítják, hogy a hallgatók nem veszik észre a dal rejtett jelentését: a gyermekek elleni szexuális visszaélést.

A sértő dalszövegek a szám elején találhatók, amikor is a narrátor elárulja, hogy találkozott a „nagy, kövér Fannyval”, aki egy „nagyon szemtelen dada”, Fanny pedig „rosszfiút csinált belőle”.

Brian May gitáros, a dal szerzője 2008-ban a Mojo magazinnak elmondta, a dal egy fiatalemberről szól, aki nagyra értékeli a testesebb nőket.

Carl Douglas: Kung Fu Fighting, 1974

rasszizmus, kulturális kisajátítás

Sértő dalszöveg: ’There was funky China men from funky Chinatown / They were chopping them up / They were chopping them down / It's an ancient Chinese art / And everybody knew their part.’

A dal rasszista sztereotípiák terjesztése miatt került újra fókuszba, olyannyira, hogy egy előadót le is tartóztattak, amikor egy brit bárban elénekelte a slágert. Az énekes a dal felénél járt, amikor egy káromkodó kínai férfi odalépett hozzá, és azt állította, hogy rasszista bántalmazás érte.

Carl Douglas akkoriban úgy fogalmazott:

A letartóztatás kicsit hihetetlen, mert a dal nem rasszista. Nagyon büszke vagyok a dalra. Mindenki azt mondta, hogy a Nyugat és a Kelet fúziója nem működhet, én pedig rácáfoltam.

The Kinks: Lola, 1970

transzfóbia

Sértő dalszöveg: ’Why she walked like a woman but talked like a man.’

A Lola kezdetektől fogva megosztó dal. A 70-es években pozitív visszajelzéseket kapott, mert egy olyan férfiról szól, aki egy szenvedélyes éjszakát tölt Lolával, aki „úgy jár, mint egy nő, de úgy beszél, mint egy férfi”. Manapság azonban ezt a korai LMBTQ-slágert transzfóbnak titulálják a kritikusok.

Elvis Presley: In the Ghetto, 1969

rasszizmus

Sértő dalszöveg: az egész dal

A dal egy gettóban (kisebbségek, szegények által lakott városrészben) felnövő kisfiú történetét meséli el, aki akaratlanul és elkerülhetetlenül sodródik a bűnhöz vezető úton. A dalt azzal vádolják, hogy „fehér megmentő” narratívája van, valamint „rasszista”, mivel a „gettó” szót sokan máig stigmatizált, lekicsinylő kifejezésnek vélik.

ABBA: When I Kissed the Teacher, 1976

illetlen kapcsolat

Sértő dalszöveg: az egész dal

A dal így szól: „Az egész osztályom megvadult. Miközben visszatartottam a lélegzetemet, a világ megállt, aztán ő elmosolyodott. A hetedik mennyországban voltam, amikor megcsókoltam a tanárt.”

Ha a tanárral való kapcsolat ténye nem elég felháborító, az, hogy az egész osztály végignézi a történéseket, biztosan elborzasztja a kritikusokat.

Tammy Wynette: Stand by Your Man, 1968

antifeminizmus

Sértő dalszöveg: ’You'll have bad times, and he'll have good times / Doin' things that you don't understand / But if you love him, you'll forgive him / Even though he's hard to understand.’

A szóban forgó dalszöveg arra buzdítja a nőket, hogy „szeressék és bocsássanak meg” az őket megcsaló partnerüknek, és mindent nézzenek el neki, csak azért, mert az férfi.

Ugyanakkor az ’And if you love him, oh, be proud of him, cause after all, he's just a man’ dalszöveg („Ha szereted, ó, légy büszke rá, mert végtére is ő csak egy férfi”), valójában értelmezhető úgy, mint a férfiakkal szemben lekezelő kijelentés.