Mindenki mindenkivel összejött Elton John különleges partiján

Elton John a The Lockdown Sessions című lemeze egy party meghívó, amit ha kinyitunk, rájövünk, hogy CD is egyben. Ezen a partin minden dalt más szemüvegben kell végighallgatni, Elton hetedhét országban híres gyűjteményéből. A Covid-járvány alatt kockázatos partizni, és Elton egy veszélyesen eklektikus albumot hozott össze, olyat, amellyel szinte kilép az életművéből, amelyben csak a hangja és dalainak vázlata beazonosítható.

A The Lockdown Sessions programja olyan eklektikus, amilyet még a Zenebutikban sem hozott össze Juhász Előd, aki könnyed eleganciával konferálta fel Kocsis Zoltán után a Duran Duran View To A Killjét. És míg Eltonnak végül is jól áll, hogy a Cold Heart mixét Dua Lipával, az After Allt Charlie Puth-tal adta elő, addig a nemrég szintén új lemezzel előálló Coldplay-nek ciki, hogy levadássza a Spotify legtrendibb előadóit.

Az 2021. október 22-én megjelent album nem jelent különösebb meglepetést, a tizenhat dalából kilenc már korábban megjelent vagy kislemezként (Cold Heart Dua Lipával, az After All Charlie Puth-tal és a Finish Line Stevie Wonderrel), vagy a közreműködő művészek albumain. Szóval, a The Lockdown Sessions egy exkluzív party meghívója, a bulin pedig Sir Elton John volt az elnéző házigazda, így aztán a meghívott vendégeknek mindent meg is engedtek maguknak, azt is hogy megfogták a bohém ceremóniamester Grammy-díjait, egyéb kitüntetéseit, amik majdnem úgy csillognak, mint a kályhaezüsttel lefújt csizmái, és azt is vendégekre hagyta, hogy teljesen átalakítsák a dalait.

A Dua Lipával újragondolt Cold Heartot például az ausztrál Pnau trió összemixelte a Sacrifice-szal és az 1972-es Rocket Man-nel, a végeredmény pedig minden érzékszervünkre ható látomás lett..

A The Lockdown Sessionst Elton a Covid-járvány idején vette fel, mert kénytelen volt szüneteltetni a Farewell Yellow Brick Road turnéját, és mivel kapcsolatfüggő, hol Zoom-on, hol a stúdiójában gálázott az A-kategóriás ifjú popsztárokkal, és ha már a dolog megtörtént, hát ki is adta egy lemezen, ami nemcsak parti meghívóra emlékeztet, hanem egy fotóalbumra is, aminek lapozgatása közben a földre hull a konfetti és azok az egyéb partikellékek, amelyek biztosították az önfeledt bulizást.

Amikor a lemez az Egyesült Királyság slágerlistájának első helyére került, Elton azt írta az Instagram-posztjában:

Ez az album arról szól, hogy a zene képes összehozni az embereket, hogy új barátságok és kapcsolatok jöjjenek létre... Megmutatja az együttműködés és az összetartás szellemét, amely a legnehezebb körülmények között is sikerülhet.

A The Lockdown Sessionst mégis inkább egy léha játék, egy beöltözős buli, ahol a vendégek a maguk módján Elton Johnnak öltöztek, és hoztak magukkal egy Elton dalt (vagy Elton dolgozott át néhány klasszikust, például a Metallica Nothing Else Matters-szét). A barátok megmutatták, hogy milyen az, ha a jól ismert dalokat áteresztik az auto-tune programon, milyen lenne, ha a H&M készítene Elton ruháiból egy fast fashion kollekciót, és semmi nem kerülne tíz Eurónál többe.

Zavarba ejtő az is, hogy a vibrálóan színes, diszkósított album az Alzheimer-kórra utaló I'm Not Gonna Miss You című Glen Campbell-dal feldolgozásával zárul, de Elton John esetében fel sem merül, hogy ez éppenséggel ne férne bele, és azon sem csodálkozunk, hogy a pulzálóan tarka lemezen szembe jön velünk a Metallica Nothing Else Matters című klasszikusa, amit Miley Cyrus énekel, amúgy abszolút meggyőzően.

Ha ezeken nem is csodálkozunk, az bizonyára mindenkit meglepett, hogy az E-Ticket Ride kellemes családbarát rock and rollját a Pearl Jamből ismert Eddie Vedderrel adja elő. A The Lockdown Sessions Elton John nyolcadik number one albuma az Egyesült Királyságban a Cold Heart pedig nagyot integetett a UK Singles Chart első helyéről.

Elton, a Rocket Man saját partiján kilőtte magát az örök fiatalság bolygójára, ahol nincs szükség szkafanderre, csak csillogó napszemüvegekre, és a napkitöréssel felérő slágerekre.

Elton John: The Lockdown Sessions

Universal, 65 perc, 16 szám