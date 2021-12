Régi álmát váltotta valóra: sebtapasz lett

Sebtapasz címmel jelent meg Fehérvári Gábor Alfréd legújabb dala. A több mint egy év kihagyás után publikált új zenéhez egyből egy videoklipet is készített, amiben is készített A Dal 2016 győztese és azóta műsorvezetője.

Szeretném elérni, hogy az embereket ismeretlenül is megérintsem a dalokkal melyeket énekelek, ha 2 perc alatt akár kicsiny mentsvárat jelenthetnék a nézőknek. Szeretnék – ha Ők is engedik – sebtapasz lenni a lelki sérüléseken, szeretném azt elérni, hogy a zenémmel a hallgatóság zömének gyógyír lehessek.

A fenti sorokat még évekkel ezelőtt, a Rising Starban nyilatkozta az érces hangú énekes, úgy tűnik, ez a vágya azóta sem csillapodott, ugyanis most erről írta legújabb dalát.

Freddie szeretné, ha a Sebtapasz című száma legalább akkora támasza lenne a közönségnek, mint amilyen gyógyírt neki jelentett a zene élete legnehezebb pillanataiban.

Plátói szerelem a középiskolában, a nagyszülők elvesztése, a szülők válása, kettétört sportkarrier – Fehérvári Gábor Alfréd élete legnehezebb pillanataiban mindig a zenéhez menekült. Freddie sikeresen gyógyította a lelkét különböző dalokkal egész életében, most pedig legalább annyit szeretne nyújtani az embereknek, mint amennyit neki segített a zene.

Ez a dal minden olyan embernek szól, aki egy kicsit is elbizonytalanodott abban, hogy jó-e az az út amit éppen követ. Vagy hogy van-e elég ereje végigvinni valamit. Bízom benne, hogy a Sebtapasszal úgy tudok erőt adni azoknak, akiknek szüksége van rá, mint amekkora erőt én kaptam az életem során a zenétől”

– nyilatkozta Freddie.

A mély érzelmekkel teli Sebtapasz című dal videoklipjének forgatásához a lehető legszemélyesebb helyszínt, a szülővárosát választotta A Dal 2016 győztese, aki azóta műsorvezetője is az MTVA zenei tehetségkutatójának. Fehérvári Gábor Alfréd a rendezővel, Czoller Bencével közösen választotta ki azt a szereplőt, aki fiatalkori énjét alakítja.

A klip arra épül fel, hogy a mai önmagam az akkori önmagammal találkozva számomra fontos régi helyeket jár be Győrben. Igazából tudtuk, hogy nem találunk a fiatalkori külsőmre hasonlító fiatal srácot, ezért egyszerűen egy karakteres fiút kerestünk. Sajnos rám járt a rúd 15-18 éves korom között. Nagyon vékony voltam, magas, fogszabályzós, szemüveges, hosszú hajam volt, nem voltam éppen vonzó.

Az énekes számára annyira meghatározó érzés volt a koncertezés hiánya, hogy ez alkotói kedvére is rányomta bélyegét. Nem véletlenül telt el egy év új szerzemény nélkül, a bezártság miatt sokszor gitárt sem volt kedve a kezébe venni. Most viszont újra azt érzi, hogy van értelme dalokat írni, zenélni, mert végre megint találkozhat a közönséggel. A Sebtapasz szövegét még a pandémia előtt írta meg, de csak közben jött rá, hogy most sokkal érvényesebb lett a mondanivalója.