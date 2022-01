Bármi megtörténhet veled, ha felvesznek ezek a teherautók

Ha sötét, titokzatos zenét játszol, nem árt, ha zenekarodnak is misztikus, talányos nevet választasz. Nem így gondolta 1981 elején Chris Reed, a dark-rock hatású Red Lorry Yellow Lorry gitárosa, aki a gótikus rémregények hősei helyett inkább a brit teherautókról (!) nevezte el a zenekarát. Ezeket a kocsikat láthatjuk most a zenekar retrospektív kislemez gyűjteményén, aminek szintén nem cifrázták túl a címét. Ettől még a The Singles az elmúlt év egyik legizgalmasabb újrafelfedezése.

A nálunk nem különösebben ismert zenekar a nyolcvanas években igencsak jól szerepelt az angol indie-chartokon, a szaklapok listáin, többször meghívta őket John Peel is a komoly presztizsű BBC sessionökre.

De hiába ért el 1987 és 1990 között hozzánk is a dark-rock hullám (a The Cure a Kisstadionban, a The Mission a BS-ben, a Sissters Of Mercy a Pecsában lépett fel), a tisztes második vonalból inkább csak a Christian Death és Fields Of The Nephilimet ismertük.

A Red Lorry Yellow Lorry sötét és kietlen zenés tája nálunk valamiért ismeretlen desztináció maradt.

Ennek bizonyára az az oka, hogy Chris Reed zenekarvezető minimális kompromisszumot sem volt hajlandó kötni, gyakorlatilag a nyilvánosságtól elzárkózva alkották meg a négy nagylemezüket. Hiába írtak kiváló, a listákra is feljutott slágereket, sokáig csak kislemez formátumban gondolkodtak.

Az első albumuk, a Talk About the Weather zenekar megalakulása után négy évvel, 1985-ben jelent meg, ami egyébként a 3. helyen végzett legfontosabb angol szaklap, a New Musical Express „független albumok” listáján. A zenekarra nem voltak jellemzőek a dark-rock előadók manírjai, távolt állt tőlük a kultusz építése is, megmaradtak civileknek.

Ráadásul ők is Leeds-ben alakultak, ahogy a The Sisters Of Mercy, ugyanúgy a nyolcvanas évek elején, és bizony vannak hasonlóságok a két csapat hangképében, mindkét brigád előszeretettel használt dobgépeket és mélyre hangolt gitárokat. Sőt vannak, akik a Joy Division-höz is hasonlítják a Lorryt, és nem tudjuk azt mondani, hogy ne lenne benne igazság.

Ugyanakkor az is igaz, hogy a nyolcvanas évek fordulóján „volt valami a levegőben”, és inkább korhangulatnak neveznénk a hatásokat, mintsem másolásnak. Hogy mást ne mondjunk, 1980 körül legalább tíz zenekart lehetne megnevezni, akik „olyanok voltak mint a U2”, miközben párhuzamosan, egymástól függetlenül jutottak el a hangképükhöz. (Olyan erős volt a korhangulat magnetikus ereje, sok technikai innováció, a dobgépek, a korszerű szintetizátorok, torzítók kerültek piacra 1980 körül, hogy 1983-ban Second Empire Justice címmel még a klasszikus skinhead zenekar, a Blitz is készített egy szinti-pop és a dark-rock hatásait mutató albumot.)

És persze csak azok futottak be, akik alkalmasak voltak a sztárok szerepére, és voltak slágereik is. A többiek idővel eltűntek. Tegyük hozzá, hogy a Red Lorry Yellow Lorryra valójában nem is az akkor éppen formálódó dark-rock hatott igazán, hanem sokkal inkább a hetvenes évek kultikus zenekarai, a Wire és az MC5, szóval, akkor lennénk korrektek, ha nem is a dark vagy a goth, hanem inkább a poszt-punk jelzőt használnánk rájuk.

Chris Reed nem akarta igazán a sikert, már pedig másképp nem megy. Jó dalokat akartak írni, olyan hatásosakat, amelyek nyolc napon túl gyógyuló lelki sérülést okoznak, és van is tucatnyi remek számuk. És persze,

ha nem hangolják olyan mélyre a gitárokat,

ha políroznak a hangzásukon,

ha nem vonzotta volna őket a noise-hangzás...

De hát túl sok a ha. Legjobban akkor járunk, ha meghallgatjuk a The Singles 27 kislemez dalát, így többet tudnunk meg a nyolcvanas évekről, és nem utolsó sorban az emberi lélek sötét oldaláról.

És mivel sokan ún. „kislemezes” zenekarnak tartják a Lorryt (az első albumuk megjelenése előtt hat kislemezük jelent meg), így aztán korrekt megemlékezésnek tűnik kislemezes dalaikkal idézni meg a zenekar szellemét. Az 1982-ben publikált Beating My Head erőteljes bemutatkozás volt, ahogy a Take It All, és a He's Read is, nem csoda, hogy John Peel is azonnal bizalmat szavazott a „kompromisszumokat nem ismerő”, a zajokat és az effekteket is bátran alkalmazó poszt-punk bandának.

A Red Lorry Yellow Lorry színes teherautói egy szürke, álomszerű, monokróm világon száguldanak keresztül, és mi akkor járunk a legjobban, frontálisan ütközünk velük.

Red Lorry Yellow Lorry: The Singles

Spittle Records, 27 szám, 84 perc