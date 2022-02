Adele szinte mindent vitt az idei Brit Awards-on

Február 8-án tartották meg az Egyesült Királyság legnívósabb zenei díjátadóját a Brit Awards-ot. A díjátadó az előző évekkel ellentétben szinte mindenféle botrány nélkül zajlott le, csak Anne-Marie, brit énekesnő színpadi borulása törte meg a harmóniát.

A fellépők között láthattuk Liam Gallagher-t, aki legújabb, Everything’s Electric című dalát adta elő, Ed Sheeran a Bring Me The Horizon brit metálbandával kiegészülve zúzott a díjátadón, Adele pedig az I Drink Wine-al varázsolta el a közönséget.

Adele négy jelöléséből hármat meg is nyert, csak Dua Lipa tudta legyőzni a Legjobb pop kategóriában. Az Easy On Me énekesnője az Év dala díj megnyerése után azt mondta:

Nem hiszem el, hogy egy zongorás ballada nyert ennyi sláger között.

Szintén kiemelkedő díjazott volt Ed Sheeran, akit az Év dalszerzőjének szavaztak meg. A Legjobb brit zenekar díját a Wolf Alice vitte haza, míg a nemzetközi kategóriában a Silk Sonic nyert. Szintén nemzetközi díjat kapott Billie Eilish és Olivia Rodrigo. Érdekesség, hogy az Abba is a jelöltek listájában található, akik utoljára 1977-ben voltak esélyesek a Brit Awards-on.





Az idei Brit Awards azért is különleges, mert ez volt az első, hogy a kategóriák nem lettek nemekre felbontva. A hír nagy port kavart a brit médiában, azonban a díjátadó igazgatója azt mondta, úgy érzik a férfi és női kategóriák eltörlése „jó döntés volt”.

A jelöltek és nyertesek teljes listája:

Az év albuma

Adele - 30

Dave - We're All Alone In This Together

Ed Sheeran - =

Little Simz - Sometimes I Might Be Introvert

Sam Fender - Seventeen Going Under

Az év előadója

Adele

Dave

Ed Sheeran

Little Simz

Sam Fender

Legjobb zenekar

Wolf Alice

Coldplay

D-Block Europe

Little Mix

London Grammar

Az év dala

Adele - Easy On Me

A1 & J1 - Latest Trends

Anne-Marie, KSI & Digital Farm Animals - Don't Play

Becky Hill & David Guetta - Remember

Central Cee - Obsessed With You

Dave ft Stormzy - Clash

Ed Sheeran - Bad Habits

Elton John & Dua Lipa - Cold Heart (Pnau Mix)

Glass Animals - Heat Waves

Joel Corry, Raye & David Guetta - Bed

KSI - Holiday

Nathan & 220Kid & Billen Ted - Wellerman

Riton, Nightcrawlers & Mufasa - Friday

Tion Wayne & Russ Millions - Body

Tom Grennan - Little Bit Of Love

Legjobb új előadó

Little Simz

Central Cee

Griff

Joy Crookes

Self Esteem

Legjobb nemzetközi előadó

Billie Eilish

Doja Cat

Lil Nas X

Olivia Rodrigo

Taylor Swift

Legjobb nemzetközi zenekar

Silk Sonic

Abba

BTS

Maneskin

War On Drugs

Legjobb nemzetközi dal

Olivia Rodrigo - Good 4U

ATB / Topic / A7S - Your Love (9PM)

Billie Eilish - Happier Than Ever

Ckay - Love Nwantiti (Ah Ah Ah)

Doja Cat ft SZA - Kiss Me More

Drake ft Lil Baby - Girls Want Girls

Galantis, David Guetta & Little Mix - Heartbreak Anthem

Jonasu - Black Magic

Kid Laroi & Justin Bieber - Stay

Lil Nas X - Montero (Call Me By Your Name)

Lil TJ & 6lack - Calling My Phone

Maneskin - I Wanna Be Your Slave

Polo G - Rapstar

Tiesto - The Business

The Weeknd - Save Your Tears

Legjobb feltörekvő brit előadó

Holly Humberstone

Bree Runway

Lola Young

Legjobb dance

Becky Hill

Calvin Harris

Fred Again

Joel Corry

Raye

Legjobb rock/alternatív

Sam Fender

Coldplay

Glass Animals

Tom Grennan

Wolf Alice

Legjobb pop/R&B

Dua Lipa

Adele

Ed Sheeran

Griff

Joy Crookes

Legjobb hip-hop/grime/rap

Dave

AJ Tracey

Central Cee

Ghetts

Little Simz

Az év producere

Inflo

Az év dalszerzője