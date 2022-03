A rádiót nem gépfegyverekkel vették be, hanem a Blitzkrieg Boppal

Van egy emléktábla a budapesti Toldi mozi épületén, amely szerint a Bajcsy-Zsilinszky utcai házban született 1949-ben Erdélyi Tamás, azaz Tommy Ramone, az egyetlen magyar, aki mint a Ramones dobosa bekerült a Rock and Roll Hall of Fame-be.

A nemrég megjelent Élő című, magyar kiadású Ramones-album olyan, mintha ennek az emléktáblának lenne egy sajátos QR-kódja, kiterjesztése, csak éppen analóg formátumban. A Budapest Vinyl gondozásában megjelent, 1978. január 31-én rögzített koncertfelvétel ugyanazon a turnén készült, amelyen a zenekar It's Alive című legendás koncertalbumát is rögzítették.

A Ramones ragasztóval, hígítóval felpörgetett rágógumipunkja olyan, mintha a nagyra nőtt gyerekek surfös rock and rollt szerettek volna játszani, de közben zárlatos lett az erősítő, mert Dee Dee Ramone egy baseballütővel kapcsolta fel a villanyt.

Precíz négyek

A Ramones első, 1976-ban megjelent albumát tartják az első igazi punklemeznek, szóval finoman szólva is rocktörténeti jelentőségű lemezzel van dolgunk, mindenki más – a Sex Pistols, a Damned, a Clash stb. – csak utánuk következett. Ezen az albumon Erdélyi Tamás precízen hozta a négyeket, és hát ilyenkor nagyobbat dobban a honfi szív.

Az albumnak van egy másik magyar vonatkozása is: ez a punklemez volt az első, amelyet itthon már 1979 körül is megismerhettünk, a Beatrice tolmácsolásban. Ez volt az a bizonyos Ramones-blokk, amit hol magyar szöveggel (Üss a kölökre!), hol halandzsaangollal adott elő a zenekar. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a Beatrice a nyolcvanas évtized fordulóján Battonyától Nemesmedvesig, a kisebb művházakba is elvitte a Ramonest, a punk szellemét, előkészítve ezzel a magyar pop fordulatát, aminek köszönhetően a nyolcvanas években a new wave a magyar mainstream része lett.

Épp itt volt már az ideje egy magyar Ramones-albumnak is, amely ráadásul nem licenclemez, hiszen az első hivatalos kiadása Budapesten jelent meg, így ha Tokióban vagy New Yorkban valaki meg szeretné rendelni, akkor egy Dembinszky utcai címre kell írjon. Maga a hangfelvétel kalóz kiadásokban már korábban is ismert volt, de a Budapest Vinyl lett az első hivatalos kiadója az anyagnak, aminek azért van különös jelentősége, mert ez volt Tommy Ramone egyik utolsó koncertje, mielőtt kilépett a zenekarból, hogy aztán inkább menedzseri feladatokat lásson el a csapat körül.

Rakéta Oroszországba

A Ramones történetéből készült már képregény, rajzfilm, de a legtöbben mégiscsak úgy ismerik a zenekart, mint egy pólót a H&M-ből, hiszen talán a legnépszerűbb zenekaros plázapóló is a Ramones-hoz köthető, így aztán csak ünnepelni lehet, ha nemcsak T-shirtre nyomják a nevüket, hanem vinylkorongra is. No, de milyen is az Élő című album? Nos, másfél perces dalokból álló gyorstüzelés, az eső három album (Ramones, 1976, Leave Home 1977, Rocket to Russia) dalaira fókuszálva, így aztán a lemez tömény punktörténet.

Csak mellesleg tegyük fel a kérdést: milyen lehetett 1977 telén végigmenni mondjuk a Lenin körúton úgy, hogy a hónunk alatt visszük átlátszó fehér szatyorban a Rakéta Oroszországba című lemezt? A Rocket To Russia körbehordozása lehetett az egyik első komolyabb ellenzéki demonstráció a transzparensnek sem utolsó lemezborítóval. Nekünk vagányabbul hangzott ez a cím, mint a zenekar legendás csatakiáltása, a Gabba Gabba Hey!, aminek nincs semmi értelme, cserébe viszont bármit behelyettesíthetünk ide, mondjuk azt, hogy unom a kelkáposzta-főzeléket.

A Ramones Élő nem szól olyan jól, mint az It's Alive, de nem is rossz, különben is, ennek a vicces, suli-buli punknak nem kell úgy szólnia, mint az Emerson Lake & Palmer Tarkusa egy Nasa űrhajóalkatrészekből és atomórákból összerakott high-end lemezjátszón. A lényeg a Technocol Rapid és robbanósrágó-szagú punk-rock, amiben éppúgy benne van az MC5, mint a Status Quo és a Beach Boys, és persze lényegesen jobban szól a Beatrice Ramones-blokkjánál, amit a Békéscsabai Téglában rögzítettek 1980 tavaszán. És persze ki tudna 45 évvel a koncert után is ellenállni a Rockaway Beachnek, a Teenage Lobotomynak, a Sheena Is A Punk Rockernek vagy éppen a Blitzkrieg Bopnak?

Az Erdélyi család 1956 őszén menekült el Budapestről, hogy aztán Tamás, azaz Tommy a magyar forradalomból megérkezzen egy másikba, a punk forradalmába, ahol a rádiót nem gépfegyverekkel vették be, hanem a Blitzkrieg Boppal.

Ramones: Élő

Budapest Vinyl, 23 szám, 42 perc