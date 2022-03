Koncerttel ünnepli 25. évfordulóját a South Park

A South Park amerikai televíziós sorozat Magyarországon is elképesztő karriert futott be, tulajdonképpen két generáció is felnőtt már a közkedvelt szérián. A szókimondó sorozat idén egy fergetegesnek ígérkező koncerttel ünnepli meg 25. születésnapját a coloradói Red Rocksban. A koncert augusztus 10-én lesz, és az alkotók, Trey Parker és Matt Stone, valamint a Primus és Ween formáció közreműködésével valósul meg.



Mivel a nagyszájú, örök negyedikesekről szóló történetekben már a kezdetektől fontos szerepet játszik a zene, a rajongók legnagyobb örömére felcsendülnek a legismertebb dalok is.

A nagyszabású jubileumi koncertélményhez hozzátesz a helyszínválasztás is: az eseménynek otthont adó Red Rock színpadán a legnagyobb sztárok és legendák lépnek fel.

A Beatles, a U2, a Radiohead és az R.E.M. után a South Park is beírja magát a történelemkönyvekbe: a Primus és Ween duóval közösen ad kihagyhatatlan koncertet, amelyen a rajongók kedvenc sorozatuk zenéire bulizhatnak.

A koncert már csak hab a tortán, miután az alkotók, Trey Parker és Matt Stone megállapodást kötöttek: a sorozatot 2027-ig meghosszabbítják a Comedy Centralon. A járvány- és oltásügyi epizódok sikere után a szerződés magában foglal még tizennégy eredeti, kizárólag a Paramount+ számára készült különkiadást is.