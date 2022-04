Még az ukrán elnök is megjelent a 64. Grammy-gálán

Nemcsak Magyarországon, az Egyesült Államokban is választottak: magyar idő szerint hétfő hajnalban tartották a zeneipar legnívósabb eseményét, a 64. Grammy-gálát.

Az eseményt az omikron-variáns terjedése miatt a megszokottnál később tartották, mondhatni hát, hogy pattanásig feszült a hangulat a Las Vegas-i MGM Grand Garden Arénában. A műsorvezető Trevor Noah volt, számos díjat – az Oscar-gálához hasonlóan – az élő adás előtt adták át a győzteseknek.

Az est legtöbbet díjazott előadója Jon Batiste lett, aki öt kategóriában győzött, de a TikTok-felhasználók körében jól ismert, a tehetségét tekintve igencsak megosztó énekesnő, Olivia Rodrigo is bezsebelt két díjat.

A meghívottak között voltak napjaink legfelkapottabb sztárjai, sokan közülük fel is léptek: Olivia Rodrigo, a BTS, Lil Nas X, a Silk Sonic, Billie Eilish, J Balvin, Carrie Underwood és Lady Gaga is énekelt. A gálán megemlékeztek a Foo Fighters nemrég elhunyt dobosáról, Taylor Hawkinsról is.

Sőt, még Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is megjelent a műsorban – persze csak virtuálisan. Zelenszkij videós bejelentkezése és nyilvános segítségkérése után John Legend adta elő Free című slágerét.

A négy fő kategória győztesei:

Az év albuma: Jon Bastite – We Are

Az év felvétele: Silk Sonic – Leave the Door Open

Az év dala: Silk Sonic – Leave the Door Open

Legjobb új előadó: Olivia Rodrigo

A jelöltek és díjazottak teljes listáját a Grammy-gála honlapján találja.