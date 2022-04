Idegesítő dalok, mégis akaratunkon kívül dúdoljuk azokat

Ismerős az az érzés, amikor egy olyan dal megy egész nap a fejedben, amit legszívesebben elfelejtenél? Legutóbb VALMAR és Szikora Robi közös dalánál, az Úristennél éreztük ezt, amiről eszünkbe jutottak az elmúlt húsz év legdallamtapadósabb alkotásai.

Minél elérhetőbb a zene, annál több egyslágeres előadó került ki a zeneiparból. Ezek az énekesek és zenekarok gyakran tényleg csak abból az egy dalból élnek meg, ami vezette a toplistákat vagy elterjedtek az interneten. Ezek a slágerek pedig szinte mindenkinek önkéntelen dallamtapadást okoztak.

Teli torokból bárhogyan

Mindannyian emlékszünk a Las Ketchup nevű spanyol női popzenekar dalára, az Asereje-re. Sokan még a táncot is mai napig fejből tudjuk, pedig a dal idén 20 éves. Bár a szövegét soha nem tudta senki rendesen, mindenki teli torokból énekli, ha bejön egy 2000-es évek bulin.

Hasonló népszerűségnek örvendett Michel Teló brazil énekes Ai Se Eu Te Pego, általunk csak Nosa Nosa néven emlegetett dala, ami 2012-ben kötelező volt minden diszkóban és sulibuliban. A mű sikerét Magyarországon azonban nemcsak a könnyen megjegyezhető dallam, hanem a szöveg félrehallása is okozta. A YouTube-on több magyar „feliratos” videó is felkerült, ami akkor, tíz évvel ezelőtt gyakorlatilag elárasztotta a Facebookot.

Korea sem maradt ki a dallamtapadós buliból. Mindannyian emlékszünk a Guinness-rekorder Gangnam Style-ra, amit egyszerűen képtelenség volt elkerülni. A dal, bár felettébb idegesítő volt, természetesen mindenkinek beleragadt a fejébe, akár akarta, akár nem. Ez, persze, azért is volt így, mert gyakorlatilag nem tudtunk úgy elmenni vásárolni vagy beülni egy kávézóba, hogy legalább egyszer nem szólt volna a rádióból.

DES-PA-CITO! kezdődik 2017 legidegesítőbb és egyben legsikeresebb dalának refrénje. Abban az évben Luis Fonsi és Daddy Yankee uralta a toplistákat, bár ennek nem mindenki örült. Az ember hiába próbálta elkerülni és rá se keresni, a Despacito mindenhol ott volt. A szerzőpáros annyira egyslágeres, hogy magyarországi koncertjükön többször is előadták a sikerdalt – és tegyük hozzá, a közönség is leginkább csak erre táncolt.

Magyar gyöngyszem

Azért mi magyarok is tudunk alkotni. Dorina Buli buli című alkotása a fiatalok körében olyan szintű dallamtapadást okozott, hogy mindig volt legalább egyvalaki a baráti körben, aki fennhangon üvöltötte Dorina mesteri szövegét: „Buli buli buli, jön a buli buli szombat este!”

Legvégül pedig jöjjön az egyszerre legidegesítőbb, mégis legérdekesebb dal. Az Ylvis nevű norvég humorista duó 2013-ban letarolta az internetet és feltették a kérdést: Mit is mond a róka? A The Fox (What Does The Fox Say?) című dal videója 2013-ban a legfelkapottabb videók között volt a YouTube listáján, és azóta több mint 1 milliárdan nézték meg. A dal poénnak indult, azonban hamar mindenki ezt dúdolta, és a hatodik helyet is elérte a Billboard Top 100-as listáján.