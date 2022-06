Soha nem hallott dal került elő Freddie Mercurytól

A Queen együttes két tagja, Brian May gitáros és Roger Taylor dobos jelentette be, hogy várhatóan szeptemberben egy, a közönség számára eddig ismeretlen, elveszettnek hitt dalt publikálnak Freddie Mercury énekével – adta hírül az MTI.

A Queen-alapító Taylor szerint, aki az együttes dobosa, zeneszerzője és vokalistája, az 1980-as években, a Miracle album idején született dal csodálatos, megtalálása pedig valódi felfedezésnek számít. A dobos szenvedélyesként jellemezte a Face It Alone című kompozíciót.

Egy kis gyöngyszemre leltünk Freddie-től, amiről valahogy elfeledkeztünk

– nyilatkozta a 72 éves Taylor egy rádióműsorban.

Brian May hozzátette, a dal valahogy elveszett a szemük elől, bár korábban még azt tervezték, hogy dolgoznak rajta.

Megnéztük sokszor, de azt mondtuk: nem, ezt már nem tényleg nem lehet megmenteni.

Felidézte, hogy végül egy kiváló hangmérnökcsapattal sikerült a dalt újra felvenni. May szerint a munka olyan volt, mintha kis darabkákat öltöttek volna össze, a kész alkotást azonban csodálatosnak nevezte, amely megérinti az embert.

Nem ez az első eset

Korábban, már 2019-ben is az a hír járta be a sajtót, hogy egy rég elveszettnek hitt dal került elő a legendás énekes előadásában. Akkor a Universal Music publikálta azt a videót, amelyen Freddie Mercury 1986 áprilisában, a Time című musicalalbumhoz felvett Time Waits for No One című számot énekli.

A dal után Dave Clark, a szám zeneszerzője több mint tíz évig kutatott. Clark és Mercury még a hetvenes években lettek barátok, miután a Queen egyik londoni koncertjén találkoztak, és barátságuk egészen Mercury 1991-ben bekövetkezett haláláig tartott.

Szombaton Brian May és Roger Taylor együtt játszott Adam Lambert énekessel II. Erzsébet királynő platinajubileuma, vagyis trónra lépésének 70. évfordulója alkalmából. Lambert már régóta énekli a Queen-dalokat az AIDS szövődményeiben elhunyt Freddie Mercuryt helyettesítve, jelenleg is európai turnén vannak. A királynő tiszteletére a két legnagyobb slágerüket, a We Will Rock You-t és a Don't Stop Me Now-t adták elő.