Ha rád lőnek, akkor valamit jól csinálsz

Cécile Aubry 1966-ban megjelent Belle és Sébastien című regényében olvashatjuk Sébastien-ról:

(…) szenvedélyre van szüksége. Titokzatos! Egy láthatatlan világban él..., nézi, ahogy élünk... Bezárkózik a kristálygömbjébe... Vigyázzunk, hogy ne törjük össze törékeny menedékét.

A Glasgow-ban alakult Belle and Sebastian zenekar az A Bit of Previous című, törékeny és titokzatos lemeze ehhez a kristálygömbhöz hasonlatos.

A 2000-ben publikált Fold Your Hands Child, You Walk Like a Peasant óta ez az első olyan albumuk, amelyet teljes egészében szülőföldjükön, Glasgow-ban rögzítettek. Nem így tervezték, stúdiót béreltek Los Angelesben, aztán a Covid-járvány kisiklatta az eredeti elképzeléseket.

Sebaj, egy lemez nem attól lesz jó, hogy stúdióvá átalakított buszban, kastélyban vagy lakóhajón készül, hanem attól, hogy milyenek a legtöbb esetben előzetesen megírt dalok, de persze egy jó hangmérnök és egy producer sem árt a zenészek mellé. (Na jó, a 2003-ban, már a Rough Trade-nél publikált Dear Catastrophe Waitress producere a zseniális Trevor Horn volt.)

Ha rád lőnek…

A zenekar sokáig olyan volt, mint egy titkos klub, ahová csak az léphetett be, aki felmutatta a kis példányban megjelent Tigermilk albumot és a korai EP-ket, de ahogy lenni szokott, később leszerződtek egy nagy amerikai kiadóhoz, és az elit klub érzése is elszállt.

A Belle and Sebastian tizenegyedik stúdióalbuma a Young and Stupid című dallal kezdődik, amelyben a zenekar vezetője, Stuart Murdoch fiatalkori emlékein kérődzik, és bár a elmúlásról és az öregedésről szól a dal, mégis szinte lángra lobban a hegedű és büszkén és hetykén szól a trombita is.

Most már öregek vagyunk, csikorgó csontokkal. Néhányan társsal, néhányan egyedül Néhányan gyerekekkel és néhányan kutyákkal Átvészeljük az éjszakai fáradtságot.

A Burt Bacharach melódiáit idéző, soulos hangulatú If They’re Shooting at You visszavesz a tempóból, de ez nem is baj, az ukrajnai háború ihlette felvételből befolyó összeget a Belle And Sebastian a Vöröskeresztnek ajánlotta fel, kiemelve, hogy az ukrajnai emberek élete a miénk is. „Ha rád lőnek, kölyök, akkor valamit biztosan jól csinálsz” – szól a biztatás.

Törékeny és titokzatos

A Talk to Me, Talk to Me pedig egy olyan eszményi indie-pop dal, amiért a The Cure-főnök, Robert Smith is odaadta volna a fél karját, de aki szereti a Florence And The Machine-t, az is el lesz ragadtatva ettől az addiktív slágertől. Az album egészére jellemző egyfajta power popos vibrálás és a keserédes optimizmus. A Do It for Your Country című érzékenyítő ballada a hazafias jelszót alakítja át úgy, hogy közben arra ösztönzi a nőket, hogy legyenek büszkék magukra, ne legyenek kishitűek, hiszen ők a világ nagy teremtői, akiknek a szabadság és a fiatalság folyik az ereikben.

A Prophets on Hold funkos beütésű, szintipopos örvénylés, amely megidézi a Pet Shop Boys-féle finom melankóliát, míg az Unnecessary Drama a Midnight Oil slágerérzékenységével rokon. A látszólag finom, jól nevelt és kedélyes zenekar szembe mer nézni olyan társadalmi konfliktusokkal is, mint a 33 éves Sarah Everard meggyilkolása, akit a londoni rendőrség diplomáciai testőrszolgálatának egykori tagja, Wayne Couzens erőszakolt meg, majd megfojtotta.

Az egész Angliát megrázó bűnüggyel a magyar sajtó is foglalkozott. A Reclaim the Nightban arról énekelnek, hogy

visszaszerezzük az éjszakát, ne veszítsünk el mást... Ezúttal a világ magyarázatot követel. Visszaszerezzük az éjszakát, ne veszítsünk el még egyet...

Az album olyan, mintha tizenkét csendélet lenne az 2020-as évek Egyesült Királyságáról, amelyekhez kaptuk egy, a buddhizmus és a kereszténység által ihletett füveskönyvet is, de ha akarjuk, A Bit of Previous egy szerethető, táncolható, empatikus poplemez. Vannak vinyl junkie-k, akik különböző leszorítókat, stabilizátorokat, súlybilincseket tesznek lejátszás előtt a korong címkéjére, hogy csökkentsék a motor rezonanciáját. Az A Bit of Previous című Belle and Sebastian-album leszorításához használhatjuk azt a bizonyos törékeny és titokzatos kristálygömböt is.

Belle and Sebastian: A Bit of Previous

Matador, 12 szám, 48 perc