Ne féljetek, magyarok, megjöttek a cigányok!

Állítólag azok az aranytárgyak, melyeket gyakran érint emberi kéz, évente tizennégy századrészt veszítenek vastagságukból. Ha ez igaz, akkor évente több tonna arany lesz porrá és lepi be a tárgyainkat. Ebből a különleges porból valószínűleg jutott a Szomnakuno című új Anima Sound System-albumra is, hiszen a szó roma nyelven eleve aranyat, aranyosat jelent.

De nemcsak az arany fénylik, hanem a napfény is, ami az album visszatérő motívuma, és az Anima életművének is, gondoljunk csak a Tedd a napfényt be a számba című 2010-es dalukra, és most itt van az új, címadó dal, a Szomnakuno egyik sora, az Öntsed a napfényt a szívemen át.

Mindent beborít tehát a fény, a pozitív vibrálás, ahogy a közel húszéves, 2003-ban publikált Aquanistan című albumukon is – elég, ha csak a Csinálj gyereket című dal jut eszünkbe.

Ám nemcsak az aranyérmék kopnak, hanem az emlékeink is, így szükség van arra, hogy újra és újra felidézzük a fontos dolgokat, például a roma kultúra aranylóan gazdag világát, amit a zenekar a 2000-ben, a Gipsy Sound Clash című albumukon mutatott meg a maga teljességében.

Anima aranyos szentjei

Az Anima Sound System az állandó változás zenekara. Miközben egy sajátos ritmika szerint hol populárisabb, hol kísérletezőbb gesztusokkal jönnek elő, van, amikor kimondottan aktivista, mozgalmár attitűd jellemzi őket, van, amikor szemérmesen személyes gesztusok, így aztán minden igaz velük kapcsolatban, és annak ellenkezője is. Egy azonban állandó, és ez a zenekar vezetőjének, Prieger Zsoltnak és testvérének, Prieger Szabolcsnak az elkötelezettsége. A szűk Anima-családhoz tartozik még Fanni, Zsolt lánya, aki ezen a lemezen is énekel.

A Szomnakuno is a populáris regiszterekben mozog igazán otthonosan, ugyanakkor számos effekt, hangkollázs idézi meg az Einstürzende Neubauten experimentális hangszínhátát. Ugyanakkor a Teresa című felvételen jól beazonosítható Prieger Zsolt egyik kedvenc zenekarának, a Laibachnak a hatása is. Szerinte le lehet ültetni egy képzeletbeli vacsoraasztalhoz Simone Weilt és a nyelvész és antiglobalista filozófus Noam Chomskyt, a katolikus szenteket és a kommunista szenteket, például Karl Marxot. Prieger lenne akkor a honi elektronikus zene Pio atyája és Szabó Ervinje egy személyben?

Nem, ez így hülyeség, még akkor is az, ha kiszúrjuk, hogy az olvasásnépszerűsítő (!) Reading is Sexy dalban klasszikus írók és gondolkodók között elhangzik Karl Marx neve is. Az Anima öntörvényű zenekar, emlékszünk, amikor 2002 körül a Pannon Rádió bojkottja után a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége díjjal kívánta kitüntetni őket, de visszautasították az elismerés átvételét.

Roma folk, talán a legjobb

A Szomnakuno erényei közé tartozik, hogy amellett, hogy melodikus, érzelmes és néha naiv is, képes hidat találni a popkultúra szélső értékei között, hogy váratlan, hogy meghökkentő, mint a jó kortárs színház, ugyanakkor tele van fülbemászó dallamokkal, szemérmetlen slágerekkel is (mint amilyen a címadó dal), és olyan katartikus pillanatokkal, mint a népzenei ihletésű Magyar fiúk, kezdődik a háború is.

A címadó számból és az Öltöztessél fehérbe című dalból akkora slágerek is lehetnének, mint az esküvős Quimby-dalokból, amelyek olyan elmaradhatatlan részei a lagziknak, mint a székszoknyák és az asztaldíszek. Még akkor is, ha kihalljuk belőlük Goran Bregović roma és balkáni ihletésű kompozícióit.

Az album magaslati pontja a Magyar fiúk, amit Török Franciska hozott az Animába, és majdnem lemaradt a lemezről, de a legtöbb felvételen közreműködő Discantus Énekegyüttes tagjai meggyőzték Priegert arról, hogy a dal messze túlmutat a napi aktualitásokon.

Szellősnek tűnő, mégis sűrűn rétegzett dalok ezek, melyekben visszatérő motívum a roma folk, a nyolcvanas évek végi indusztriális zene, a dub, a triphop és a pimasz techno-pop. A Szomnakuno a jövőre harmincéves Anima történetének egyik legjobb albuma. Meggyőző művészi megformáltság, kiérlelt produceri munka, szóval nyugodtan odatehetjük a Shalom és az Aquanistan mellé. Azt mondják, az arany minden nyelven beszél, úgy tűnik, hogy a Szomnakuno-féle arany az elektronikus tánczene nyelvén is.

Anima Sound System: Szomnakuno

magánkiadás, 11 szám, 40 perc