A Muse újra a csúcson

A zeneipar egyik legkülönlegesebb hangzású, angol zenekara most újra egy izgalmas lemezzel kavarja fel az állóvizet. A Will of the People a Muse kilencedik stúdióalbuma, és a mindennapjaink problémáit mutatja be.

Beazonosíthatatlan stílusával mindig is kicsit kilógott a sorból az 1994-ben alakult Muse. A zenekar a kétezres évek közepén vált világhírűvé, azóta pedig rengeteg díjat bezsebeltek, köztük két Grammyt is. Az angol triót nemrég a magyar közönség is láthatta a Volt fesztiválon, ahol elképesztő show-t csináltak. Legutóbbi albumuk, a Simulation Theory nem lett a kritikusok és a rajongók kedvence, így a banda visszatért korábbi hangzásvilágához.

A Will of the People egy igazi zenei kavalkád, valahogy mégis nagyon egyben van. Az album címadó és nyitódala teljesen hozza a régi Muse-hangzást. A korábban single-ként megjelent Kill or Be Killed pedig a kétezres évek gitárhangsúlyos zenéire emlékeztet, sőt egy kis metált is csempésztek bele a banda tagjai. De van az albumon szintipop és arénarock is. A Liberation című, sok vokálsávos dalon pedig egyértelműen hallatszik a Queen hatása.

Ének szempontjából is kiemelkedő az album. Matt Bellamy kétségkívül korunk egyik legjobb énekese, ezt pedig nem fél megmutatni az új korongon. Bellamy olyan parádésan könnyedén vált a hangszínei között, hogy minden énektanárnak könnybe lábad a szeme. A dalszövegek pedig csak fokozzák a hatást. Bellamy soha nem félt komoly témákról írni, szövegeiben gyakran jelenik meg a közeljövő utópisztikus elképzelése. A Will of the People témái között van a diktatúrák terjedése napjainkban és a környezet és a Föld pusztulása, de személyesebb jellegű szövegeket is hallhatunk. Ilyen például a You Make Me Feel Like It’s Halloween, ami egy bántalmazó kapcsolat nehézségeivel foglalkozik. A dal amúgy épp jókor jött ki, hiszen az angolszász országokban már most készülnek a fiatalok a halloweenra, így nem lenne meglepő, ha idén ősszel mindenhol ez szólna.

A dalszövegek remekül fogják meg a mindennapi szorongásainkat, de valahogy mégis arra buzdítanak, hogy ne adjuk fel a küzdelmet a kizsákmányoló rendszerek ellen.

Érdemes megemlíteni, hogy a dalokhoz készült zenei videók látványvilága ugyanannyira elképesztő, mint a zenekar színpadi képe. A Won’t Stand Down kaotikus klipjében Matt Bellamy énekes rémálmaink karaktereire emlékeztet, a Will of the People és a You Make Me Feel Like It’s Halloween animációs videói pedig egy másik világba repítenek minket.

A Will of the People a rajongók és a kritikusok szerint is a Muse legjobban összerakott és legélvezhetőbb albuma a kétezres évek óta. A banda visszatért a rockos hangzáshoz, ami nemcsak felerősíti a lemez mondanivalóját, de jobban is áll a zenekarnak, mint az előző album stílusa.