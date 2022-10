Vannak remixek, amelyek megvédenek a nemi betegségektől?

Távol kellett volna maradnunk – énekli Damon Albarn a Death of a Party című, eredetileg 1997-ben rögzített felvételen, amely a Blur azonos című albumán jelent meg, majd később a Bustin’ + Dronin’ című remix lemezen is halljuk három különböző verzióban. Távol kellett volna maradni ettől az eredetileg csak Japánban megjelent mixtúrától. Ezt 24 évig megúsztuk, de most újra megjelent vinyelen, immáron globális forgalmazásban.

Óvszertorna

Amikor azt halljuk a fájdalmas felvételen, hogy menj egy másik buliba, és akaszd fel magad, az valójában az elrettentésről szól, arról, hogy vigyázz az AIDS-szel, használj óvszert. Mindez jogos, és talán indokolja is hogy háromszor is szerepeljen egy lemezen, ugyanis az ifjúságnak nem elég valamit egyszer elmondani. Most reneszánsza van a remix albumoknak, de a Blur kísérlete lassan negyed évszázados, 1998-ban készült a zenekar egy évvel korábbi, cím nélküli albumának turnéja után. Nem annyira meglepő módon az elején kizárólag Japánban hozták forgalomba.

Egyrészt azért sem meglepő, mert az anyag finoman szólva is elborult, még a rajongók számára is élvezhetetlen. Nem meglepő abból a szempontból sem, hogy akkor már több csak a japán piacra fókuszált lemezzel álltak elő. Ilyen volt a Special Collectors Edition, amely a B-oldalak és egyéb különlegességek gyűjteménye volt, és a Live at Budokan című dupla album is csak Japánban volt kapható. Az élő felvételeket a zenekar az 1995-ös The Great Escape turnéja során rögzítették Japánban.

Ha zajt akartok

A Bustin’ + Dronin’ megjelenése idején a Blur még a csúcson volt, így remixgyűjtemény importkiadvány lett az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban is. Vagy a Blur dalai nem alkalmasak a remixeknek, vagy maguk a mixmesterek nem álltak a helyzet magaslatán, de az biztos, hogy nem kellemes album. A cím nélküli, 1997-es, épp eléggé zajos albumot csak tovább tekerték, és maga a tracklista is zavarba ejtő: a kilenc dalból három ugyanannak a felvételnek (Death of a Party) a remixeit tartalmazza, de ott van a kimondottan zajos On Your Own két mixe is, és a Theme from Retro című a bűntető instrumentális kísérlet tovább gyötrése.

Még Moby a Beetlebum-ból készített verziója is unalmas, pedig Moby azelőtt izgalmasan nyúlt hozzá a Joy Divison New Down Fades című dalához, amit a Szemtől szembe című krimiben hallhattunk, még 1995-ben. A Beetlebum a Blur frontemberének, Damon Albarnnak a heroinhoz kötődő meghitt viszonyát meséli el, azt az időt, amikor az Elasticából ismert Justine Frischmannel járt. A dal, és maga a lemez is azért érdekes, mert megmutatja, miképp keresik a fénykorán már éppen túllendülő britpop előadói a menekülési útvonalakat. Ezeket a manővereket a leglátványosabb módon a Blur követte el.

Szúró tárgyak

És itt jön a dolog legizgalmasabb motívuma: annak idején a Beetlebumot nem találták kislemezképesnek, de valamiért mégis ezzel reklámozták az albumot, és milyen jól tették! A felvétel a Country House után a második Blur-dal lett, amely vezette a UK Singles Chartot. Meglepő, de a producer, Stephen Street így nyilatkozott a Classic Pop Magazine-nek: Nem tudtam, hogy a Beetlebum a heroinról szól. Azt hittem, hogy ez csak valami, amit ő talált ki!

De William Orbit sem tudott mit kezdeni a Moving On-nal, így a hallgatók tanácstalanul álltak a lemezpultjuk előtt, hogy ezt akkor mi végre. Mert az biztos, hogy az album, mint műtárgy gyönyörű, a Blur mindig is izgalmas, kreatív alakulat volt, nem mellesleg a britpop és az indie-pop egyik legnagyobb hatású formációja. Az rendben van, hogy az anyag kijött a Record Store Dayre, mert oda való, ahol különlegességek jelennek meg limitált példányban, de teljesen felesleges volt átemelni normál kereskedelmi forgalomba.

Az eredeti, japán CD még tartalmazott néhány élő session felvételt, amelyet John Peel rögzített, na ez lett volna az igazán izgalmas ügymenet, de pont ez nem jelent meg most vinylen. Azt énekli Albarn a On Your Own című remixen, hogy egy szent ember lábujjhegyen lépkedett a Gangeszben, és varázslatos zene szól a fülében. Bizonyára arra gondolt, hogy ez a varázslatos zene éppenséggel a On Your Own. Rajta kívül senki nem gondolta így.

Blur: Bustin' + Dronin'

Warner

9 szám 70 perc