Taylor Swift történelmet írt, Drake-et is legyőzte

Taylor Swift lett az első előadó, aki a Billboard Hot 100 teljes top 10-es listájának összes helyét befoglalta. Ezzel az énekesnő megelőzte Drake-et, aki tavaly, 2021 szeptemberében egy hétig kilenc toplistás dallal tartotta a korábbi rekordot.

Taylor Swift ezzel történelmet írt, ugyanis a Billboard Hot 100 dallista 64 éves történetében ő lett az első előadó, aki a teljes top 10-es listát magáénak tudhatja az Egyesült Államokban – számolt be a hírről a Billboard, akik többek között arra is felhívták a figyelmet, hogy Swift most már Barbra Streisanddal holtversenyben a legtöbb No 1 albummal rendelkező női előadó.

A rekordra maga az énekesnő is reagált, méghozzá egy tweetben:

10 out of 10 of the Hot 100??? On my 10th album??? I AM IN SHAMBLES. https://t.co/q1n5Zc6pYA — Taylor Swift (@taylorswift13) October 31, 2022

Az új album október 21-én jelent meg, a megjelenését követően pedig több Guinness-rekordot is sikerült megdöntenie, például

a Midnights lett a 24 órán belüli legtöbb Spotify-streamet elérő és a megjelenés napján legtöbb streamet elérő album.

Szóval Taylor Swift tényleg rendesen odatette magát ezzel a megjelenéssel. A Billboard-lista első helyén az Anti-Hero című dal áll, aminek klipjéből kivágták a kövér szót, illetve dalszövegrészlete („It's me Hi! I'm the problem, it's me”) szinte azonnal TikTok-trend is lett.

A Top 100-as lista első 10 helyén így alakul a sorrend: