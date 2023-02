Visszatért gyökereihez a Queen énekese

Adam Lambert a zeneipar egyik legtehetségesebb énekese, évek óta a Queennel turnézik és a szakmában mindenki elismeri tudását. Az énekes valahogy mégsem lett annyira ismert, mint azt mindenki várta. Lambert most egy feldolgozásalbummal mutatja meg, hogy érdemes rá figyelni.

Hazánkban leginkább első albumával lett sikeres a zenész, hiszen az If I Had You és a Whataya Want From Me című dalokat unásig játszották a rádiók és a zenetévék. Az Egyesült Államokban viszont Adam Lambertet 2008-ban ismerte meg a nagyközönség, amikor az American Idol tehetségkutató műsorban a második helyig jutott. Nem csak kiváló énektudásával nyerte el a zsűri rajongását, hanem teljesen egyedi feldolgozásaival. Minden héten újra és újra meglepte a nézőket azzal, hogy az ismert dalokat gyakran teljesen átírta és a saját stílusára formálta. Johnny Cash Ring of Fire című dalából pszichedelikus balladát, Michael Jackson Black or White című klasszikusából pedig rockdalt csinált. Ezért sem meglepő, hogy tizenöt évvel később egy teljes feldolgozáslemezt készített.

Már az American Idolban is az volt a célom, hogy a nagy slágerekből valami újat csináljak. Ezért amikor jött a feldolgozáslemez ötlete, akkor úgy voltam vele, hogy miért ne?

– mondta az énekes a Dig! magazinnak.

A High Drama eklektikus, nem ragaszkodik egy stílushoz vagy évtizedhez, és megmutatja Adam Lambert elképesztően technikás énektudását. Az anyagon olyan producerek dolgoztak, mint Tommy English (Carly Rea Jepsen, BØRNS), Andrew Wells (OneRepublic, Halsey), George Moore (Mika, Clean Bandit) és Mark Crew (Bastille, Louis Tomlinsons és Katy Perry), így nem meglepő, hogy hangszerelés és minőség szempontjából kiemelkedő a High Drama.

A lemez egyből egy igazi slágerrel indul, Bonnie Tyler Holding Out for a Hero dalát Lambert úgy énekli, hogy a plafon is leszakad. A muse-os hangzás nem áll távol az énekestől, hiszen már az American Idolban is a zenekar Feeling Good feldolgozásával versenyzett. A glam rockos Holding Out for a Hero tökéletes kezdése a lemeznek, amit csak tovább fokoz a második track. Sia agyonjátszott dalát, a Chandelier-t az énekes már kevésbé formálta át, de ebben is megjelennek a sajátos stílusjegyei.

Aztán érkezik egy Duran Duran cover, amit elsőre szinte fel sem ismer a hallgató. Az Ordinary World popos hangszerelését eldobva Adam Lambert egy drámafilmfőcímdalt készített az alkotásból. Az előző két dal után elmarad a rekesztés és az énekes előveszi lágyabb hangját, ez pedig szintén jól áll neki.

Az album legérdekesebb feldolgozása pedig csak ezután jön. Billie Eilish egyedi stílusát nehéz utánozni és Lambert meg sem próbálja, ezért a Getting Older című balladából faragott egy Queen-dalt. A dalt teletűzdelte a nyolcvanas évekre hajazó vokálharmóniákkal. Adam Lambertet sokan onnan ismerik, hogy évek óta turnézik a Queen énekeseként Brian Mayjel és Roger Taylorral. A Queen zenészei már az American Idolban felfigyeltek rá, amikor a fináléban együtt adták elő a zenekar We Are the Champions című dalát.

A lemez két bluesos feldolgozással megy tovább. A Tina Turner által ismertté vált I Can’t Stand the Rain egészen hozza az eredeti sláger érzetét, míg Lana Del Rey West Coast dalát Lambert teljesen átírta. Utóbbit rockdallá formálta az énekes, ez pedig annyira jól sikerült, hogy érdekesebb, mint az eredeti.

Természetesen a Culture Club sem maradhatott le az anyagról, hiszen Adam Lambert nagy csodálója Boy George-nak. A zenekar Do You Really Want To Hurt Me című dalát ez énekes lelassította és elvitte kicsit R&B-irányba. A Kings Of Leon Sex On Fire slágeréből igazi klubos, táncolós popdal készült, míg Pink My Attic című dalánál nagyjából megtartotta az eredeti hangszerelést. Adam Lambert első nagy slágerét, a Whataya Want From Me-t egyébként Pink írta, így nem meglepő, hogy az énekesnő is felkerült az albumra.

A lemez a hazánkban kevésbé ismert Jobriath dalával és Dinah Washington Mad About The Boy című örökzöldjével zárul. A jazzdalból egy James Bond-főcímdalt készített az énekes, ami tökéletes zárása az anyagnak. Lambert a rockzene mellett teátrális stílusáról ismert, nem véletlenül, hiszen az American Idol előtt musicalszínészként tevékenykedett.

A High Drama visszahozta fiatalkori rajongásomat Adam Lambert felé. Az énekest az American Idol-os korszakában ismertem meg, így kifejezetten közel áll hozzám ez a feldolgozásalbum. Lambert elképesztő zeneisége és énektudása tökéletes egy ilyen projekthez, ezek után pedig kíváncsian várjuk, hogy az énekes milyen dalokhoz nyúl még a jövőben.