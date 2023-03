Prostik, fegyverek, drogok, ahogy a csövön kifér

1993 tavaszán a Sex Action zenekar az Astoria melletti Intim Centerbe invitálta a sajtó képviselőit, hogy bemutassák, megmutassák, milyen mocskos az élet. A bemutató meggyőző volt. A remittenda szexlapok és a melírozott hajú erotikus hoszteszek között jegyzeteltek és fotóztak a Pesti Riport (Sárga Sikoly) a Mai Nap, a Kurír és a Hello Magazin megszeppent munkatársai, hogy másnap világgá kürtöljék: megjelent a Sex Action harmadik albuma, a Mocskos élet. Az idő olyan gyorsan elrepült, mintha a szomszéd szoba videókabinjában egy bácsi előretekert volna egy Luxxx-videó-alkotást. Igen, 30 éve történt mindez, akkor jelent meg a Sex Action utolsó „klasszikus” albuma, a Mocskos élet, amely most vinylen, remaszterizálva került újra a boltokba.

Mocsok macsók meséi

Akkor még telt házas volt a lemezbemutató koncertjük a Petőfi Csarnok szabadtéri színpadján, és Szasza olyan könnyűnek érezhetett mindent, amilyen könnyű volt a színpadon megtáncoltatott gumibabája, pedig az album már sejtetni engedte, hogy éppen most változik meg majd minden a zenekar körül, és véget ér a közel négy éve tartó nagy menetelés. Mert egyszer jó poén az, hogy fogjál engem marokra (Sex Action, 1990, Fekete Lyuk Hangja), és másodszor is működik (Olcsó élvezet, EMI, 1992), de harmadjára már mondani is kéne valamit azontúl, hogy sikerült közös nevezőre hozni a Zodiac Mindwarp-féle vicc-rockot a The Culttal. És mondjuk mindezt annak fényében, hogy a Tankcsapda már 1992 őszén, a Legjobb méregben arról énekel, hogy hogy a Kopó, ha vérszagot érez, először üt, aztán kérdez…

Csajozós figura

A Sex Action megtartva a csajozós figurát, egyre inkább a társadalmi kérdések, illetve a gengszterromantika felé fordult, és ehhez már egy blues-rockos, boogie-s formátumot választottak, amivel a közönség nem tudott mit kezdeni. Míg a korábbi két album tele volt slágerekkel (Ahová lépsz, a Csináld vadul, a Nem hagyom abba, a Vörös a szád, a Zuhansz vele, Országút angyalai, Valami vár, Végzet vagyok, Túl vagyok rajtod...), addig a Mocskos élet el lett matekozva, a Szerelem démonán kívül nincs is igazán jól elkapott boogie-s sláger. Elég jó még az Árnyékos úton, illetve a részben AC/DC-hatású Húzd fel a fegyvert című dalok is, de a slágertűzijáték elmaradt. A zenekar akkor járt volna legjobban, ha rápihen az albumra, hiszen egy évvel korábban jött ki a második lemezük.

1992 volt az első évük, amikor csak a Sex Actionra koncentrálhattak, hiszen korábban Mátyás Attila és Zana Zoli párhuzamosan vitte az állandóan koncertező F.O. Systemet is. Nagy Gyula, a menedzserük széthajtotta a fiúkat, szóval, kreatív szabadságra kellett volna menniük, hogy írjanak a Szerelem démona mellé még öt másik slágert. Ekkor már részben elhagyják a westernimázst is, egyre többet látjuk őket baseballmezekben, érezhető, hogy a zenekar nem akar megmaradni a rock and roll csődör szerepben, ami tiszteletre méltó elgondolás, de a pop nem bír el túl sok váltást. Mátyás Attila a dark rock szomorú hercegéből lett az ősrock erektált lovagja, majd innen tett egy-egy fél fordulatot a blues-rock az AC/DC boogie, majd a hardcore felé. Szasza 1992-ben még úgy vonaglott, mint Axl Rose, majd másfél év múlva New York-i hardcore arc lett belőle.

Aljas utcák

Pedig neki a Perfecto dzseki, a Ray-Ban, és a hosszú haj állt jól, illetve még a nullás liszttel megszórt cowboykalap. De még a Mocskos élet hozza ezt a piszkos blues-rockot, a motoros érzést, és még a fegyverropogás-effektek és valamennyire a gengszterromantika is belefért, mert alapvetően megmaradt a zenekar identitása. A CASH-ben kicsit bombasztikus lett a Megkaphatsz mindent, kurvát és fegyvert, / Amivel olcsón szerzel drogot és embert – versszak, de talán még ez is belefért, sőt, még azt is mondhatnánk, hogy ez az irány ugródeszka lett Döglégy Zolee-nak a Kartell felé. Az is igaz, hogy 1993 körül a nemzetközi rockszíntérre is egyfajta tanácstalanság volt a jellemző, a grunge kifulladt, leállt a Guns N' Roses, a Metallica készült a Load című „alternatív” lemezére, mint a higany, jött föl a Biohazard, és a Pantera.





Akcióhősök

Ebben a nagy egészben kereste helyét a Sex Action is. Meghívták a lemezre Ferenczi Gyurit, de hallhatunk fúvós hangszereket is, szóval, kétségtelen, hogy hármas albumon hallhatóak a Sex Action legizgalmasabb zenei megoldásai. És ezt kellett volna a közönségükkel is elfogadtatni, ami nem is lett volna olyan nehéz, hiszen ez volt a blueskocsmák korszaka. Viszont a Sex Action összevissza kapkodott, türelmetlen volt, nem tudta kivárni, míg beérik a produkció. Ha a lányokhoz nem is, a koncepcióhoz hűségesnek kellett volna lenniük, és akkor nem 2023-ban érik be a Mocskos élet, hanem már 1993-ban.

Sex Action: Mocskos élet

Grund

10 szám 45 perc