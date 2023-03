A lánynak kólaíze volt, és úgy szeretkeztek vele, hogy belehalt

Lana Del Rey nem viccel. Nem csak hogy üzembiztosan szállítja új albumait, a dalszövegeire is rátesz egy lapáttal. Aki azt hitte, hogy nem lehet fokozni a Cola című 2012-es szövegét – mely szerint a puncijának olyan íze van, mint a Pepsi kólának –, nos, az tévedett, mert a Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd LP-je címadó dalában arról fantáziál, hogy valaki olyan durván szeretkezik vele, hogy belehal az együttlétbe. Ne finomkodjunk, itt a részlet: Dugj halálra, szeress, amíg nem szeretem magam. Ehhez képest már mellékes, hogy van-e alagút az Ocean Blvd alatt, ahogy az új lemezén kérdezi tőlünk. Az viszont korántsem érdektelen, hogy valójában mennyire erős a művésznő 2023-as önarcképe, mely nemcsak a sajátja, hanem szerénytelenül az Egyesült Államoké is.

Mi jut eszedbe az énekesnőről?

Lana Del Rey 16 számból álló, 78 perces új albuma afféle gyónás, ami után nincs feloldozás, nincs bűnbocsánat, maradnak a nyitott kérdések: mit kezdjen a házasság és az anyaság intézményével, mit jelent neki a családi kötelék, egyáltalán: van-e örök élet? Lana Del Rey önvizsgálatot tart, és ennek helyszínéül nem a pszichológusa nappaliját választotta, hanem egy zenei stúdiót. Az Ocean Blvd a művésznő talán legjobb albuma a Born to Die óta. Ehhez persze el kellett engednünk azt az elvárásunkat, hogy valaha is készít egy olyan zseniális albumot, mint amilyen a 2012-es lemeze volt. Mert ugye még a Born To Die csatolmánya, a Paradise Edition is lenyűgöző volt, de utána a művésznő elkényelmesedett, mint egy cica a radiátorra tett kosarában, aki csak bámulta a kavargó hódarát. Készített jó dalokat, de jó albumokat már nem.

Lassú víz

Most viszont a Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd egésze is meggyőző, nem fullad szokás szerint termékeny unalomba. Igaz, hogy most sincs igazán tempója és dinamikája, a hangszerelés nagyrészt a zongorára épül, viszont mégis atmoszférikus és izgalmas lesz az egész. Ott vannak például az olyan sziréndalok, mint a filmzenés hatású Candy Necklace, az álomszerű szekvenciákkal és megszállottsággal teli Sweet vagy a Radioheadet idéző A&W. Ugyanakkor beapplikálja a Beverly Hills-i lelkész és influencer, Judah Smith talán telefonnal rögzített prédikációjának részletét, alatta hallható zongoratémával együtt. Ez csak egy hosszúra nyúlt intermezzo két dal között, mégis az album egyik legizgalmasabb ajánlata.

Szintén figyelemre méltó a Fingertips spoken word intarziája a gyermekvállalásról, a családi drámákról, az öngyilkosságról, mintha Sylvia Plath verseiből és Tennessee Williams drámáiból készült volna, miközben nagyon is privát, magánhasználatú és nyugtalanító nosztalgiával teli itt minden:

Adj nekem egy mauzóleumot Rhode Islanden, apával, nagymamával, nagypapával és Dave-vel… / Aki felakasztotta magát igazán magasra / a nemzeti park égboltján, ez szégyen, és most sírva fakadok.

A nyitó Grants a családjára utal (a művésznő valódi neve Elizabeth Grant), megidézi benne a hozzátartozóit, kicsit olyan is, mintha a daloskönyvét összetévesztette volna a titkos naplójával.

Régi idők mozija

Az album jóval több mint az önmitológia polírozása a szokásos zongoraballadákkal. Lana Del Rey noir filmes avatarja után végre eljut önmagához, nyilvánvaló tehát, hogy az alagút, amely Ocean Blvd alatt húzódik, valójában a gyermekkorba, a családi traumák és a veszteségek vidékére visz vissza. A minimalista hangszerelés nem könnyíti meg a 78 perces album befogadását, ráadásul számos dal emlékeztet afféle társalgási prózára, de ha nem a Born To Die slágereit szeretnénk viszonthallani, hanem vállaljuk, hogy lemegyünk a csatornájába, akkor nemcsak Lana Del Reyről tudunk meg többet, hanem magunkról is. A The Grantsban énekli: A lelkészem szerint amikor elmész, csak az emlékeidet viszed magaddal. Mi viszont még ezt a lemezt is.

Lana Del Rey: Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd

Universal

16 szám 78 perc