Az ország legfőbb fegyvere a nagy hatótávolságú diszkó

Albániáról sokaknak a betonbunkerek jutnak először eszükbe, de az apró ország legfőbb fegyvere mára már a nagy hatótávolságú diszkó, az olyan, amilyeneket az albán származású világsztárok, mint Dua Lipa és Bebe Rexha értékesítenek. És a most második klubalbumával, a Diamonds & Dancefloors-szal jelentkező Ava Max is, aki nem viccel:

azt énekli a Weapons-ben, hogy golyóálló mellény van a ruhám alatt.

Bizonyára sokan valami szexi dresszre gondolnának, hiszen az erősen érzékire hangolt produkció a csábításról, a csalódásról, a megcsalásról és a csillogásról szól. Ugyanebben az euforikus dance himnuszban jelenti ki: nem vagyunk mások, mint csillagpor és molekulák, ami utalhatna Bowie-ra is, de Max dalainak a molekulái inkább emlékeztetnek Lady Gaga, Dua Lipa, The Weeknd, és persze a nyolcvanas évekbe visszarepítő Madonna ütemeire.

Albán pékség ropogós rímekkel

Ava Max 1994-ben Amanda Ava Koci néven született, már Milwaukee-ban. Szülei 1991-ben, a kommunizmus bukása után hagyták el Albániát, előbb Párizsban mentek, majd a családnak sikerült az Egyesült Államokba költöznie. Mindez azonban egy olyan nemzetközi produkció vonatkozásában, mint amilyenben Ava Max érdekelt, mellékes, hiszen a Diamonds & Dancefloors-on semmi nem utal Albániára.

Sokkal fontosabb az, hogy a művésznő leszerződött az Atlantic Recordshoz, és 2018-ban kiadta a Sweet but Psycho című klubhimnuszát, majd Heaven & Hell címmel 2020-ban a boltokba kerül debütáló albuma, amely meglepő módon a brit listán felkapaszkodott a második helyre, ami tiszteletre méltó teljesítmény akkor is, ha a lemezen nem hallunk mást, mint törzskönyvezett dance-popot.

Ékszer a lelked, max nem az

Ava Max mintegy három évig váratta a rajongóit, míg idén megjelent a Diamonds & Dancefloors, amelyről sejteni lehetett, hogy nem ad választ a világ ok-okozati összefüggéseire, viszont cserébe jót lehet rá táncolni.

A művésznő használati utasítást is ad ahhoz, hogy miképp teljesedjünk ki a partik eksztázisában. A címadó dalban azt énekli, hogy fulladjunk bele a csillogásba, és az aranyba. Max szerint lemeze kimondottan személyes, hiszen egy szakítást dolgozott fel a felvételek alatt, mégis a gépi diszkó pulzálása, az évődő énekhang, a csilingelő effektek nem arra utalnak, hogy valakinek kitépték a lelkét egy csillagfényes éjszakán, hanem inkább azt üzenik: csajok, pörögjünk, mint a Dubaj homokjában túráztatott Hummer terepjáró. De hát a Diamonds & Dancefloors egy klubalbum, melynek DNS-ében ott van az euro-pop, a nu-disco, és a nyolcvanas évek Limara deo illatú tánczenéje.

Ez egy kimondottan melodikus feel good kollekció, ami a táncról szól, a hatósugara pedig akkora, ameddig elér a diszkólámpa fénye. Az album Henry „Cirkut” Walter topproducer felügyeletével készült, aki dolgozott már együtt Katy Perryvel és The Weeknddel is, mégis olyan, mintha a zenét 3D-s nyomtatóval készítették volna, a szöveget pedig ChatGPT-vel.

Szóval nem mondanánk, hogy Ava Maxban lenne bármi is, ami eredeti, mégis a produkció megfelel annak, amire kitalálták: jól lehet rá táncolni, és hát a sikerrel és a számokkal nehéz vitatkozni. A 2020-as Kings & Queens mintegy 725 millió Spotify streamet gyűjtött be, és 320 milliós YouTube-letöltést.

Vagyis a gépi ritmusok megfelelő reakcióba léptek a csillagporral, és azokkal a bizonyos molekulákkal. Ehhez a remek hanghoz már csak fel kéne építeni egy izgalmas személyiséget, és olyan zenét választani hozzá, amely túllép a fülledt táncparkettek biztonsági zónáin.

Party, dekor, dance

És ha már Ava Max otthonosan mozog a zárt klubok éjszakai életében és a diszkók Disneylandjében is, akkor ültesse fel a rajongóit veszélyesebb ride-okra, ahol a szövegek valóban szókimondóak, és több van bennük, mint a török romantikus sorozatokban. (Az exek nem küldenek ilyen sms-eket, XO, baby, bye bye, nincs szükségem a hazugságaidra – énekli a művésznő a Hold Up Wait A Minute) című diszkódrámában.) Arra is kíváncsiak lennénk, hogy mit lehet kihozni ebből a valóban képzett hangból, hogy állnak Ave Maxnak mondjuk a powerballadák, a jazzy-pop témák, bármi, ami elmozdulást jelentene a Diamonds & Dancefloors bulialbum zsánerétől.

Ava Max: Diamonds & Dancefloors

Warner

14 szám 40 perc