Kim Petras a konzervatív és a liberális közösségekben is kiverte a biztosítékot

Kim Petras évek óta a klub- és popzene csillaga, ezért meglepő, hogy csak most jött ki az első stúdiólemeze. A német származású énekesnő friss, Feed the Beast című albuma minden, amit tőle vártunk: partyhimnuszok, szexuális töltetű dalszövegek és olyan ritmusok, amelyekre nem lehet nem megmozdulni.

Az LMBTQ+ közösségben Kim Petras 2017 óta az egyik legnépszerűbb énekes, nemrég viszont az egész világ megismerte, amikor közreműködött Sam Smith Unholy című dalában. A páros Grammy-díjat nyert a szerzeménnyel, és hetekig uralták a toplistákat. Bár Petras nem az első transznemű énekesnő, aki Grammy-díjat nyert, ő az első, aki a díj átvételekor nyíltan vállalta transzneműségét.

Az előadót egyébként a konzervatív és a liberális oldal is folyamatosan támadja, előbbi transzneműsége miatt, utóbbi azért, mert együtt dolgozik Dr. Luke producerrel, aki állítólag mentálisan és fizikailag is bántalmazta Keshát. Sőt, Petras Magyarországon is kivágta a biztosítékot, amikor a hazánkban megtartott MTV EMA díjátadón kiállt a kormány LMBTQ-ellenes törvénye ellen. Az előadó akkor az Indexnek is nyilatkozott.

A híres-hírhedt énekesnőt most viszont a zenéje miatt tudjuk dicsérni, hiszen a Feed the Beast szinte tökéletes klublemez, bár semmi újat nem emel be a műfajba. Az album a címadó dallal indul, ami tökéletesen leírja az anyag koncepcióját, hiszen leginkább a jelenlegi trendekkel „eteti” az éhes rajongókat. A korábban megjelent Alone a mostani popzenére jellemző sample technikát alkalmazza, itt éppen Alice Deejay 1999-es Better of Alone című ikonikus dance nótáját használták fel az alkotók. A dalban ráadásul közreműködik Nicki Minaj, így egy igazi, a 2010-es évekre jellemző klubhimnuszt kapott a közönség.

Ezután érkezik a lemez legbulisabb alkotása, a King of Hearts. A dal egészen biztosan egész nyáron pörögni fog a különböző szórakozóhelyeken.

Minden, amit kiadok, az sláger

– énekli Petras az uhoh című dance nótában, és úgy tűnik, igaza van, mert az album dalainak nagy része már most slágergyanús.

A Banks nevű énekesnővel közös BAIT-ben megjelenik a hip-hop és a rap, míg a Sex Talk a Petrasra jellemző hyperpop stílusjegyeket használja. A Hit It From The Back valószínűleg a melegbárok legtöbbet játszott nyári dala lesz, a Claws pedig a fesztiválokat fogja meghódítani J Balwin és Willy William Mi Gente című alkotására hajazó dallamaival.

A 2021-ben megjelent Coconuts is felkerült a lemezre, Petras ezzel lépett fel Magyarországon az MTV EMA-n. A rágógumipop nóta népszerű volt a TikTok-on, közel harmincötezer videó készült a feltöltött dalrészlettel. A Castle In The Sky pörgős beatjével az album legjobb szerzeménye. Természetesen a Grammy-díjas Unholy zárja bónusz dalként az anyagot.

Egy-két kevésbé izgalmas alkotást leszámítva a Feed the Beast egyértelműen uralni fogja a nyári klubéletet. Kim Petras pontosan érti, hogy mi kell a közönségnek, és nem akar túl sokat mondani. A lemez a hyperpop és a mainstream pop ötvözete, szövegeivel pedig nemcsak az LMBTQ+ közösséget fogja meg, hanem mindenkit, aki szereti a dance és klubzenét.