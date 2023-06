Tízéves pályafutása után először lépett fel magyar közönség előtt Machine Gun Kelly (MGK). A rapből pop-punk zenére váltó énekes hibátlan koncertet adott, és megígérte, hogy a következő európai turnén visszatér hazánkba.

10 Galéria: Machine Gun Kelly szétkapta a Budapest Parkot Fotó: Papajcsik Péter / Index

A hétfő este a fiatal Iann Diorral indult, aki egyedül állt ki a színpadra. Őszintén szólva meglepett, hogy semmilyen látványt vagy zenekart nem láthattunk, de a srác így is felpörgette a közönséget. Azon túl, hogy a lazaságával egyből megfogott mindenkit, Dior remekül énekel élőben. Azért persze a félplayback bezavart, és a hangosítás is lehetett volna jobb.

MGK ott ül a backstage-ben, üvöltsétek neki ezt a dalt!

– kiabálta az énekes Machine Gun Kellyvel közös, Sick and Tired című dala előtt.

Természetesen a legnagyobb buli a TikTokon nagyot futó Mood alatt volt. Ekkor már szinte mindenki megérkezett a közönségbe, ami meglepő volt, hiszen általában a fő előadóra szokott megtelni a Park. Iann Dior még egy mosh pitet is csinált, bár a dal nem igazán indokolta. A fiatal zenész koncertje után szó szerint lehullt a lepel Machine Gun Kelly színpadképéről.

A sok méter magas lila piramis és a próbabakézszerű mikrofonállvány tökéletesen passzolt MGK stílusához. Aztán megérkezett a főszereplőnk: strasszokkal kirakott „Snake Oil” feliratos crop top, kivillanó Dolce & Gabbana alsónaci és a tipikus lazaság jellemezte. MGK koncertje a Papercuts című dallal indult, utána pedig olyan slágerek jöttek, mint a PRESSURE és a Bring Me The Horizon metálzenekarral közös maybe. Az énekes koncertjéhez azért bőven hozzátett, hogy remek zenészeket válogatott maga mellé. Az egyik gitáros, Sophie Lloyd nemcsak játékával, de kisugárzásával is ellopta a show-t.

Persze MGK ellőtte a hungry-Hungary viccet is a concert for aliens című dal előtt. Az énekes jól rakta össze a koncertet, mert minden korszakából voltak bőven dalok. A legutóbbi albumáról nem került be túl sok szerzemény a setlistbe, amit nem sajnálok, mert sajnos a lemez nem lett annyira jó, mint az elődje. A legnagyobb buli az I Think I’m OKAY és az emo girl alatt volt. A nothing inside és a fake love don't last című dalokra Iann Dior is kijött énekelni, aki egyébként oldalról nézte végig Machine Gun Kelly koncertjét. MGK-nek amúgy nagyon tetszett a magyar közönség, tízből tizenöt pontot adott a bulira.

Ha legközelebb Európában turnézok, és nem jövök Magyarországra, akkor rúgjatok tökön

– mondta az énekes.

Ezután olyan dalok jöttek, mint a lonely és a Halsey-vel közös forget me too, a FLOOR13-t pedig úgy rappelte a srác, hogy a plafon leszakadt. MGK a koncert vége felé még a teraszra és lentre is kijött bulizni, ez pedig teljesen feldobta a közönséget. A másfél órás koncert után már nem volt ráadás, bár az énekes még kijött a végén megénekeltetni a közönséget.

Be kell vallanom, szkeptikusan indultam el a Budapest Parkba. Machine Gun Kelly legutóbbi albumával nem szerettette meg magát, és a neccesebb ügyeit, szexuális töltetű beszólásait sem igazán kedvelem, de nagyon élveztem a koncertjét. Az előadó meglepően jól énekelt élőben, tudta, hogyan kell felpörgetni a közönséget, és látszott rajta, hogy nagyon élvezi. Ehhez persze hozzájárult a magyar mentalitás, hiszen mi bármilyen koncerten tudunk moshpitet csinálni. Számomra MGK koncertje pozitív csalódás volt, és már várom, hogy visszatérjen hazánkba.