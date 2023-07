Akinek a szexuális ébredése idején Isten Elvis Presley képében jelenik meg egy erdőben, azzal bármi megtörténhet. Ha PJ Harveynak hívják, még az is, hogy világhírű énekesnő lesz belőle.

Valami ilyesmiről beszél a művésznő az I Inside The Old Year Dying című új albumán, amely a 2016-os The Hope Six Demolition Project óta az első lemeze. Harvey az elmúlt hét év alkotói válságát azzal töltötte, hogy alkotott, főleg verseket írt, amelyeket a 2022-ben megjelent Orlam című elbeszélő költeményeket tartalmazó kötetében publikált. Ezekből kiválasztott tizenkét szöveget, amelyek az album alapjait jelentették. Mondhatjuk tehát azt is, hogy I Inside The Old Year Dying valójában megzenésített verseket tartalmaz.

Te már nagy lány vagy, Mogyoró!

A hallucináció és az álom határvidékeit bejáró album afféle felnövéstörténet, egy képzeletbeli lány, Ira-Abel Rawles életét meséli el, arra az időszakra fókuszálva, amikor a hősnő a gyerekkorból átlép a kamaszkor ingoványába. Itt aztán Rawlest a fényben tündöklő király, Elvis segíti át a nehézségeken. A Lwonesome Tonight című nyugtalanító számban Rawles hirtelen tinédzser lesz, megkóstol valami olyat, ami a mogyorós-banános szendvicsek és a Pepsi ízére emlékezteti.

Hét évet kellett várni tehát PJ Harvey új albumára. A The Hope Six Demolition Project után elvesztette a fonalat, elvesztette a kapcsolódási pontokat a zenéhez.

Tájjelleg

Nem volt biztos benne, hogy a rock and roll lesz-e számára az a médium, amelyen keresztül meg szeretne szólalni, ha egyáltalán akar bármit is mondani. Ekkor mélyült el igazán a költészetben – verseiben felfedezhető Shakespeare, Keats, Coleridge és Seamus Heaney világa –, ekkor fordul a filmzenék felé is.

Aztán mégis a hipnotizáló folkos lázálmok kerítették hatalmukba, a vidéki, zárt közösség természettel és a vallással szimbiózisban lévő viszonyai, a kamaszlányok ébredő szexualitása, mindaz, ami Annie Ernaux francia írónőt is izgatta, amikor írni kezdte az Évek című könyvét, amiért tavaly Nobel-díjat kapott.

Aztán megtalálta. Használatba vette szülőföldje, Dorset megyei tájának és szülőfalujának, Corscombe-nak elfedetett dialektusát, ami igazán álomszerűvé tette Harvey nyelvét, megidézve a Cocteau Twins kelta nyelvi elemekkel átszőtt dalvilágát. A lemez afféle testen kívüli élmény, de nem egy műtőasztalon látjuk magunkat az orvosi lámpák magasából, hanem a kamaszkori énünket, álmainkat, vágyainkat, félelmeinket érzékeljük.

Egy tiszta nő

Dorset megye szülöttje Thomas Hardy is, a I Inside The Old Year Dyingon megfestett természeti táj részint emlékeztet Hardy Egy tiszta nő című regényének flórájára és faunájára, és az sem véletlen, hogy Tessnek, a regény hősnőjének is komoly traumát jelentettek a felnőtté válás hazugságai.

Egy tiszta nő

A 2016-os The Hope Six Demolition Projectet is egy verseskötet, a Hollow of the Hand előzte meg, de míg a 2015-ös könyvet közéleti, többek között koszovói és afganisztáni élmények ihlették, addig a a tavaly publikált Orlam – ahogy az új album is – Dorset mítoszaira és a felnövés magánvilágára épít.

A lemez tervével – amely eredetileg színházi produkció lett volna – a régi lelki társait kereste meg, a Depeche Mode-dal, a U2-val, Nick Cave-vel is dolgozó sztárproducert, Floodot, és a szintén ikonikus John Parish dalszerző-producert, aki többek között a 16 Horsepower és Tracy Chapman albumainak munkálatait irányította.

Néhai bárány

Az album befogadása tagadhatatlanul kihívást jelent, zavarba ejtő az intimitása, a személyessége, a titokzatossága és a spirituális lüktetése. Az I Inside The Old Year Dyingon nincs egyetlen olyan kompozíció sem, amely úgymond eladná ezt azt az izgalmas pszicho-folk lemezt.

Persze, minden érthető, nem könnyű három és fél perces slágerekben elbeszélni egy kislány történetét, aki különböző természetfeletti lényekkel találkozik, orákuluma pedig egy halott bárány mindent látó szeme. Szóval a feladat – slágert írni halott bárány szeméről és egy kiskamasz ébredező szexualitásáról, mindezt félig elfeledett dialektusban – nem könnyű. Készült már filmjelenet borotvával kettévágott szemről, az sem volt könnyű menet.

PJ Harvey: I Inside the Old Year Dying

Partisan

12 szám 40 perc