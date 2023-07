Nyolcvanéves lett a szimpatikus őrült, aki jobban nyomja, mint a fiatalok

Betöltötte a nyolcadik X-et Mick Jagger, a The Rolling Stones énekese. A jópofának, ugyanakkor kicsit hibbantnak tűnő rocksztár még mindig kicsattan az erőtől: hiába tenné jobban, ha felpolcolná a lábait és angol teát kortyolgatna, ő még a hetvenes éveiben is fiatal előadókat megszégyenítő stílusban és lendülettel szántotta fel a színpadokat. Kérdés, hogyan csinálja.

Sir Michael Phillip „Mick” Jagger Golden Globe-díjas angol rock and roll énekes (zenész, színész, dalszerző, producer és üzletember) 1943. július 26-án született az angliai Dartfordban, és már gyermekként énekesnek készült. 1950-ben megismerkedett Keith Richardsszal, akivel tizenkét évvel később megalapították a The Rolling Stonest.

Teltek-múltak az évek, a zeneiparban mindent elért, amit el lehetett: díjak, világ körüli turnék, pénz, nők, buli és szórakozás. Kortársai (például a The Beatles vagy a Pink Floyd egyes tagjai) egymás után távoztak az élők sorából, rajta azonban nem fogott az idő, sőt… Nyolcvanévesen is épp úgy nyomja, mint harmincasként.

Nem öregszik

Szegény Jagger arca már olyan ráncos, mint egy buldogé, a szemében mégis ott csillog az a fiatalos huncutság, ami az előadóművészi pályához szükséges. Mi sem bizonyítja ezt a lendületet jobban, mint hogy tavaly olyan videók kerültek fel róla az internetre, amelyeken a színpadon rohangál Stockholmban, miközben a Honky Tonk Women című slágert játsszák. Tette mindezt hetvenkilenc évesen, hatvan, színpadon töltött év után.

A titok nyitja nem igazán meglepő: Jagger mindent az egészséges életmódnak tudhat be. Annak ellenére, hogy korábban meggyűlt a baja az alkohollal és a drogokkal, mára felhagyott az önpusztító életvitellel.

Fit Jagger

Természetesen a genetika is sokat nyom a latba, na meg az, hogy édesapja testneveléstanár volt, az énekes tehát már kisfiúként megtanulta, milyen fontos a rendszeres testmozgás. (Apja, Basil Jagger egyébként kilencvenhárom évet élt.)

Az énekes hetvenegy centis derékbőségét állítólag egy friss gyümölcsökből és zöldségekből álló diétának köszönheti, emellett pedig gyakran fogyaszt teljes kiőrlésű ételeket, csirkét és halat is. Rendszeres időközönként sportol, sokat kardiózik (gyakran napi tizenhárom kilométert fut, de kerékpározik és kick-boxol is), valamint nagy intenzitású intervallum edzéseket végez norvég személyi edzőjével, Torje Eike-kel, aki olimpikonokat is treníroz – Jagger többek között ezért képes futkározni ennyi idősen is a színpadon éneklés közben.

Hetvenöt évesen szívműtéte volt, aztán a koronavírust is elkapta,

ő azonban mindig képes volt felállni, és újult erővel visszatérni a színpadra. Korábban egy lapnak úgy nyilatkozott, hogy heti ötször-hatszor edz, de nem viszi túlzásba a tréningeket. (Kérdés, vajon a napi három óra edzés nem túlzás-e ennyi idősen.) Az elmúlt években azonban már finomabb mozgásformák felé fordult, jógázni, balettozni és pilatesezni kezdett, hogy a testtartását és egyensúlyérzékét fejlessze.