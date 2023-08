Új albummal jelentkezett a metálzene egyik legismertebb bandája

Az Asking Alexandria kétségkívül a metálszcéna egyik legsikeresebb zenekara. Tizenöt éve tartó pályafutásuk legújabb fejezetéhez érkeztek nyolcadik stúdiólemezükkel. A Where Do We Go From Here? egy dinamikus albumba csomagolja be a banda összes időszakát.

Az Asking Alexandria megalakulása óta a metalcore és a keményebb zene egyik legfontosabb zászlóvivője. A műfajban mozgó zenehallgatók között nincs olyan, aki nem üvöltötte még a The Final Episode (Let’s Change the Channel) című dal „Oh My God”-ját, vagy ne emlékezne az énekes, Danny Worsnop 2015-ös távozására. Worsnop azóta visszatért a zenekarba, az Asking Alexandria pedig kisebb-nagyobb kilengésekkel tartja a színvonalat.

Míg előző albumuk inkább a klasszikus rockelemeket helyezte előtérbe, addig a Where Do We Go From Here? visszatér a banda metalcore gyökereihez, persze modern köntösbe bújtatva. A lemezt három single előzte meg, a rádióbarát Psycho és a keményebb Dark Void egyből közönségkedvencek lettek. Az album nyitódala, a Bad Blood tökéletes indítás. A verzékben elektronikával kiegészült modernmetál-dal berúgja az ajtót, a Things Could Be Different pedig nem engedi el a hallgatót. Utóbbi a jelenlegi trendeket követve igazi bulizós nóta, húzós ritmusára nehéz nem megmozdulni.

A lemezre felkerült két rockballada is. A Let Go női vokáljával és közönségénekeltetős refrénjével tökéletes koncertnóta. A Feel jól használja az elektronikus hangszerelésű verzék és a kemény refrén közti kontrasztot. A Kill It With Fire kicsit kilóg az album dalai közül. A kevesebb mint kétperces punknóta megtöri a metalcore dalokat, bár meglepően hirtelen robban be a hallgató fülébe.

A Where Do We Go From Here? címadó dalával végződik az anyag. A félakusztikus szerzemény a kétezer-tízes évek lemezeinek felépítését hozza, hiszen anno minden metalcore zenekar egy zeneileg könnyebb nótával zárta az albumát.

Tematikájában a Where Do We Go From Here? a kilátástalansággal és a világot ellepő depresszióval foglalkozik.

Ahogy a világunk egyre és egyre sötétebb lesz, nem meglepő, hogy mennyien szoronganak, depressziósak, és érzik magukat magányosnak. Mindannyian a nehézségekkel teli, saját utunkat járjuk, de szerencsére tudunk támaszkodni arra az erőre, ami belülről fakad

– olvasható a gitáros, Ben Bruce nyilatkozata a lemezről a kiadó sajtóközleményében.

A Where Do We Go From Here? annyira tipikus Asking Alexandria-lemez, amennyire lehet. A modernizált hangzáson kívül sok újat nem hoz be a metál műfajba, de jó hallani a zenei utalásokat a banda korábbi időszakaira. Az Asking Alexandria többször is járt Magyarországon. Idén nyáron hazánkban is koncertezett volna, azonban egy sérülés miatt kénytelenek voltak lemondani az egész európai turnét. Reméljük, jövőre újult erővel – és már az új dalokkal – láthatjuk a zenekart Budapesten.