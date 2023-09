Mindig izgalmas, amikor egy előadó sok év után új albummal akar visszatérni a nagyközönség elé. Az Icona Pop svéd electropop duó a 2010-es években meghódította a világot, viszont ikonikus, 2013-as lemezük óta csak egy-egy dalt adtak ki. Tíz év után megérkezett harmadik stúdióalbumuk, a Club Romantech, de az anyag sajnos közelében sincs az egykor minden klubban agyonjátszott slágerek színvonalának.

Az Icona Pop név valószínűleg sokaknak egyáltalán nem ismerős, pedig az I Love It című, Charlie XCX közreműködésével készült klubhimnuszukat mindenki hallotta, akár akarta, akár nem. A svéd duó olyan előadókkal járta be a világot, mint Miley Cyrus, Katy Perry és a One Direction. Az I Love It sikerét követően Caroline Hjelt és Aino Jawo a legsikeresebb elektronikus előadók közé került, ám ezt a címet nem sikerült megtartaniuk. A nagy siker után persze egy-két single bekerült a legtöbb klub lejátszási listájába, de azt a szintet egyik sem érte el, mint az I Love It. Ezért a műfaj rajongói izgatottan várták, hogy tíz év után mivel rukkol elő a duó.

Azt az elején tisztázni kell, hogy a Club Romantech tizenöt dalából a legtöbb már korábban megjelent, így az album inkább érződik mixtape-nek vagy EP kollekciónak, mint valódi nagylemeznek. Míg a nóták külön-külön megállják a helyüket, addig együtt, egymás után gyorsan unalmassá válnak. A duó a pandémia közben kezdte el írni az albumot, amikor kénytelenek voltak visszaköltözni Stockholmba. Életük legcsendesebb időszakát élték, ez pedig kihatott az anyagra is. Néhány kifejezetten slágeres és jól elkészített dalt leszámítva a Club Romantech csak ismétli önmagát.

A lemez Fall In Love című nyitódalát hallgatva még azt érzi az ember, hogy itt valami érdekes fog történni. A nóta nem hoz újat a dance műfajba, de gond nélkül táncolnánk rá bármelyik klubban. A Desire hasonlóan megmozgatja a hallgatót, de itt már érződik, hogy az Icona Pop ugyanazokra a sémákra építette fel az anyag nagy részét. A Stick Your Tounge Out és a Make Your Mind Up Babe a két legkevésbé izgalmas dance dal, tele zenei klisékkel és unalmas ritmusokkal.

A Stockholm At Night melankolikus dallamvezetésével hozza a jelenleg Svédországban populáris klubzene érzetét, de újat nem tesz hozzá. A Where Do We Go From Here az album egyik legjobb dala, talán azért, mert az Icona Pop pörgős és koszos korai időszakára emlékeztet. A nyers vokálok és a szintifutamok a 2010-es évek elején átélt bulikat eleveníti fel a hallgatóban.

Az album második fele fájdalmasan unalmas. Ugyanazok a hangszínek és dropok követik egymást, a számok szinte elválaszthatatlanok egymástól. A dalok közt több együttműködés is található, de hiába szerepel a svéd Galantis vagy az amerikai énekesnő, Ultra Naté a nótákban, ha az alap semmi érdekest nem mutat fel. Az még szomorúbb, hogy az Ultra Natéval készült You’re Free egész izgalmas lehetne, ha a hangszerelést teltebbre vette volna a csapat.

Az anyagot az utolsó dal menti meg egy kicsit a teljes egyhangúságtól. A 2020-ban megjelent Spa együttműködés az Icona Pop és a floridai Sofi Tukker nevű duó között. Az utóbbi élőzenés hangzásvilága feldobja az amúgy tucatklubdalt. A nóta szövege pedig a svéd csapat észak-európai kultúrájára utal, ami a sok egyforma témát feszegető dal után egy ad egy kis pluszt a lemez végére.

Hiába vártuk az Icona Pop hatalmas visszatérését, a Club Romantech albumot hallgatva sajnos úgy tűnik, kihunyt az a tűz, ami 2013-ban világsztárrá tette a csapatot. Persze egy-két dal biztosan szól majd a klubokban, de akkora siker egyik sem lesz, mint az I Love It. Úgy látszik, a svéd duó egyelőre megmarad egyslágeres előadónak, de legalább abból ez egyből ömlik a jogdíj.