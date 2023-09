Gépzsír és Red Bull szaga járja át a denevérek közeli élőhelyét

Vannak zenék, amelyek nem javasoltak otthoni fogyasztásra, de nem az esetleges háztartási balesetek miatt, hanem mert a lakás tere és akusztikája nem hozza ki a szettekből azt, ami bennük van. A sorlemeznek álcázott megamixek ilyenek, jórészt csak villamosremízekben, elhagyott gyárcsarnokokban szólnak jól, miközben a gépzsír és a Red Bull szaga járja át a denevérek közeli élőhelyét.

Ez is előállhat, ha az ember a Chemical Brotherst hallgat. Hiába lépett túl a duó a Hey Boy Hey Girlön, a New Order énekesével felvett Out Of Controlon vagy a Galvanize-on, ezek a slágerek jutnak eszünkbe akkor is, amikor meghallgattuk a For That Beautiful Feeling című, tizedik stúdióalbumukat.

Big Beat Brothers

A legnagyobb dolog, amit elmondhatunk a formációról, hogy 30 év után is léteznek, hogy az 1993-as Chemical Beats című felvételük a big beat úttörője is volt. A testvérek óriási hatást gyakoroltak a kilencvenes és a kétezres évek világára, a Vanília égbolttól a 2003-as Charlie angyalain át a Hannah, a gyilkos természet című filmekig tucatnyi moziban hallhattuk őket, a duó tehát afféle korfestő zenekar is egyben.

A legtöbb, amit a For That Beautiful Feelingről elmondhatunk, az az, hogy némi áttétellel emlékeztet minket a zenekarnak a filmekre, reklámokra és a korszak attitűdjére gyakorolt hatására, ami ma már egyfelől felfoghatatlan, és hát van ebben valami sóvárgás is az okostelefon előtti korszak iránt.

Partik népe

Felfoghatatlan a kor, amikor az illegális partikon a balkáni háborúból érkezett ketrecharcosokra lehetett fogadni, és az egyik szervező egy médiacsoport milliárdos társtulajdonosa volt. Ez az a kor, amikor nemcsak a kóla, de az olaj is szőke volt, talán igaz sem volt, de az majdnem biztos, hogy Budapest menő partijain hallhattunk Chemical Brotherst.

Nemrég a duó egyik tagja, Tom Rowlands azt nyilatkozta a Varietynek, hogy csak a zenéjük érdekli az embereket, de ők maguk valójában nem érdekesek, és ez sokat elárul a formációról és a zenei környezetről. Valójában kit érdekel, hogy kik csavargatják a gombokat a DJ-pult mögött? Nyilván senkit. Mert mindez talán közelebb áll a szolgáltató szektorhoz, mint a művészethez? Fene se tudja. És ugyan ki kíváncsi arra, hogy mondjuk egy padlásteret kiszintező kisiparos mikor borítja be gipszkartonnal egyszer, és mikor kétszer a falat...

Ezt kívánja kompenzálni a Paused in Cosmic Reflection című, a duó munkásságát bemutató retrospektív könyv is, ami október végén jelenik meg a White Rabbit kiadónál. A kötet megszólaltat olyan barátokat is, mint Noel Gallagher, Aurora, Beck és Michel Gondry. Talán a könyvvel olvasva nagyobbat üt a For That Beautiful Feeling, amelyen ezúttal jórészt elmaradtak a vendégénekesek, akik úgymond arcot adtak volna a műsornak. Viszont Beck a 2015-ös Wide Open után ismét tiszteletlét teszi, ezúttal a Skipping Like A Stone című dalban.

Talán ez a kimondottan pop zsánerű felvétel a lemez magaslati pontja. És persze itt van az Intro című felütés is, benne a francia pszicho-pop énekesnő, Halo Maud eltorzított, beszemplingelt vokáljával, de ez csak afféle díszítő ornamentika. A tesók innovatív módon nyúltak hozzá a kilencvenes évek második felének és a kétezres évek elejének zenei világához.

Vissza a kilencvenes évekbe!

A nosztalgiafutam olyan jól sikerült, hogy a Goodbye olyan lett, mintha Moby írta volna, míg a már említett Intróban van némi Daft Punk hatás is. De persze jócskán vannak itt önreflexív motívumok is, a The Weight basszusvonala például a dicsőséges Block Rockin' Beats-re emlékeztet.

Ed Simons és Tom Rowlands már az ötvenes éveikben járnak, több harminc éve jelent meg debütáló kislemezük, a Song to the Siren, nyilván nem ők lesznek a 2023-as év nagy innovátorai, ugyanakkor a For That Beautiful Feeling ügyesen összerakott, filmszerű, pszichedelikus atmoszférával teli pumpálós big beat album.

Ki fogja cipelni a súlyt? Ki viseli a felelősséget? – teszik fel a kérdést a The Weight című dalukban. Szerencsére az ő felelősségük csak odáig terjed, hogy táncoljunk, és ezzel nem is lesz gond.

Chemical Brothers: For That Beautiful Feeling.

Virgin /EMI

47 perc 11 szám