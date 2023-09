A karanténba zárt szerető tartja az utolsó diszkót

A Black Bartok The Last Disco című albumán egy fekete, özönvíz előtti villanykapcsolót látunk, azon a zenekar neve, körülötte matricák, fekete, fehér, piros színekben. Ezt a villanykapcsolót, amely a zenekar próbatermében található, most jelképesen lekapcsolják, mert a formáció második albuma egyben a búcsúzás gesztusa is,

Minda Endre és Pogár László zenekara ezzel elköszön a közönségétől.

Illetve a tényleges búcsú 2023. október 6-án és október 7-én lesz az A38 hajón. A 7-i fellépésre már elfogytak a jegyek, a 6-i utolsó diszkóra még van néhány belépő. Szóval ez egyszerre szomorú dolog, és egyben vidám is, hiszen itt van négy év után az új album, hurrá, viszont szomorú, hogy egy ilyen minőségű formációt hosszú távon nem bírt el a pesti éjszaka.





Diszkóbaleset

A Black Bartók ugyanis az egyik legjobb magyar indie-pop zenekar volt (igen használjuk csak bátran a múlt időt, legfeljebb valamikor majd újra összeállnak), határozott víziókkal, remek kiállással, arculattal, életerős színpadi jelenléttel, ami ezen túl van, az nem is tartozik rájuk.

Itthon van két karakteres indie-pop zsáner, az egyik a táncdalfesztiválos eredővel rendelkező, szégyellős bölcsész beat, és ott van a zsöllyés, kuplés, hintalovas, bulgakovos, giccsbe hajló sanzonpop. De az, ami üdítően cool, ami a honi keskeny nyomtávú rock and roll helyett a Trans Europe Express szolgáltatásait kínálja, és áramvonalas, mint amilyen a Krafwerk volt 1977-ben, nos, az sosem tudna egy sportcsarnokban telt házat összehozni.

Fekete élmény

Ezzel a trenddel az ún. nullás években indult inde-pop hullám előadói, az Amber Smith, a Hangmás, az EZ-Basic, és a Moog is tisztában voltak – ahogyan a Black Bartók is az indulásukkor, a 2010-es évek közepén. Nem baj, itt vannak helyettük azok, akikre elővételben elfogynak a Budapest Parkban a jegyek, ezek mi vagyunk, a szabadság vándorai, ilyenre sikerült a haza, vagy amit akartok.

A Black Bartók nem tehetett mást, méltósággal abbahagyta, megmutatva, hogy lehet olyan zenét csinálni, amitől jobb hely lett Magyarország, amire valóban büszkék lehetünk. A The Last Discóban az a jó, hogy benne van minden, amitől izgalmas a rock and roll, tele van meglepetésekkel, váratlan alakításokkal, és olyan referenciákkal, amelyekre itthon nem különösebben szokás hivatkozni.

Van itt Black Rebel Motorcycle Club, Interpol, Muse, Kills, Editors, és még sokan mások, ugyanakkor a Black Bartóknak saját hangja van, izgalmasan ér össze a dark-rock, az indie és a szinti-pop, hogy aztán egy nyers, zsigeri, kissé blues-os, elektrós vibrálású anyag legyen a végeredmény, egy apokaliptikus diszkó, amelyben van spagettiwestern, surf-rock is, gazdag zenei szókincs, választékos megfogalmazás.

A Black Bartók nem szeret hosszan búcsúzkodni, maga az album harminc perc sincs, még sincs hiányérzetünk, kompakt az egész, és jól döntött a zenekar, hogy nem tette fel a VHK-feldolgozásukat (Hello, mindenség!).





Bartók Rádió

A bemutatkozó album, a 2019-es Live At Artemovszk 38 hangzása nyersebb, masszívabb volt, a The Last Discón már szinte a Hangmást idézi a szenzációs Lockdown Lover, a diszkós dobjával, harmóniagazdagságával, ami a végén kap egy Jean-Michel Jarre-féle gellert. Hasonlóan összetett a Garbage Baby is, itt részben spagettiwesternes, részben elektrós, Muse-ra emlékeztető hatást is felfedezhetünk. A dalok egy része a Covid-járvány idején készült, a zenekar tagjai néha csak párosával jártak le a próbahelyükre, a többiek mailen küldték át az otthon rögzített sávjaikat, a dalok pedig a stúdiózáskor nyerték el végleges formájukat.

Utolsó esély

Az album egy kvázi best of, de mindent visz a már említett Lockdown Lover, az Old Cold and Bad, a címadó The Last Disco, és a Garbage Baby, de egy rockdiszkós szettben a teljes 28 percet végigjátszhatjuk. És a dolog így kerek egész: a zenekar első albumát az A38 hajón rögzítették, és itt lesz a legutolsó fellépésük is, október 7-én. A vinyllemez tasakjában egy ajándék karszalagot is elrejtettek, The Last Disco felirattal, így ha akarjuk, magunknak is rendezhetünk egy utolsó diszkót. Lemez van hozzá.

Black Bartók: The Last Disco

Draze Records

7 szám 28 perc