Vannak családi problémák, amelyeket jelzőrakétákkal kell megvilágítani

A pásztoridillnek sem utolsó lemezborítón egy fiú játékrepülővel a kezében szalad a gyerekkor hímes mezején. James Blunt pedig felteszi a kérdést: kik voltunk, és erre meg is adja a választ a Who We Used to Be című új albumán. Ő például többek között az a fiú, aki Nagy-Britannia egyik legfiatalabb pilótanövendékeként, mindössze tizenhat évesen megszerezte a magánpilóta engedélyét. Felkapcsoltam a lámpákat, és felküldtem egy jelzőrakétát – énekli a Saving a Life című új dalában.

A jelzőrakéta az új albuma, amely a négy évvel ezelőtti Once Upon a Mindot követi. Persze, minek úgy sietni, amikor még ki sem élvezte saját ünneplését, amit a menedzsmentje a The Stars Beneath My Feet (2004-2021) című válogatásalbuma, és az azt követő 2022-es turnéja köré szervezett...

Ilyenek voltunk

És máris itt lenne a következő nagy ünneplés, ugyanis Blunt jövőre lesz ötven éves, az új albuma és az ezt követő, 2024-es turné is ennek a bűvös számnak az együtthatóira épül. A You're Beautiful előadója más számokban is jó, milliós eladásokkal, letöltésekkel és Grammy-díjakkal büszkélkedhet.

Ötven évvel ezelőtt katonai kórházban született, majd a Brit Hadseregnél szolgált 2002-ig, ahol századosi rangig vitte. Egyesek úgy beszélnek róla, mint nemzeti kincsről, nemzeti intézményről, ami egy monarchiában kifejezetten jól hangzik. Hogy intézmény-e, azt nem tudjuk, mindenesetre van egy faháza a svájci Verbierben, ahol sífelvonót is elneveztek róla, annak tetején pedig éttermet nyitott Carl Fogarty motorversenyzővel és Lawrence Dallaglio rögbi játékossal.

Élet és rajz

Már nem Nagy-Britanniában él, nem is Svájcban, hanem Ibizán. Hogy ez bonyolult lenne? Blunt mindent tisztáz az új lemezével egy időben megjelent életrajzi könyvében, a Loosely Based on a Made-Up Storyban. Hogy mennyire komolyan gondolja az ötvenedik születésnapja körüli felhajtást, azt mi sem bizonyítja jobban, mint a szellemesnek szánt One Brit Wonder címmel megjelent dokufilm is, amely decemberben kerül a mozikba.

Blunt elsőosztályú celeb, feleségével, Sofia Wellesleyvel – aki Wellington nyolcadik hercegének unokája – részt vettek Harry herceg és Meghan Markle esküvőjén. Két fiuk van, a nagyobbik keresztapja Ed Sheeran, keresztanyja pedig Carrie Fisher, az egykori Leila hercegnő volt.

A Blunt új albumán található Dark Thought című dalt a színésznő halálra írta – amikor a Back To Bedlam című debütáló albumán dolgozott, vendég volt a Los Angeles-i házában. A legszebb az egészben, hogy James Blunt nem kamu popsztár, akinek a háttértörténete érdekesebb lenne a lemezeinél.

Persze az élete tele van ellenállhatatlan sztorikkal, hiszen családja katonai múltja 995-ig vezethető vissza... 1999-ben hat hónapig páncélos felderítőként a NATO békefenntartó egységénél szolgált Koszovóban, ő vezette azt a zászlóaljat, amely elsőként vonult be Pristinába. Mégis: leghíresebb dala, a You're Beautiful a sztratoszférában is visszhangzó sikerét és a parádésan meghangszerelt popdalok listás helyezéseit nem a katonai lobbinak köszönheti, hanem az előadói és a dalszerzői kvalitásának.

Katonadolog

A Who We Used to Be szívbemarkolóan érzelmes folkballadákkal és rádióbarát táncdalokkal teli album, némi indie-popos ízfokozóval, és hát kapásból jobb, mint bármelyik Ed Sheeran-album. Ehhez képes a The Timesnak adott interjújában így beszél magáról: Csak egy előkelő kis pöcs vagyok, aki vicces soft-rock zenét csinál. Van humorérzéke, öniróniája, a X-en is rendre cikizi magát és válaszol a troll kommenterkre.

Amikor arról beszélt, hogy az új dalok egy részét Ibizán vette fel, hozzátette, lehet, hogy azért van most annyi dance jellegű dala, mert egy közeli stúdióban épp David Guetta dolgozott. És kétségtelen, a Cold Shoulder alján kis italo disco vibrálást is hallunk, de a lemez fő vivőanyaga a Beside You.

Újrahasznosítás

A legjobb felvétel ugyanakkor az albumot nyitó Saving A Life, amely remekül emeli meg az ibizai balearic beat zsánert. És itt érhető tetten a lemez titka: az ibizás italo-discós hangmintáknak szinte észrevétlen a bedolgozása, újrahasznosítása, miközben az albumon komoly témákat feszeget többek között az apaságról, a veszteség feldolgozásáról, a párkapcsolati anomáliákról. Néha érzékenyen, pontosan, máskor szívből jövő közhelyekkel.

Mégis: a Who We Used to Be hatékony, slágerekkel teli soul-pop album, és ha nem is válaszol arra a kérdésre, hogy kik voltunk, arra remek tippeket ad, hogy mire tudunk táncolni, vagy éppen sírni.

James Blunt: Who We Used to Be

Universal / Atlantic

31 perc 10 szám

10/7