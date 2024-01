Tört arannyal teli Gucci táskák és Covid-oltástól megduzzadt herék

Még mindig királynő vagyok, a Chanel táskák még mindig lengenek – mondja Nicki Minaj Barbie Dangerous című rap hadüzenetében, és a szakma íratlan szabályai szerint beszól mindenkinek, aki kétségbe vonná a jogát az uralkodáshoz.

De nézzük, mit hozott ezekben a bizonyos Chanel táskákban? Nos, a Pink Friday 2 című új albumát, amely a 2018-as, önmagát megkoronázó Queent követi. A Pink Friday 2 természetesen folytatása a művésznő 2010-es Pink Friday-ének. Ha valami második rész, az biztosra akar menni, ráül a brandértékű sikerre, de arról is árulkodik, hogy az alkotó nem bízott teljesen magában. És van némi feszültség is abban, hogy azt mondja Minaj a konkurenciáról: nem veszélyeztetnek a gyenge ribancok, mégis a legsikeresebb albumának címe mögé bújik.

Ha jön a péntek

A Pink Friday című lemezzel 13 éve Minaj azonnal az első ligába került, és sikerült is tartania a pozícióját, miközben anya lett, és elvesztette édesapját. Persze ettől még megy a kötelező rongyrázás, a dalokban a művésznő annyi luxusmárkát sorol fel, mint Bret Easton Ellis az összes regényében, szóval egyszerre szeretne utat mutatni a csajsziknak, de közben a lemez nem más, mint egy éves vagyonnyilatkozat.

A nyitó dal, az Are You Gone Already Billie Eilish 2018-as When the party's overjének mintájával indul, de a 41 éves művésznő nem Ellis korosztályát szólítja meg, a dalban elsiratja édesapját, akinek nem volt lehetősége megismerni az unokáját, mert halálos közlekedési balesetet szenvedett.

Nőerőmű

Az album tehát érett, felnőtt munka, talán a hetven percével hosszabb is a kelleténél, de Minaj ügyesen hozza a tőle már megszokott karaktereket, identitásokat, talán csak a létszám feletti hangminta lehet zavaró. Könnyen felismerhető a Red Ruby Da Sleeze-ben a Lumidee Never Leave You (Uh Oooh, Uh Oooh) című 2003-as slágere, de a Pink Friday Girlsbe pimaszul ott fodrozódik Cyndi Lauper klasszikus diszkóslágere, a Girls Just Want to Have Fun. Hosszan sorolhatnánk még a mintákat, ami kevésbé szerencsés attól az előadótól, aki énképe szerint a rap királynője. Persze a szemplingezés kötelező egészségügyi gyakorlat a hiphopban, no de ennyi?

Junior Senior partyanimal slágerét, a Move Your Feetet is viszonthallhatjuk Minaj Everybodyjában, és csak azt kérdezzük: a producerei miért nem dolgozták el jobban a könnyen beazonosítható mintákat? Miért nem rakott össze a csapata saját alapokat, hiszen egy békásmegyeri panelban is fel lehet rakni jogdíjmenetes mintákból korrekt vázlatokat. Miért kell Minajnak ennyire biztosra mennie a rádióslágerek inzertálásával?

Legalább ilyen könnyen észrevesszük azt az ellentmondást is, amely szerint a hiphopban olyan pasikról kell lökni a szöveget, akik nem a családbarát Maltipoo kutyusokkal mennek sétálni, hanem aranyláncra kötött tigrisekkel, miközben Minaj nyakig merült az anyaságban és a gyászban. Nemrég bejelentette a visszavonulását, hogy a gyereknevelésre koncentráljon, aztán gyorsan vissza is vonta, mert rájött, hogy hiányzik neki a piros macskakosztümös dressze.

Státuszkutatás

Az albumot szívesen játsszák a rádiós DJ-k, hiszen minden ki van dekázva, hiába vannak meditatív betétek, az egész könnyen átcsúszik a kortárs mainstream rap zenébe. És persze a cél az, hogy Minaj megőrizze úgynevezett kereskedelmi vonzerejét és státuszát a női rapperek között. Minden albuma platina volt, ráadásul közéleti influenszer is lett. 2021-ben arról tweetelt, hogy nem oltatja be magát Covid ellen, mert egy ismerősének, miután megkapta az oltást, megduzzadtak a heréi. Persze jobb, ha inkább rappel, az tényleg megy neki. És a legutóbbi albuma óta is sokat változott a világ, a TikTok lett például az egyik legfontosabb médium.

És igen, minden rap-iparági szakértő tudja, hogy bármelyik pillanatban előállhat egy mixtape-pel egy 16 éves lány, aki mire elnyalja a McFreeze-ét, milliárdos letöltést produkál, szóval biztosra kell menni. A Pink Friday 2 a női rap-diskurzus fontos albuma, egyfelől korrekt nosztalgiabányászat a 2010-es évek elejéről, másfelől vérprofi munka, amely megmutatja, milyen az, amikor a siker mértékegysége nem az egységnyi kreativitás, hanem a törtarannyal teli Gucci táska.

Nicki Minaj: Pink Friday 2 / Republic Records

70 perc, 22 szám

10/ 6