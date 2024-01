Megjelent Justin Timblerlake legújabb dala

Azt nem mondhatjuk, hogy a sztár csak ül marylandi villájában, és nem csinál semmit, hiszen tavaly került a mozikba a Hidegvér című filmje, szinkronhang volt a Trollok: Együtt a banda produkcióban. Valójában zeneileg sem pihent, 2023 őszén újra összeálltak az NSYNC-kel, majd kiadták a Better Place című dalukat, és Las Vegasban is adott koncertet.

Ez mind örvendetes, ám producerével, Timbalanddel már jó ideje ígérik Justin Timberlake új albumát, de eddig erről semmi érdemleges nem látott napvilágot.

Egészen január 19-ig, amikor is a 42 éves sztár a szülővárosában, Memphisben adott koncertet. Már maga a fellépés ténye is kuriózum volt, mert ahogyan a One Night Only cím jelezte is, a show-t egyszeri alkalommal lehetett megnézni.

Hozott is ajándékot, meg nem is?

Ahogyan azt a Variety is megírta, mielőtt kinyitották volna a helyszín – az Orpheum Theater – kapuit, Timberlake feltöltött egy 30 másodperces beharangozót a közösségi oldalaira, amin egyébként nem ő énekel, hanem barátja, Benicio del Toro beszél.

A 24 órán elérhető történetében egy másik furcsaság is felfedezhető. Kis cédulákat tesz az asztalra: az elsőn egy dátum van (01. 27.), a másodikon Dakota Johnson neve, a harmadikon csak ennyi: én (me). Nos, a jelek alighanem a Jimmy FallonShow-ra utalnak, de ez majd kiderül.

Talán valóban lesz album is

Justin Timberlake kétségkívül ért a figyelem fenntartásához, de azért a zenében is adott valamit azoknak, a kik ott voltak az Orpheumban.

Mégpedig az új album – Everything I Thought It Was – első kislemezét, a Selfisht. Ezt teljes terjedelmében élvezhette a közönség, míg az All I Need Is My Moment című dalból csak egy rövid részletet kaptak.

Just Timberlake sings “Selfish” LIVE for the first time. pic.twitter.com/gS54uHL24Q — Shannon Sweeney (@ShannonBSweeney) January 20, 2024

A koncerten részt vett Chris Kirkpatrick is az NSYNC-ből, de a legfontosabb néző mégis Justin édesanyja volt, akinek január 20-i születésnapja apropóján minden rajongó együtt énekelte kedvencével a Happy Birthdayt.