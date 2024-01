Az idegenek a tévé képernyőjén át másznak az agyunkba

Amikor a Ponyvaregény egyik jelenetében Jules (Samuel L. Jackson) és Vincent Vega (John Travolta) vizitel az albérletező srácoknál, Jules megkéri a „tépett hajút”, mesélje el, hogy hová dugták az árut. Az eredetiben Flock of Seagullsnek nevezi, ami utalás az A Flock of Seagulls zenekar énekesének, Mike Score-nak a hülye frizurájára.

A „tépett hajút” gyorsan kivégzi Jules, és majdnem ilyen gyorsan ért véget a liverpooli szinti-rock banda karrierje is. Pedig az 1982-es bemutatkozó albumuk a new wave-es poszt-punk zsáner egyik legjobban sikerült mutatványa. És most megjelent az album remasztizált, úgynevezett „transparent orange vinyl” formátumban, azaz átlátszó, narancsos korongon, hogy a helyükre kerüljenek a dolgok.

Sirálysziget

A lemez része a magyar popkultúrának is, a Magyar Televízió 1985-ben több reklámszpotban is népszerűsítette a Planetárium Lézerszínházát, és ehhez az A Flock of Seagulls Messages és az I Ran dalait használta fel, és még az sem biztos, hogy fizettek érte jogdíjat. Ha a reklámok könyörtelenül erős rotációjára gondolunk, talán azt is kijelenthetjük, hogy bizonyos fénytörésben az A Flock of Seagulls volt a legnépszerűbb brit újhullámos banda Magyarországon,

kár, hogy erről senki nem tudott.

Igen, a magyar popnak vannak különös rejtekútjai, például az United Balls Pogo In Togo című ska ritmikájú klipjét elég volt csak egyszer leadnia Juhász Elődnek a Zenebutikban, hogy aztán a Neoton átdolgozásában felkerüljön a Top Hits '83 című válogatásra, közvetlenül a Sandokan főcímdala mellé.

Az ész a fontos, nem a haj

Az A Flock of Seagulls sokak számára afféle ahaélmény, hogy tényleg, ismerős az a néhány taktus a napfényes nyolcvanas évek közepéről. Miközben a zenekar megérdemli, hogy elidőzzünk a bemutatkozó albumuknál, ami annyira proto new wave, annyira a kor hangja, hogy bizonyára feltűnik majd egy netflixes krimi főcímében is.

Az 1982 áprilisában megjelent lemezen hallhatunk öt zseniális new wave felvételt (Modern Love Is Automatic, Messages, I Ran, Space Age Love Song, You Can Run), és fel is soroltuk a teljes A oldalt. A B oldal erőssége a kislemezsláger Telecommunication, illetve a D.N.A. című instrumentális dal, utóbbiért 1983-ban Grammy-díjat kaptak. A D.N.A. majdnem olyan önmagán túlmutató, emblematikus megszólalás, mint a New Order Blue Monday című ikonikus felvétele.

A hiperaktív new wave feszültségét is magában hordozó dalok Paul Reynolds futurisztikus, lüktető gitárjátékára épülnek, és igen, van abban valami előremutató, ahogy a szintetizátor és a gitár soundja erősíti egymást. Ma is bámulatosak ezek a stúdiómanőverek, és mintegy előlegezik Edge játékát is, amit az Uchtung Baby című albumon hallunk kiteljesedni, közel tíz évvel az A Flock of Seagulls debütálása után.

Már csak ezért is elég unalmas az énekes, Mike Score haján poénkodni, hiszen a nyolcvanas évek elején a szcéna legalább annyit kísérletezett a frizurákkal, mint a gitáreffektekkel. Robert Smith boglyahajáról, a Visage-féle béna frizuráról vagy a Duran Duran és a Kajagoogoo tagjainak hajkölteményeiről nem is beszélve.

Idegenek az éjszakában

És az is mellékes, hogy az albumnak van egy blöffnek tűnő koncepciója, amely szerint eljön egy idegen faj inváziója, amit a tévé képernyőjén keresztül hajtanak végre.

Ez persze majdnem olyan béna, mint az énekes frizurája,

de semmi dolgunk ezzel. A Sirályok nem egyslágeres csodák, már csak azért sem, mert a bemutatkozó lemez tele van ellenállhatatlanul nagy rádióslágerekkel, és még a második, 1983-as Listen című albumuk is hellyel-közzel tartja a színvonalat. Az A Flock of Seagulls egyáltalán nem one-hit wonder zenekar, inkább arról van szó, hogy túl gyorsan lőtték el a patronjaikat, és gyorsan kiégtek. Elvitte őket a nyolcvanas évek forgószele, a Live Aid után tejesen átalakuló popszcéna.

Üzenet a jövőből

Az album top 10-es volt az Egyesült Államokban, Phil Spector, a legendás producer fenomenálisnak nevezte, dicsérve különleges hangzását. A Messages című dalukban arról énekelnek, hogy az óra mutatói nem tudják megállítani az időt – viszont A Flock of Seagulls bemutatkozó albuma igen. Egészen pontosan 41 percig.

A Flock of Seagulls: A Flock of Seagulls

Jive Records

11 szám 41 perc

10/8