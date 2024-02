Szemtanúja volt, ahogy testvére életét veszítette egy sziklaomlásban

„Száműzzél most minden egyéb gondolatot. Hagyd, hogy környezeted, a világ semmivé váljék. Legjobb, ha becsukod az ajtót” – olvashatjuk Italo Calvino Ha egy téli éjszakán egy utazó című regényének első oldalán. De mi köze van ennek a The Coral egykori gitárosához, Bill Ryder-Joneshoz?

Nos, a Royal Liverpool Philharmonic közreműködésével készült If című, 2011-es bemutatkozó szólólemeze egy képzeletbeli filmzenealbum volt, amit Calvino kulcsregénye ihletett. Amikor Ryder-Jones Iechyd Da című új albumát hallgatjuk, akkor sem kell mást tennünk, mint hagyni, hogy a világ semmivé váljék. Már csak azért is, mert a szelíd szellemességgel elkészített kamara-pop album a végén úgyis összeáll egy képpé.

Ha egy téli éjszakán egy zenész

Ahogy beköszön Calvino a Ha egy téli éjszakán egy utazóban, és ellát mindenféle tanáccsal, úgy köszön be Ryder-Jones is, hiszen már maga a lemez címe is üdvözlés. A Iechyd Da walesi nyelven annyit tesz: Jó egészséget! Ezt felfoghatnánk ironikusan, hiszen az album egyben a mentális betegségek térképe, de higgyünk az optimizmusban, a reményben, még ha a lemez a remény igen sajátos változata is.

Higgyünk a csodákban, ahogy a Ryder-Jones is.

A Iechyd Da akusztikus esztétikája percek alatt elvarázsolja a hallgatóját, a legreményteljesebb dolog, amit a The Coral egykori társalapító gitárosa valaha is csinált, miközben minden pátosz, derű és dagályos vonós hangszerelés mögött ott van a napsütötte melankólia is.

Erőt, egészséget!

Neki sem volt könnyű, gyerekkorában szemtanúja volt annak, hogy idősebb testvére életét veszítette egy sziklaomlásban. Ryder-Jones a 2015-ös, szívszorítóan szép Daniel című dalában énekelte meg a tragédiát (Daniel az óceánhoz tartozik / Egy csepp az óceánban... Egy, a millió tragédia közül). Ezt a veszteséget máig nem tudta feldolgozni, ahogy a tüneményes, vintage-pop The Coral sikereit sem.

A depressziója és a pánikrohamai miatt akkor hagyta ott zenekarát, amikor az öt top 10-es albummal és a Mercury-jelöléssel abszolút a csúcson volt. Ryder-Jonest inkább nyomasztotta, mintsem motiválta a siker, jobban érdekelték a vonós hangszerelés lehetőségei, mint a tévés show-kban való szereplések, így aztán a magányos alkotói létet választotta.

Nem viccelt, a Wirral-félszigeten, West Kirbyben él, távol a világ zajától, bevackolta magát a Yawn névre keresztelt stúdiójába. Persze nem kell sajnálni, közreműködött például a The Last Shadow Puppets Gas Dance című dalában, az Arctic Monkeys Fireside című felvételén, de dolgozott együtt Alex Turnerrel és Graham Coxonnal is. A Iechyd Da világát nem a nosztalgia kísérti, hanem a szembenézés a múlttal, a volt kapcsolatokkal, az elrontott mondatokkal, azzal, hogy egy viszony kifáradhat, és magától is megszűnhet. „Egy nap csak úgy elsüllyedt valami tengerbe" – énekli a Cristinha című dalban.

A szerelmet választani

A Iechyd Da felvételeit közvetlenség, meghittség és intimitás jellemzi, miközben a dalokban épp úgy ott van a Pulp pátosza, ahogy a hatvanas évek táncdalainak édes melankóliája is. Az I Know That It's Like This (Baby) című számban kivehető egy hangminta a brazil Gal Costa 1969-es kislemezéről, a Babyből. Mégsem szomorú a történet vége, a Thankfully for Anthony című dalban ott a remény csillogása is: Még mindig elveszett vagyok, de ismerem a szerelmet, és ismerem a veszteséget, mégis a szerelmet választottam. A lemez tizenhárom dala grandiózus, filmszerű, mégis intim, miközben tele van lelkesítő refrénekkel és gyerekkórusokkal.

Normális légy, ne popsztár!

Jellemző, ahogy Ryder-Jones a diymag.com-nak nyilatkozott a gyerekkórusról. Szerinte a felvétel nem különösebben érdekelte kiskamaszokat, mégis gyönyörűen énekeltek, és még az ragadt meg benne, hogy az egyik gyereken Pókembert ábrázoló pulóver volt.

Ryder-Jones remekül kamatoztatja produceri tapasztalatát az albumon, bravúrosan hozza közös nevezőre a kamara-popot a Motown világával, Phil Spector-visszhangokkal, az ünnepélyes táncdalokkal. Itt nincs közélet, nincsenek egzisztenciális közelharcok, csak a normalitás utáni vágy. Talán erre utalhat a cím, a jó egészséget kívánó köszöntés is.

Bill Ryder-Jones: Iechyd Da

Domino

49 perc 13 szám

10/8