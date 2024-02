Visszatért és sokkolt a fiatal TikTok-sztár

Új dallal jelentkezett JXDN, azaz Jaden Hossler, a Z generáció körében népszerű előadó. A When the Music Stops a fiatal zenész második nagylemezének előfutára.

A TikTokon 9,1 millió követővel rendelkező srác 2020 óta megállás nélkül adja ki dalait. A Blink-182 dobosa, Travis Barker rögtön az első single-je után szerződtette saját kiadójához, a DTA Recordshoz, így a fiú már karrierje elején lehetőséget kapott a fejlődésre. Amellett, hogy debütalbumán rögtön egy Machine Gun Kelly feattel nyitott, a rap és pop-punk szcénában is aktívan jelen lévő MGK turnéjának több állomásán melegítette be a közönséget.

A friss anyag, a When the Music Stops akusztikus alkotás, súlyos mondanivalóval. Hossler mindig is nyíltan beszélt a mentális egészségével kapcsolatos problémáiról, két öngyilkossági kísérletéről, amik zenei karrierjének kezdetéhez vezették, valamint drogproblémájáról, és rövidebb elvonókúráiról is. Ezek a meghatározó élmények inspirálták az új single-t is.

A megjelenés dátuma nem véletlen, 2024. 02. 08. az előadó 23. születésnapja, ami fontos fordulópont számára, hiszen nehéz életszakaszból lábalt ki.

Életem zenéje végre újra szólni kezdett, és alig várom, hogy mindenkinek megmutathassam, hogyan is szól

– fogalmazott a fiatal tehetség.

Hossler nyárra kitűzött albuma is a DTA Records gondozásában érkezik majd, az énekes művészi döntéseiben pedig továbbra is Travis Barker teljes támogatását élvezi. Az új track producerei maga Barker és Brian Lee voltak –

utóbbi olyan előadók dalainak készítésében vett részt korábban, mint Lady Gaga, Post Malone és Camilla Cabello.

TikTokon is tarol

Jaden Hossler neve már 2019-ben ismerősen csenghetett a TikTok-felhasználóknak, hiszen a srác hódított a platformon, elképesztő gyorsasággal nőtt a követőbázisa. 2020-ban a fókusz zenei karrierjére helyeződött, Hossler kiadta első dalát, a Comatose-t.

Második single-je, az Angels & Demonds hatalmas siker volt, jelenleg több mint 183 millió streammel rendelkezik. Nem sokkal ezután megérkezett So What című dala, az év legsikeresebb fiatal influenszerei mellett Machine Gun Kelly és Travis Barker is cameózott az anyagban. Végül jött Nessa Barrettel közös dala, a La di die, ami álomkollabnak számított a rajongók körében.

Hossler nem húzta sokáig az első nagylemezt sem, 2021 júliusában ledobta debütalbumát, a Tell Me About Tomorow-t, ami a Gen Z legnagyobb poppunk megjelenése volt olyan featekkel, mint Machine Gun Kelly és Iann Dior.

JXDN zenei aktivitását 2022-ben erősen meghatározta legjobb barátjának halála, amit túladagolás okozott, alig pár héttel később egy neki dedikált dupla single látott napvilágot, amit aztán a Sober című track követett. Számos feat és single után tavaly szeptemberben kiadta Chrome Hearted című dalát, és egyúttal bejelentette, hogy a jövőben saját nevén adja ki a dalokat, valamint arról is beszélt, hogy a pop-punk után átnyergel a popzenére.