Jön Dua Lipa új albuma

Dua Lipa kész a megújulásra, maga mögött hagyja a Future Nostalgia erát. Érkezőben a harmadik nagylemez Radical Optimism címmel. Az album május 3-án jelenik meg, és tizenegy dalt tartalmaz, amelyek között ott a Houdini és a nemrégiben megjelent single, a Training Season is.

Az énekesnő önfelfedezése által ihletett Radical Optimism egy olyan anyag, amelyben értelmet nyer a tiszta öröm és boldogság megélése azokban a helyzetekben is, amelyeket korábban lehetetlennek tűnt elfogadni azokat.

Az énekesnő szülővárosa, London energiájával átitatott albumban testet ölt az 1990-es évek brit popjának nyers, őszinte, magabiztos és szabad mivolta. A lemez álomszerű popvilágba repíti hallgatóját.

Pár évvel ezelőtt egy barátom megismertetett a radikális optimizmus kifejezéssel. Ez egy olyan fogalom, ami visszhangra talált bennem, és egyre kíváncsibb lettem, ahogy elkezdtem játszani vele, és beemelni az életembe. Megdöbbentett – az ötlet, hogy kecsesen is keresztülmehetsz a káoszon, és az érzés, hogy bármilyen vihart átvészelhetsz. Ezzel egy időben azon kaptam magam, hogy teljesen beleástam magam a pszichedélia, a trip hop és a britpop zenetörténetébe. Ez a korszak mindig is annyira magabiztosan optimistának tűnt számomra, és ez a típusú őszinteség és hozzáállás egy olyan érzés, amit belevittem a stúdiófelvételekbe

– idézi a sajtóközlemény Lipa szavait.

Az új projekten a szupersztár olyan fő munkatárssakkal dolgozott együtt, mint Caroline Ailin („New Rules” társszerzője), Danny L. Harle (Skrillex, PinkPantheress és Charli XCX társszerzője), Tobias Jesso Jr. (Adele, Harry Styles és Miley Cyrus társszerzője is) és Kevin Parker(azaz a Tame Impala alapítójával).

A hónap elején Dua Lipa a Training Season előadásával nyitotta meg a BRIT Awards díjátadót, majd átvette a hetedik BRIT-díjat a legjobb popelőadás kategóriában. Idén megnyitotta a Grammy-díjátadót is, ahol a Training Season, a Dance The Night és a Houdini egyvelegét adta elő.

Dua Lipa a közelmúltban lett az első női előadó, akinek négy dala egyenként több mint kétmilliárd streamet ért el a Spotify-on (One Kiss, Don't Start Now, New Rules és Levitating).

Az album dallistája pedig: