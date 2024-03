Ismét Magyarországon koncertezik a finn szörnymetálzenekar

Ismét Budapesten lép fel a Lordi. A világhírű finn szörnymetál csapat legfrissebb, Screem Writers Guild című lemezét március 23-án mutatja be a Barba Negrában.

A Lordi nevét tizennyolc éve egész Európában megismerték, miután a csapat Athénban Hard Rock Hallelujah című dalával megnyerte a 2006-os Eurovíziós Dalfesztivált – számolt be az MTI.

Mr. Lordi, azaz Tomi Putaansuu nemrég egy interjúban elmondta: bár hosszú évekig nagyon zavarta, hogy időről időre erről az egy versenyről kérdezik, mostanra megbékélt ezzel.

Oké, igazából büszke vagyok arra, hogy mi is része vagyunk az Eurovízió történelmének, és fordítva. Akárhogy is nézem, a zenekar ismertsége sokkal kisebb lenne e nélkül az egy tv-szereplés nélkül. Abszolút nem bántam meg, hiszen semmi rosszat nem tudok elmondani az Eurovízióról. A problémát csak az okozta, hogy hosszú éveken át rengeteg olyan emberrel, újságíróval találkoztunk, aki szinte semmit sem tudott rólunk, leszámítva ezt az egy szereplést

– fogalmazott a frontember.

A zenekar – Mr. Lordi (ének), Kone (gitár), Hiisi (basszusgitár), Hella (billentyűs hangszerek) és Mana (dob) – 1996-ban alakult, a bemutatkozó, 2002-es Get Heavy című album 66 ezer példányban kelt el csak Finnországban.

A 2006-os The Arockalypse az eurovíziós sikerre építve már 350 ezer példányban fogyott, Németországban is aranylemez lett, 2007-ben a zenekar eljutott Japánba és az Egyesült Államokba is.

Mr. Lordi szülővárosában, a lappföldi Rovaniemiben teret neveztek el a zenekarról. 2008-ban Mr. Lordi egy másik régi álma is teljesült, amikor elkészült a banda saját horrorfilmje Dark Floors címmel. A 4,3 millió dolláros költségvetésű mozi Finnország egyik legnagyobb filmes produkcióinak egyike volt.

A Lordi már ötször járt Budapesten: 2009-ben és 2010-ben a Petőfi Csarnokban, 2013-ban, 2016-ban és 2018-ban szintén az idei helyszínen, a Barba Negrában volt a koncert.

A március 23-i fellépésen az előzenekar a német–olasz heavy metal csapat, az All For Metal lesz.