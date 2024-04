Szabó Győző és Kálloy Molnár Péter megakadályozná a feltámadást

Húsvéthétfőn jelent meg a Bolyki Brothers legújabb és egyben első hivatalos videoklipje. Ebben az a legérdekesebb, hogy annak ellenére ez az első klip, hogy a testvérek 37 éve muzsikálnak együtt, és több ezer közös koncerten vannak már túl.

Az új klip könnyed, humoros, jó hangulatú, de cseppet sem rövid. Kicsit olyan érzésem van, mintha egy nagyon jó hangú hittantanár elragadtatná magát, és szinte átélné mindazt, amit mond, de neki ez sem elég, azt akarja, hogy te is átéld.

A Bolyki Brothers a legismertebb magyar acapella-formáció, minden tagja tehetséges zenész, ám ezúttal – és mindjárt elsőre – csatlakozott hozzájuk a Sátán és a Sírbolt szerepében Kálloy Molnár Péter és Szabó Győző is.

Kapucnis Sírbolt

A klipet Madarász Isti rendezte, aki a Tündérkert, az Átjáróház és a Hurok rendezője is. A cselekmény egy stúdióban és egy temetőben játszódik. Játszódik? Az eseménysor ugyanis nem túl változatos, igaz, egyáltalán nem bántó. A dal kevésbé jön át nekem, annak ellenére, hogy teljesen profi munka. Az is, ahogyan előadják, és az is, ahogyan a nóta megszólal. A szöveg érthető, a harmóniák nagyon szépen „kiszólnak”, a srácokon látszik a teljes őszinteség, s hogy az egészet nagyon élvezik.

A mű a kereszténység történetének legfontosabb három napját mutatja be – eléggé sajátosan. Amíg ugyanis a Bolyki testvérek hittérítenek, addig Kálloy Molnár Péter a Sátán szerepében, karöltve a Sírboltot alakító Szabó Győzővel, megpróbálja megakadályozni, hogy Jézus feltámadjon. Ez természetesen nem sikerül nekik, így Bolyki Balázs elénekelheti, hogy „Az Úr feltámadt, Jézus él!”

EZT A PILLANATOT PEDIG – MINT A DAL TETŐPONTJÁT – SZŰNNI NEM AKARÓ TAPS FOGADJA.

Lehet, hogy ezt a részt kihagyhatták volna, ez a taps inkább erőltetett, semmint spontán. Ám a lényeg az, hogy az egészet nem kell túlgondolni, ez egy szórakoztató dal profizmussal és hittel fűszerezve.