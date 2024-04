Még sosem dolgoztak együtt, de máris itt a közös dal

Kállay-Saunders András amerikai-magyar énekes, aki az eddig delegált magyar versenyzők közül a második legjobb helyezést érte a 2014-es Eurovíziós Dalfesztiválon. Most egy fiatal afrikai zenésszel karöltve próbálnak betörni a slágerlistákra. Vajon sikerül nekik?

Achref Mekni Tunéziából érkezett és programozóként dolgozik, ám merészebb álmokat is dédelget, civil pálya helyett a rivaldafénybe vágyik. A jelenleg 25 éves énekes nem kevesebbel próbálkozik, mint érvényesülni az amúgy is folyamatosan változó magyar zeneiparban. Be kell látni, jó úton jár, olyan producerekkel és énekesekkel dolgozik együtt, mint Zubi, DubemK és a brit anatu.

Az afrikai muzsikus gyakori fellépője az OpenMic esteknek, ahol random összeállt zenészek improvizálnak, és amely rendezvények nagyon népszerűek a külföldiek körében. Ez a közös jammelés örömén túl arra is jó, hogy folyamatosan fejlessze magát. Saját elmondása szerint a pop és az R'n'b stílus áll hozzá a legközelebb. A Spotifyra első dalát 2021-ben töltötte fel, azóta album nem jelent meg tőle, csupán egydalos kislemezek.

Amerikai-afrikai dallamok

Kállay-Saunders Andrással legújabb dala múlt héten, a Magneoton és a lengyel Warner kiadásában jelent meg. A dalban nem egyedül énekel, hanem a fentebb bemutatott énekessel, akinek művészneve Ashref. Kettejük barátsága a közös zenélés mellett a focipályán is folyamatosan erősödik.

Kállay-Saunders anno a Megasztárban a 4. helyig jutott, a 2014-es Eurovíziós Dalfesztiválon Running című dalával pedig ötödikként végzett. Azóta 2016-ban, 2017-ben, 2019-ben és 2021-ben is énekelt a Dal színpadán. 2023-ban a közel húsz év után visszatérő Sztárbox egyik versenyzője lett, ám az első összecsapás során kiesett.

A srácok angolul énekelnek a Breathing című dalukban, ami persze egyiküknek sem okoz gondot, hiszen Kállay-Saunders New Yorkban született (édesapja is neves zenész, Fernando Saunders), Ashref pedig beszél angolul, franciául, arabul, és tervezi, hogy magyarul is megtanul.

Nincs új a nap alatt

A szövegben szinte semmi olyat nem találni, amit korábban ne írtak volna meg, egy tipikus szerelmes dal, de kellemes, hangulatos, slágeres, divatos, jól szól és a klip is kifejezetten jó, lényegretörő . Nagyon szépek a képek – minden elismerés a stábnak.

Ashref karrierjében valószínűleg ez csak a kezdet, a Spotifyon egész jó elérést tudhat magáénak, weight című száma például átlépte a 2 milliós hallgatottságot, ugyanez a YouTube-on a 3 millió megtekintést, de több dala is 400 ezer lejátszás felett jár. 2023-ban a zenei platform összefoglalója alapján 181 országban hallgatták őt meg és 120,3 ezer órát töltöttek dallamainak hallgatásával. Mekkorára növi ki magát a jövőben? Meglátjuk.