Új dallal jelentkezett a 20 éves Halott Pénz. A Ha bántanak az emberek című szerzeményt Budapesten (a Puskás Arénában) élőben június 8-án, a zenekar jubileumi koncertjén h allhatja a közönség.

Marsalkó Dávidék folyamatosan írják az új dalokat, a jubileum évére is készülnek pár újdonsággal: tavaly néhány napra leköltöztek a Balatonra, hogy új számokat írjanak. Így született meg a most bemutatott Ha bántanak az emberek is.

A Ha bántanak az emberek arra bátorít, hogy mindenki a szívét követve, a céljaiban és önmagában bízva éljen. A fekete-fehér klip valódi emberi pillanatokat mutat be, a gyerekkori önfeledt játéktól a felnőttkor szürke, munkás napjain át az apró, meghitt örömökig. A klipet a FINAL. Productions készítette

− áll a dal sajtóközleményében.