Hihetetlen összegért adták el a Pink Floyd jogait

Több évnyi (félresikerült) próbálkozás után az ikonikus brit rockzenekar, a Pink Floyd megállapodást kötött a Sony Music-kal, és 400 millió dollárért eladta a zenei felvételek és a nevük felhasználásához való jogot − erősítették meg források a Varietynek.

A megállapodás annak ellenére köttetett meg, hogy a zenekar tagjai, különösen a fő dalszerzők Roger Waters és David Gilmour között évtizedekig nézeteltérés volt. A dobos Nick Mason, valamint a billentyűs Richard Wright és az alapító énekes-dalszerző Roger „Syd” Barrett hagyatéka is érintett az ügyben.

A megállapodás a zenei felvételek, valamint a név jogait tartalmazza, de a dalszerzés jogait nem, mivel azok az egyes szerzők tulajdonában vannak.

Míg a zenekari tagok és a Sony képviselői elutasították a kommentárt, illetve nem nyilatkoztak az ügyben, a Financial Times, amely elsőként számolt be az eladásról, tényként írt róla.

A Pink Floyd zenei katalógusa üzleti szempontból az egyik legértékesebb a kortárs zenei életben, olyan klasszikus albumokkal, mint a „Dark Side of the Moon”, a „The Wall”, a „Wish You Were Here”, a „Animals”, a „Meddle”, a „Piper at the Gates of Dawn”, a „More”.

A katalógus már évek óta eladásra várt, 500 millió dolláros kikiáltási árral.

A Sony az elmúlt években egyébként több mint egymilliárd dollárt költött Bruce Springsteen, Bob Dylan és a Queen nem észak-amerikai jogaira (olyan befektetési cégek támogatásával, mint az Eldridge Industries), de hivatalosan soha nem kommentálta az üzleteket.