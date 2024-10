Ez a győzelem tényleg látszik a Holdról

A Coldplay a szerelem intergalaktikus érzését és a felekezetek nélküli humanizmust ajánlja a napokban megjelent új, Moon Music című albumán, amely úgynevezett EcoRecord, azaz 100 százalékban újrahasznosított, 140 grammos műanyag korongokon jelent meg.

A nagy kérdés, hogy a zene is újrahasznosított-e. A válasz: igen. Lehet, hogy a zenekar 25 tonna műanyag gyártását akadályozza meg, és 85 százalékkal csökkenti a gyártási folyamat széndioxid-kibocsájtását kilogrammonként a hagyományos 140 grammos vinylhez képest, de adódik a kérdés: vajon létezik-e a minőségi giccsnek ökológiai lábnyoma, és a fullasztóan negédes dalszövegeknek környezeti terhelése?

Utazás a Holdba

Minden új Coldplay-lemez megjelenése előtt arról fantáziálnak az ortodox rajongók, hogy visszatér a zenekar a gyökerekhez, a Yellow vagy a The Scientist világához, aztán marad a milliárdos letöltések igézetében készített, csillogóan popos slágerek iránya, amit a szuperproducer Max Martin dolgozott ki a zenekarnak.

Marad-e az irány, ami elvezetett a Selena Gomezzel, a BTS-szel való kollaborációkig?

A régi rajongókat kirázza a hideg, ha eszükbe jut a Rihannával közös Princess of China vagy a Beyoncéval előadott Hymn for the Weekend . Ez olyan érzés volt, mint amikor a kollégium punk zenekarának énekese később elvállalta a HÖK elnöki megbízatását. Az album a Music of the Spheres projektjük második része, azaz a zenekar folytatja az űrutazást, amit olyan dalokban örökítettek meg, mint a Moon Music , a Jupiter és az Aeterna .

Tele van a város szerelemmel

Minden műfaj megkísérelte a Holdra szállást a Bowie-féle undergroundtól a space-funkon, a prog-rockon és az űrdiszkón át a metálig, nincs ebben semmi új. Talán abban sem, hogy az egész az angyali new age csillagködében visszhangzik. Az album csillogóan popos ambient utazás, olyan, mintha Balázs Fecó Chopint zongorázna, miközben Chris Martin már az album nyitódalában a Moon Musicban ellát minket a bölcsességeivel.

Találjuk meg a repülés lehetőségét minden tollpihében.

Bízni kell az égiekben és egy szeretettel teli világban.

A második dalban, a feelslikeimfallinginlove című kislemezslágerben azt énekli Martin, hogy úgy érzi, mintha szerelmes lenne. Talán most először.

Ez bizonyára nagyon tetszik Dakota Jonsonnak, Chris Martin párjának, ugyanakkor vajon mit szól ehhez Gwyneth Paltrow, a Coldplay énekesének egykori felesége, gyermekei anyja, a szintén intergalaktikus, vagina illatú gyertya feltalálója. Hogy a dolog igazán bizarr legyen, az All My Love című, Beatles zsánerű zongoraballadának Moses Martin, Gwyneth Paltrow és Chris Martin 18 éves fia a társszerzője, de lányuk, Apple is hallható a lemezen.

Az ambient csillagfürdők mellett ott van a zene egyetemes erejét hirdető We Pray, amely az album leginkább slágergyanús felvétele. A dal nemzetközi vendéglistáján ott a palesztin származású énekesnő, Elyanna, a brit-nigériai rapper, Little Simz, a nigériai énekes, Burna Boy és az argentin énekesnő, Tini.

A Hold világos oldala

A Hold vonzásában készült albumról talán sokaknak a The Dark Side Of The Moon juthat eszébe, és valóban megidézi a zenekar a Pink Floydot, de inkább egy másik albumát, a The Wallt, mégpedig a címadó dalban. Azt mondja Martin, hogy talán csak egy téglának kéne lennem a falban.

Az albumot részben a spanyolországi Tarifában található Punta Paloma stúdióban vették fel. Ez az a Costa Del Sol közelében lévő, hippi turisták által kedvelt város, amelynek egyik partját az Atlanti-óceán, a másikat a Földközi-tenger mossa, és az éles szeműek a kikötőből még Afrika partjait is kivehetik. Nos, maga a Coldplay is egy határhelyzetet foglalt el, ahol minden összeér. Az albumon ott a Maroon5-ot is önvizsgálatra kényszerítő, részint Michael Jackson-hatásokat mutató Good Feelings, de a Brian Eno ihlette fahéj illatú ambient mellett nyilvánvaló az afrobeat hatása is.

Holdfény szonáta

Ha a Backstreet Boystól Taylor Swiftig számos A-listás sztárt gardírozó Max Martin helyett inkább Enót ültették volna a produceri székbe, beljebb lennénk, de az biztosan a Moon Music javára írható, hogy jobb lett tőle a világ, hiszen a korongok olyan újrahasznosított PET palackokból készültek, amelyeket a guatemalai Rio Las Vacas folyóból halásztak ki, megakadályozva ezzel, hogy a műanyag elérjen az Atlanti-óceánig. És ez a győzelem a Holdról is látszik.

Coldplay: Moon Music

Warner

10 szám, 44 perc

10/ 7