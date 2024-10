Lady Gaga visszatért, és kidobta az ősz legfelkavaróbb kisfilmjét

Magyar idő szerint éjjel 2-kor debütált Lady Gaga legújabb klipje, amely a néhány napja megjelent Disease című számhoz készült. A dal az énekesnő hamarosan megjelenő, hetedik önálló lemeze, az eddig csak LG7-nek becézett anyag előfutára, a rajongók azonban már most biztosak benne, hogy az utóbbi időkben inkább színésznőként dolgozó popsztár visszatért a gyökereihez, nevezetesen a 2010-es évek eleji, sötétebb és eklektikusabb stílusához – mind hangzásban, mind látványvilágban.

A Disease videóklipjénél felkavaróbb halloweeni filmet aligha látunk idén, az énekesnő érzései, hangja és játéka annyira nyers és zsigeri, hogy bőven túltesz mindenféle kaszaboláson, vérfagyasztó sikolyon és széttrancsírozott testrészen, sőt még a Joker: Kétszemélyes tébolyon is...

A videóklip a népszerű horror karaktere, Freddy Krueger „megidézésével”, na meg egy autóbalesettel, pontosabban egy gázolással indít – a motívum Gaga személyes kedvence, hiszen több rövidfilmjében (pl. John Wayne vagy 911) is feltűnt már, míg a klip további részei erőteljesen idézik a 2011-es megasláger, a You and I videóját és a bukott angyal képével operáló G.U.Y. című ARTPOP-kisfilm kezdőjeleneteit is.

Csábítja a káosz

„Sokat gondolkodom a saját belső démonaimmal való kapcsolatomról. Sosem volt könnyű szembenéznem azzal, hogy mennyire csábít a káosz és a zűrzavar. Klausztrofóbiás érzésem lesz tőle” – fogalmazott Lady Gaga a videóklipről az Instagramon.

A Disease (betegség – a szerk.) arról szól, hogy szembenézzek ezzel a félelemmel, szembenézzek önmagammal és a belső sötétségemmel, és felismerjem, hogy néha nem tudok győzni vagy elmenekülni önmagam azon részei elől, amelyek megijesztenek. Hogy megpróbálhatok elmenekülni előlük, de attól még a részeim maradnak. Futhatok és futhatok, de végül újra találkozom azzal a részemmel, még ha csak egy pillanatra is.

„Tánc, átváltozás, futás, tisztulás. Újra és újra, önmagammal. Ez az összefonódás végső soron azért szép számomra, mert az enyém, és megtanultam kezelni. Én vagyok a saját szimfóniám karmestere. Minden szereplője vagyok a művészetem és az életem darabjának. Bármilyen ijesztő is a kérdés, a válaszok bennem vannak. Lényeges, elválaszthatatlan részei annak, ami azzá tesz, aki vagyok. Azzal mentem meg magam, hogy folytatom. Én vagyok az egész énem, erős vagyok, és készen állok a kihívásokra. Boldog halloweent!” – zárta az énekesnő a posztot.

A múlt héten debütáló Disease-t pozitív fogadtatásban részesítette a közönség. A régi Gagát idéző dalnak annyira megörültek a fanok, hogy az énekesnő már meg is jegyezte, mennyire izgatott, hogy új anyaggal készülhet a rajongóinak, akik már most imádják, amit hallanak.

„Nagyon régen nem láttam már ilyennek a közösségünket. Köszönöm, hogy ennyi éven át velem tartottatok ezen az úton, és még mindig itt vagytok a zenémért” – írta akkor az Instagramon.

Lady Gaga új albuma 2025 februárjában érkezik.