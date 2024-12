Kendrick Lamar hatodik, GNX című új lemeze afféle győzelmi kör a gladiátor arénában, ahol legutóbb Drake-kel iszapbirkózott, aki szintén a gengszter rap szakmát űzi. Lamar jelenleg a hiphop szindikátus legnagyobb tekintélye,

munkaköri kötelessége, hogy Drake mellett beszóljon Kanye Westnek és Snoop Dognak is.

Ezek az előadók már csak mellékesen popsztárok, vállalkozásuk zenei részlege mellett kereskedelmi és marketing tevékenységük TEÁOR kódjait is be kellett írniuk a hiphop ügyfélkapu oldalára. Lamar – ahogy lenni szokott – pont olyan lett, mint akiket kritizált. Mert az akrobatikus rappelés és a jazzes lecsengéssel elkészített To Pimp a Butterfly ebben a világban már nem elég, oda kellett állni valaki elé, és azt mondani: csak ketten vagyunk, te meg én, és én megvédem a hiphop közösségem.

A méret a lényeg

Kendrick Lamar eddig is mindent vitt, de nincs az az arany dísztárcsa, az a 24 karátos Buddha szobor a játékgépekkel teli nappaliban, ami szebben csillogna, mint az ő Pulitzer-díja. Ezt nem árnyékolták be a Drake-kel folytatott üzengetései, amit az évszázad rap háborújának neveztek, miközben Drake-re olyanokat mondott, hogy freaky-ass nigga, és hogy hiphop betolakodó.

Utóbbinak különös akusztikája van, annak fényében, hogy Drake kanadai. És akkor nem beszéltünk még a pedofilozásról. (Drake a maga részéről azt állította, hogy Lamar családon belüli erőszakot követett el.) Jó kérdés, hogy az egyszeri hallgatónak mi köze van ahhoz, hogy mondjuk Lamar azért dühös Snoopra, amiért viccesnek találta Drake AI -jal generált Tupac-dalát. De haragszik Lil Wayne-re is, amiért nem örül annak, hogy Lamar meghívást kapott a Super Bowlra, és mérges az egész hiphop nemzetre, amiért nem gratuláltak neki az exkluzív meghívásért.

Ki a fasza gyerek?

Miért is kéne nekünk azonosulni ezekkel az ügyekkel? Mi ebben a közös többszörös? Mi a társadalmi kommentár? Mi az, ami rólunk szól? Ez nem a szegény rabszolga gladiátor küzdelme a pulai arénában egy Dinári-hegységben fogott medvével. Nem, itt milliárdos üzletemberek marakodnak egy üzletrészen, amihez a közösségi média felületeit használták fel, illetve dalokat is írtak, mint amilyen Lamar Not Like Us című feljelentés volt. Ebben volt pedózás is, és állítólag még az amerikai választásokat is befolyásolta, amerikai sporthimnusz lett belőle, sőt videójátékot ihletett, és még Grammy-díjra is jelölték.

De a legnagyobb győzelem mégis csak az, hogy Lamar lett a 2025-ös Super Bowl félidei show-jának headlinere. A Drake kontra Kendrick ügy része egy márkatudatos narratívának, azaz, hogy Lamar végre levetkőzze jófiú imázsát, aki a rosszfiúkkal szemben erkölcsi magaslaton állva forgatja karvastagságú arany nyakláncát, mint valami morális bunkót.

Lamar 2024-ben ért fel a csúcsra, innen talán nincs is tovább, ő egy megaceleb. Mit számít még néhány Grammy, ha a Superbowl headliner címe is megvan, ami a rapnak nevezett küzdősportban mégis csak a tápláléklánc csúcsát jelenti. Innen nézve mindenki csicskaarc, visszatekert kilométerórákkal. GNX cím a Buick 1987-ben forgalomban helyezett, korlátozott példányszámban gyártott autója, a Grand National Experimental rövidítése.

Autós kártya

Persze kereshetnénk itt valami easter egget (például a ganxtára tett utalást), de ezúttal arról van szó, hogy Lamar születése után apja ilyen autóban vitte haza a kórházból. Ez azt is jelezheti, hogy az album afféle identitáslemez, amelynek egyébként a Sounwave és a szupersztár Jack Antonoff voltak a producerei. A 44 perces anyag Lamar karrierjének legrövidebb albuma, a Drake-nek szánt hadüzenetek nélkül. Egy jó összerakott, klasszikus nyugati-parti hiphop album, a G-funk korszak relikviáival, de leginkább

szerelmeslevél Los Angelesnek.

Az album legjobb dala a Wacced Out Murals című nyitófelvétel, melynek bevezetőjét a mexikói mariachi énekesnő, Deyra Barrera énekli. A dalnak emelkedett, szárnyaló a hangszerelése, pedig a szöveg arról a kicsinyes ügymenetről szól, hogy ki az, aki nem gratulált neki, amikor ő lett a Super Bowl félidei show-jának headlinere.

Fullos és veretős

Az album olyan, mint egy riport, amelyben a művész megmutatja vitrinjét, benne a csillogó szobrocskáit. Vagy inkább olyan, mint egy bokszmeccs előtti zenés mérlegelés, ami nem is az ellenfélnek, hanem inkább a kamerának szól. Ugyanakkor Lamar lemézén még mindig annyi a hangköltészet, a kreatív hangmintafestészet és a kőkemény líra, hogy így is kimagasló teljesítmény.

Borítékolható, hogy a GNX lesz az év hiphop albuma, annak ellenére, hogy az albumon a kelleténél több a szintetikus produceri megoldás. Lamar arról szövegel a Man in the Gardenben, hogy mindent megérdemelt, a több pénzt, a több hatalmat, a több szabadságot. Mindent, amit az ég adott nekünk, ribanc! – foglalta össze sommásan. Azt pedig mindenki eldöntheti, hogy be akar-e ülni ebbe a fullos és veretős GNX-be, vagy sem.

Kendrick Lamar: GNX

Universal

44 perc, 12 szám

8/10