A 47 éves színész-pankrátor nyíltan vállalja, hogy nem akar családot.

Noha 2020 októbere óta boldog házasságban él, mégsem tervez családalapítást John Cena, minden idők egyik legjobb profi pankrátora. A 47 éves filmsztár, aki a napokban jelentette be, hogy 2025-ben végleg visszavonul a pankrációtól, nem látja maga előtt, hogy apa legyen.

– kezdte a 16-szoros világbajnok pankrátor, aki elsősorban azért mondott le az apaságról, mert úgy véli: nem lenne elég ideje a gyermeknevelésre, a gyerekeknek márpedig nagyon sok figyelemre van szükségük – vallja.

Nehéz munka megtalálni az egyensúlyt, jól beosztani az időt. A saját életemet is jól kell irányítanom. Nem könnyű az sem, hogy a lehető legjobb párja és férje legyek az én imádott feleségemnek. Nehéz tartani a kapcsolatokat azokkal, akiket szeretek, ahogy egy napot becsületesen végigdolgozni is nehéz. Ez csak az én meglátásom, de szerintem csak azért, mert úgy gondolod, hogy talán jó lehetsz egy adott dologban, az még nem elég erős indok arra, hogy bele is vágj. Muszáj, hogy meglegyen hozzá a szenvedély